越境ECサイト運営のビィ・フォアード　海外輸送サービス「ポチロジ」サービスロゴをリニューアル

株式会社ビィ・フォアード

株式会社ビィ・フォアード（本社:東京都港区 代表取締役:山川博功 以下、当社)は、海外輸送サービス「ポチロジ」のサービスロゴをリニューアルいたしましたのでお知らせいたします。

当社が運営する海外輸送サービス「ポチロジ」のサービスロゴを2026年3月25日にリニューアルし、サービスサイト・公式SNSなどのロゴを刷新いたしました。

親しみやすさや信頼、明るさをイメージした新ロゴが誕生！

今回誕生した新ロゴは、サービスのイメージキャラクター「ポチくん」と、丸みのあるフォントを組み合わせることで、親しみやすく信頼できるパートナーとしてのイメージを表現しています。またロゴカラーのオレンジは、サービスがもたらす明るい未来と、お客様と荷物をつなぐ温かいエネルギーを象徴する色です。新ロゴを通じてサービスの機能的な便利さだけでなく、日常に安心を届ける存在を目指して参ります。

～いつでも、どこでも、あなたのそばに。～

「ポチロジ」というサービス名には、2つの想いが込められています。

1つ目は、愛犬を呼ぶときのような親しみやすさです。お客様にとって身近で頼れる存在でありたいという願いを込めました。2つ目は、ボタンを「ポチッ」と押すだけで、スムーズに物流が動き出すという手軽さ・便利さです。難しいと思われがちな海外輸送を、誰でも簡単に利用できるサービスを表現しています。

【ポチロジについて】

世界214の国と地域に、年間15万台を超える車両輸送を行っている物流力を活かし、個人・法人問わず海外に荷物を送れるサービスとして2021年に「ポチロジ」サービスを開始いたしました。輸送品目は、日用品をはじめ、食料品、美術品、家具、ピアノ、サーフボード、ゴルフバッグ、自転車、オートバイ、自動車など、その国で定める禁制品以外はどんなものでも送ることができる特徴があり、海外に留学するお子様や海外に赴任する家族への贈り物、海外で個展を開く美術家の作品、海外展開する飲食店事業者の食材・機器類、越境EC事業者の商品発送など、その用途や目的も多岐にわたっております。さらには、インバウンド需要も増えており、アニメグッズや楽器、オートバイや自動車などのパーツ類の発送が増加している傾向があります。重量物の輸送に強みがあり、海外の新たなマーケットに進出するEC事業者の海外発送やメーカーなど、BtoB需要の拡大を見込んでおります。

ポチロジ サービスサイト：https://corporate.beforward.jp/pochilogi/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ビィ・フォアード （英語表記：BE FORWARD CO.,LTD.）

創業 ：2004年（平成16年）3月10日

資本金 ：5,000万円

代表者 ：代表取締役 山川 博功

本社 ：〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー37階

従業員数：国内 279名

事業内容：中古自動車の販売及び輸出入、自動車用部品の販売及び輸出入、ECサイトの運営、国際輸送サービス、その他

業績 ：売上高 1,180億円（2024年6月期）世界販売台数 15.6万台（2024年6月期）

HP：https://corporate.beforward.jp/company/

ECサイト：https://www.beforward.jp/