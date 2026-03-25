【チヨダ】上品で安心感のある大人メンズカジュアル、「bio fitter」から手を使わずに立ったままスパッと履けるスパット機能を搭載したシューズが新登場！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、プライベートブランド「bio fitter（バイオフィッター）」より、当社大ヒット商品「スパットシューズ」の機能を搭載したメンズカジュアルシューズを発売いたしました。

「bio fitter」は、「bio＝生命」と「fitter＝フィットするもの」に由来する、子供から大人まで老若男女問わず「全ての人に優れた靴を届けたい」という願いを込めて展開している「からだ想い」のシューズブランドです。

その「bio fitter」から手を使わずに立ったままスパッと履けるスパット機能を搭載した、メンズのコンサバ系カジュアルシューズが登場しました。BF2913Sはシューレースタイプで３色展開、BF2914Sはスリッポンタイプの２色展開です。流行に左右されない上品で安心感のある大人カジュアルスタイルを足もとから演出します。いずれのモデルも４Eの幅広設計で、消臭・抗菌機能に、夜道での車からの視認性を高める反射材付きです。もちろんスパット機能で脱ぎ履きも楽々でスマートに決まります。

「bio fitter」のスパットシューズは、全国のシュープラザ、東京靴流通センター他各店舗、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで発売しております。この機会にその履き心地をどうぞお試しください。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

bio fitterのアイテムはこちら ＞(https://kutsu.com/category/B_BIOF/)

■商品詳細

（ブランド名、品番、価格、サイズ、カラー）

bio fitter BF2913S

\5,390（税込）

24.5～28.0cm【４E】（ブラックとキャメルは24.0cmあり）

ブラックキャメルダークブラウン

bio fitter BF2914S

\5,390（税込）

24.5～28.0cm【４E】（ブラックは24.0cmあり）

ブラックダークブラウン

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズの先駆けとなる商品として株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計販売足数500万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-479-ffb6982ed5a7f99c86cb2ed79a67c066.pdf