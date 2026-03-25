社会貢献活動 高齢者に笑顔と健康を！水戸黄門飛猿 野村 将希が新メンバーを加え熊本県八代市からスタート！

2026年4月、熊本県八代市より本格始動のお知らせ

株式会社エクスコネクト

株式会社サンミュージックプロダクション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡博之）は、所属タレントである俳優・野村将希氏による『笑顔と健康を届ける社会貢献プロジェクト』を、2026年4月より熊本県八代市（デイサービスよろこびの里・有料老人ホームしらぬい）を皮切りに全国で展開致します。本プロジェクトは、日本の超高齢社会における介護課題に対し、芸能の力で直接的な寄与を目指す社会貢献事業です 。

■ プロジェクトの背景：社会貢献としての「健康寿命延伸」

日本は世界でも類を見ない速さで超高齢社会へと移行しており、介護施設における身体機能の維持や高齢者の孤立防止、心のケアは社会全体の喫緊の課題となっています。運動量の減少や交流の欠如は、身体的な衰えのみならず、精神的な活力を奪う要因となります。

私たちはこの現状に対し、単なるレクリエーションの枠を超えた「社会貢献事業」として、以下の3つの価値を介護現場に提供します。

■ プログラム内容：水戸黄門のテーマにのせた体操

- 身体機能の維持・向上：美容整体の知見に基づいた、土台から体を整える運動プログラムの提供。- 精神的ケアと孤立防止：馴染み深いエンターテインメントを通じた心の活性化。- 地域コミュニティの活性化：地方自治体（熊本県八代市）と連携した、地域全体での健康意識の醸成。

国民的時代劇「水戸黄門」で「飛猿」を演じ、人々に希望を与えてきた野村将希氏が考案した独自の健康プログラムです。主題歌「ああ人生に涙あり」のメロディに合わせることで、楽しみながら認知機能の活性化やコミュニケーションの創出を図ります。

多角的な効果

継続性

主題歌「ああ人生に涙あり」のメロディに合わせ、飽きずに楽しく継続可能です 。

認知機能の活性化

音楽と連動した手足の動きにより、脳に程よい刺激を与えます 。

コミュニケーションの創出

利用者同士やスタッフとの間に自然な会話を生み、施設全体を明るくします 。

■ 今回の新たなサポート参加者

本活動には、「福田式5 joint」の提唱者である福田篤志氏が同行します。

福田氏が提唱する、体の軸となる5つの関節（足首・膝・股関節・肩関節・顎関節）を整える「5 joint矯正」の視点を取り入れることで、高齢者の姿勢改善や不調の緩和を専門的にサポート致します。

■ 今後の展望

2026年4月の熊本県八代市でのスタートを皮切りに、全国の介護施設へこの活動を広げてまいります。フジテレビ情報番組「ノンストップ」でも紹介され注目を集める中、野村将希氏が全国の施設に直接駆けつけます 。

「人生に涙あり」の歌詞に込められた「困難を乗り越えた先の素晴らしい人生」というメッセージを体現し、日本全体が活力に満ちた社会となるよう、私たちは真摯に社会貢献活動を推進してまいります 。

【プロフィール】

野村 将希（のむら まさき）

サンミュージック所属。1970年歌手デビュー。TBS系ドラマ「水戸黄門」の飛猿役で人気を博す。抜群の運動能力から「コロッセオの鉄人」の異名を持ち、181cmの長身と鍛え上げられた体で、時代劇やスポーツ特番でも活躍。

野村将希オフィシャルブログ(https://ameblo.jp/masaki-nomura/theme-10083809900.html)

【業務協力】

小波津 祐一（こはつ ゆういち）

一般社団法人日本小波津式神経筋無痛療法協会代表。国民栄誉賞受賞者で日本人初のワールドシリーズMVPを獲得した元メジャーリーガー松井秀喜氏選手の専属トレーナー。神経伝達の異常を正常化し、筋肉の不調を瞬時に改善する独自の「小波津式」を考案。松井秀喜氏をはじめ、超一流アスリートから重症患者まで数多くの劇的な回復を支える。現在は技術普及と後進の育成に尽力している。

KOHATSU Method小波津式(https://kohatsuseminar.com/)

福田 篤志（ふくだ あつし）

2024年12月に開催された「第1回 整体日本一決定戦2024」で準優勝（2位）に輝き、2025年の大会においては、自身の育てた出場者を優勝へと導く。

独自の「福田式美容整体～Five Joint 矯正～」を用い、東京都渋谷区で「Forme Body&Face恵比寿サロン」を展開。

Forme Body&Face(https://forme-ebisu.com/)

【開催地】

社会福祉法人 しらぬい会

デイサービスよろこびの里 有料老人ホームしらぬい

〒866-0012 熊本県八代市高小原町1507-1

【主催】

【後援】

【業務協力】

【本件に関するお問い合わせ先】

- 株式会社サンミュージックプロダクション- 一般社団法人ALPSメディカルラボ- 自由民主党八代地域連合会- 株式会社小波津式神経筋無痛療法研究会- Forme Body&Face- 合同会社センス- 合同会社マル

株式会社サンミュージックプロダクション

広報宣伝部：川口

Email：n.kawaguchi@sunmusic-gp.co.jp

URL：sunmusic-gp.co.jp(https://sunmusic-gp.co.jp/)

一般社団法人ALPSメディカルラボ

ALPS広報担当:渡辺 裕人

Email: info@alp-support.com

URL: alp-support.com(https://alp-support.com/)