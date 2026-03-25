ECCが大学向け「セブ5つ星リゾートホテル実務インターンシップ一体型プログラム」を開始

株式会社ECC

株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）の法人渉外事業部 法人事業部門は、大学向け海外研修プログラム「ECCセブ校留学・5つ星リゾートホテル実務インターンシップ一体型プログラム」の販売を2026年4月に開始し、同年7月より順次提供いたします。

本プログラムは、語学力の向上にとどまらず、異文化環境で実際に英語を使いながら働く体験を通じて、学生のキャリアレディネス(※)を高めることを目的とした実践型グローバル人材育成プログラムです。ECCでは、本プログラムを通じて、語学学習と実務体験を組み合わせた新しい海外研修モデルとして、大学におけるグローバル人材育成の高度化を支援していきます。

※就業に必要な実践的能力や姿勢を備えた状態

【本件のポイント】

1）語学と実務を分断しない4週間完結型モデル

2週間の集中語学研修で基礎を固めた後、セブの5つ星リゾートホテルで2週間の実務体験を実施。学習と実践を循環させることで、実践的な英語運用能力の定着を図ります。

2）キャリアレディネスを意識した実務体験設計

多国籍ゲスト対応や接客業務を通じて、異文化コミュニケーション力、課題対応力、主体性を養成。就職活動にも活用可能な実務体験を提供します。

3）大学導入を想定した短期集中型プログラム

夏季休暇期間などに実施可能な4週間設計。大学別説明会や事前オリエンテーションにも対応し、各大学の教育方針に応じた導入相談を受け付けています。

■大学における語学教育の現状と背景

※画像はイメージです

近年、大学の語学教育では以下の観点がより重視されています。

・短期留学の拡大に伴う学修成果の測定・可視化

・海外経験をキャリア形成へ効果的に接続する設計

・語学力と実践経験を統合した教育モデル

・グローバル人材育成における成果の高度化

また、生成AIの普及により翻訳や情報収集の高度化が進む現在、企業がより重視するのは、対人対応力、異文化適応力、主体的行動力といった“現場で発揮される力”です。本プログラムは、語学学習と実務体験を循環させることで、こうしたAI時代に求められる実践力を育成する教育モデルとして設計されています。ECCでは、語学教育と実務体験を組み合わせた海外研修モデルの展開を通じて、大学におけるグローバル人材育成の高度化を支援していきます。

■プログラム概要

【名称】

ECCセブ校留学・5つ星リゾートホテル実務インターンシップ一体型プログラム

【実施地】

フィリピン・セブ島

【期間】

4週間（語学研修2週間＋ホテルインターンシップ2週間）

【提供開始】

2026年7月以降順次実施

【プログラム】

＜STEP 01＞----------------------------------------------

●ECCセブ校語学研修（2週間）

●1日マンツーマン4コマ、グループ4コマの計8コマ

●週40コマの集中レッスン

●レベル別指導による短期集中型カリキュラム

＜STEP 02＞----------------------------------------------

〇セブ5つ星リゾートホテルでのインターンシップ（2週間）

〇多国籍ゲスト対応

〇接客・ホスピタリティ実務体験

〇英語による現場コミュニケーション実践

〇緊急時はホテルと学校が連携しサポート体制を整備

【参加条件】

18歳以上。英検2級以上またはTOEIC600点以上目安。海外旅行保険加入。

【費用（概算）】

・語学研修2週間 約26万円

・ホテルインターンシップ2週間 約22万円

・合計 約48万円

※航空券、海外旅行保険、食事代等は別途

■関係者コメント

詳細を見る :https://www.biz.ecc.co.jp/school/course/012/

【株式会社ECC取締役・法人渉外事業部 事業部長 白川裕一（しらかわ・ゆういち）】

語学と実務を分けるのではなく、学んだ英語を即座に現場で使う設計にすることで、学生の成長実感は大きく変わります。大学教育で重視される学修成果の可視化やキャリア接続という観点からも、有効なモデルになると考えています。生成AIが普及する時代においても、人と人との関係性の中で培われる力は不可欠です。本プログラムを通じて、学生が主体的に挑戦する機会を提供したいと考えています。

