GARDEN HOUSE SHINJUKU、開業10周年 感謝を込めた「アニバーサリーフェア」を3月25日（水）より開催

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人、以下「GREENING」）が運営するレストラン「GARDEN HOUSE SHINJUKU」は、2026年3月25日（水）に開業10周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝し、同日より10周年を記念した特別企画を実施いたします。

「GARDEN HOUSE SHINJUKU」は、GARDEN HOUSEの2号店として、新宿駅直結のニュウマン新宿にオープン。”Season-inspired”（季節）”Fine-crafts”（手作り）”Eat Local”（地産地消）のコンセプトはそのままに、季節の食材を使用した手作りの料理、オリジナルのクラフトカクテルや国産クラフトビール、日本ワインを提供しています。これからも季節の恵みを大切にしながら、11年目も訪れるたびに新しい楽しみを感じていただけるレストランを目指してまいります。

10周年記念ランチプレートが期間限定で登場

10周年を記念し、GARDEN HOUSEの人気メニューをワンプレートで楽しめる「10周年記念ランチプレート」を販売いたします。野菜を中心としたデリやグレインズサラダに、メインのGHハウスステーキを組み合わせた、GARDEN HOUSEらしいバランスの取れたランチプレートです。

【10周年記念ランチプレート】価格：2,580円（税込）

プレート内容

・フムス

・ローストベジタブル

・キャロットラペ

・紫キャベツのマリネ

・グレインズサラダ

・GHハウスステーキ

・カンパーニュ

期間：3月25日（水）～ 4月28日（火）まで

人気ディナーコース「GHコース」を特別価格で提供

ディナータイムで人気のコースメニュー「GHコース」を、10周年を記念して特別価格でご提供いたします。前菜からメインまでGARDEN HOUSEの料理を楽しめる人気のコースを、この機会にお得にお楽しみいただけます。

【GH COURSE】

通常価格：4,800円（税込） → 特別価格（10%OFF）：4,320円（税込） にてご提供させていただきます。

【Appetizer】

カンパチのカルパッチョ / アボカド・グリーンサルサ

フムス / ローストベジタブル・ザター

GHシーザーサラダ / アンディーブ・マッシュルーム

【Pasta】

短角牛のラグー / ハーブクリーム

【Main】

Lボーンステーキ / フライドポテト・グリルレモン

【Dessert】

ほうじ茶チーズケーキ

期間：3月25日（水）～ 4月28日（火）まで

※仕入れ状況によりメニューは変更となる場合があります。

※写真はイメージです。

次回利用時に使える10%OFFチケットを配布

3月25日（水）より、ご来店のお客様へ次回ご利用時に使用できる10%OFFチケットを配布いたします。ランチやディナーなど、次回のお食事の際にご利用いただけます。なお、ご利用期限は2026年6月30日（火）までとなります。この機会にぜひ、GARDEN HOUSEの料理をお得にお楽しみください。

ご予約はこちら：https://bit.ly/4ceTcbx(https://bit.ly/4ceTcbx)

店舗情報

店名：GARDEN HOUSE SHINJUKU

場所：ニュウマン新宿 4階

店舗営業時間： 月～土 11:00～21:00（LO 20:00）/ 日・祝日 11:00～20:30（LO 19:30）

TEL：03-5925-8871 （予約受付時間：月～土 11:00～21:00／日・祝日 11:00～20:30 ）

GARDEN HOUSEについて

2012年に開業したGREENINGのシグニチャーブランド。アトリエと緑豊かなガーデンを受け継ぎ鎌倉に生まれた本ブランドは、新宿・みなとみらい・広島・高輪のレストラン、カフェやベーカリーとしても展開。自宅のお庭にお客様を招くように、世代を超えてどなたでもお越しいただける場所として、「Season-inspired（季節）Fine-crafts（手作り）Eat Local（地産地消）」をコンセプトとした食体験をお届けします。

URL：https://www.ghghgh.jp(https://www.ghghgh.jp)

GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造する街づくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

URL：https://greening.co.jp/(https://greening.co.jp/)