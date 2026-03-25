ゲーム開発VTuber「玖黎奇ヒューム」がデビュー決定！初配信は3/31を予定

株式会社FORCES

株式会社FORCES（本社:東京都千代田区、代表取締役社⾧:仁平孝佳、以下「FORCES」）は、この度ゲーム開発VTuber「玖黎奇（くくろぎ）ヒューム」が、2026年3月31日（火）にデビューすることをお知らせいたします。

■初配信スケジュール

今後はYouTubeでの配信・動画投稿を中心に活動予定です。初配信は以下の通り実施いたします。

- 日時：2026年3月31日（火）21:00～- 場所：YouTube 玖黎奇ヒュームチャンネル にて

配信では、これまでの来歴や好きなゲームの紹介、今後の活動方針などを発表予定です。

YouTube：

https://www.youtube.com/@kukurogi_hyum

■プロフィール

【名前】玖黎奇 ヒューム （くくろぎ ヒューム）

【職業】パラディン

【誕生日】9/1

【プロフィール】

ゲームをこよなく愛する謎多きパラディン。

プレイヤーとしてゲームに没頭する中で、「自分でも作りたい」という思いから開発の道へ進み、Unityを用いたゲーム制作に携わってきた。

ゲーム実況や開発者視点での解説を通じて、ゲームの魅力を多角的に発信。「遊ぶ」と「つくる」の両方を知る立場から、新しいゲーム体験の楽しみ方を届けている。

【本人コメント】

「『耽美』の化けの皮がいつ剥がれるか、夜を数えながらお待ちください 」

■ 各種アカウント

● X（旧Twitter）：https://x.com/Kukurogi_Hyum

● YouTube：https://www.youtube.com/@kukurogi_hyum

■ 今後の展開

すでに活動中のゲーム開発VTuber「ぴくせれ～ど！」「ぶらっくぴくせれ～ど！」と連携し、ゲーム開発コラボ企画が進行中。VTuberとしての発信とゲーム開発を掛け合わせることで、視聴者参加型・共創型のコンテンツ展開を目指してまいります。

情報は各メンバーXなどでお知らせしますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。

● X（旧Twitter）：

- ぴくせれ～ど！：https://x.com/Pixelade_party- ぶらっくぴくせれ～ど！：https://x.com/blackpixelade

■株式会社FORCESについて

FORCESは、秋葉原エリアの千代田区岩本町に2013年7月に設立された、女性アーティストを中心としたデジタルアート集団です。バーチャル空間に世界観を生み出して華やかにデザインすることを得意とし、CGの様々な分野を彩ります。オリジナルゲーム開発を中心に、VR、映画、CMなど、CGにまつわる様々なコンテンツの制作を行っております。

【会社概要】

会社名 株式会社FORCES（フォーセス）

本社 東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル5階

代表者 代表取締役社長 仁平孝佳

設立日 2013年7月25日

公式サイト https://forces.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社FORCES 広報担当

Email：info@forces.co.jp