【モニター参加者 県立大学 理学部3年生 好川依吹 （よしかわ・いぶき）さん】

英語・文化の違い・初めての職種という環境でも、自分で考え適応し、結果を出せたことは大きな武器だと実感しました。一人でフィリピンで働き、様々な国籍のお客様に対応できた経験が必ず強みになるはずだと考えています。

【モニター参加者 私立大学 商学部3年生 梢俊介（こずえ・しゅんすけ）さん】

英語や文化の違いがある環境の中で、自分から積極的に話しかける姿勢を大切にすることで、人との関係を築く力が身についたと実感しました。英語を「勉強」ではなく「人とつながるためのツール」として使えるようになり、コミュニケーションへの自信が大きく高まりました。

■大学関係者の皆さまへ

本プログラムは、大学の国際教育およびキャリア教育の高度化を目的とした設計です。個別説明会や導入相談を随時受け付けています。

【お問い合わせはこちら】

https://www.biz.ecc.co.jp/contact/ TEL：06-6354-0023 （受付 平日10：00～19：00）

PDF版プレスリリース：

https://prtimes.jp/a/?f=d16929-204-8d3b672e5a41e3cf1c7696e277611f84.pdf

■ECC法人向けサービス https://www.biz.ecc.co.jp/

企業・教育機関の語学課題を解決する――ECC の法人向け語学研修サービス

“働く環境”に応じて選べる講師派遣や通学など 6 つの「研修スタイル」と、“学びの目的”に応じたビジネス英語や資格試験対策などの「研修コース」。この 2 軸を自由に組み合わせたオリジナルプランで、企業や学校法人の語学課題を解決しています。需要が高まる通訳、外国人支援サービスも拡大中。60 年以上の実績とデータに基づく「ECC メソッド」で、“英語 Learner”から“英語 User”へ。話せる・伝える・分かり合える語学力を育成し、国内 3,000社以上（2026 年 3月現在）で導入されています。

＜学校法人向けサービス＞

▼ECC学校法人向けサービス 正課授業 https://www.biz.ecc.co.jp/school/course/001/

▼ECC学校法人向けサービス 課外授業 https://www.biz.ecc.co.jp/school/course/002/

▼ECC学校法人向けサービス セブ留学 https://www.biz.ecc.co.jp/school/course/007/

▼英語学習アプリ ECC Study Assist https://www.biz.ecc.co.jp/school/course/003/

▼ALT講師派遣サービス https://www.biz.ecc.co.jp/school/alt/

＜その他のサービス＞

▼ECC講師派遣形式・常駐型研修 https://www.biz.ecc.co.jp/style/resident.php

▼ECC講師派遣形式・出張型研修 https://www.biz.ecc.co.jp/style/businesstrip.php

▼ECC通学型英語研修 https://www.biz.ecc.co.jp/style/school.php

▼ECCオンライン英語研修・語学研修 https://www.biz.ecc.co.jp/style/online.php

▼ECC福利厚生型英会話・語学研修 https://www.biz.ecc.co.jp/style/extension.php

▼ECC海外滞在型英語研修 https://www.biz.ecc.co.jp/style/studyabroad.php

▼ECC通訳サービス https://www.biz.ecc.co.jp/interpretation/

▼ECC外国人材紹介・定着サービス https://www.biz.ecc.co.jp/foreigntalent/(https://www.biz.ecc.co.jp/foreigntalent/)

▼ECC特定技能外国人支援サービス https://www.biz.ecc.co.jp/foreigntalent/specified-skilled-worker/

▼ECC日本語教育サービス https://www.biz.ecc.co.jp/foreigntalent/japanese-language-education/(https://www.biz.ecc.co.jp/foreigntalent/japanese-language-education/)

▼ECC高度人材紹介サービス https://www.biz.ecc.co.jp/foreigntalent/highly-skilled-professional/(https://www.biz.ecc.co.jp/foreigntalent/highly-skilled-professional/)

※対応業種・地域・支援内容の詳細はウェブサイトをご確認ください。

■株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。