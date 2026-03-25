【Miyama Cafe PUUT】道の駅 みやま公園30周年を記念する特別ランチを販売開始

株式会社温故知新

旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「Miyama Cafe PUUT（みやま カフェ プート）」（所在地：岡山県玉野市）では、「道の駅 みやま公園」の開業30周年を記念し、地元の食材を使用したランチメニューを2026年3月25日（水）から2027年3月14日（日）までの期間で販売開始いたします。

道の駅 みやま公園 開業30周年を彩るランチについて

1976年に開園した玉野市の「みやま公園」に、1996年に開設された「道の駅 みやま公園」は、本年で30周年という大きな節目を迎えます。

道の駅 みやま公園内に佇む「Miyama Cafe PUUT」では、この記念すべき節目を祝うとともに、訪れる皆様に地域の豊かな食の魅力を再発見していただく機会として、2026年3月25日（水）～2027年3月14日（日）の期間で周年記念ランチを販売いたします。

今回のメニューの主役は、玉野市名物の「真鯛」と「穴子」です。これらに彩りを添えるのは、当店が最も大切にしている食材であり、隣接する道の駅 直売所から直接仕入れる旬の地元野菜です。

道の駅内のカフェ・レストランならではの鮮度と、地元だからこそ味わえる美味しさを再発見できる、特別な一皿に仕上げました。

道の駅みやま公園 30周年記念メニュー 概要釜揚げしらすと玉野真鯛漬け丼

瀬戸内の春が旬、身の締まりが自慢の「玉野の真鯛」を特製ダレで丁寧に漬けにしました。ふっくらとした釜揚げしらすをたっぷりと敷き詰め、海の恵みを存分に感じられる贅沢な丼です。

価格：2,000円（税込）

メニューイメージ瀬戸内野菜と穴子天丼

玉野の名産である穴子をメインに、直売所から仕入れる新鮮な地元野菜をあわせて天ぷらに仕上げました。サクッとした食感とともに、素材本来の甘みや穴子の旨味が口いっぱいに広がります。

（※シーズンにより、提供野菜は異なります。）

価格：2,000円（税込）

メニューイメージ

「道の駅 みやま公園」について

道の駅 みやま公園は、岡山県玉野市のほぼ中央、国道30号線沿いに位置し、みやま公園に隣接する施設です。道の駅内には、旬の野菜や果物の直売所をはじめ、鮮魚売場やパン工房、地元の特産品を扱う店舗が並びます。また、週末にはキッチンカーが出店するなど、多彩な楽しみ方ができるスポットです。

隣接するみやま公園は、約7,000本の桜が咲き誇る県内有数の桜の名所であり、秋には美しい紅葉も楽しむことができます。園内には、四季折々の自然を満喫できる「散策ゾーン」や、本格的な英国式庭園「深山イギリス庭園」、ドッグラン、わんぱく広場など、多彩な施設が整備されています。

道の駅 みやま公園 全景道の駅 みやま公園 公式サイト :https://m-y.jp/

「Miyama Cafe PUUT（みやま カフェ プート）」について

「Miyama cafe PUUT」では、“玉野の食材をたっぷりと使った、身体が喜ぶ食事を味わえるパーク・カフェ”をコンセプトに、緑豊かな山々と瀬戸内海という美しい自然に恵まれた玉野の魅力をお届けしています。

「道の駅 みやま公園」で販売している野菜や鮮魚、その他岡山県産の食材をふんだんに使用したお惣菜定食や、風味豊かな玉野名産の雑穀を使った色鮮やかないなり寿司を提供しているほか、公園内でのピクニックにも最適なお野菜たっぷりのデリ弁当、ソフトクリームやドリンクなどのテイクアウトメニューも揃えています。

＜店舗概要＞

・店名：Miyama cafe PUUT（みやま カフェ プート）

・所在地：〒706-0001 岡山県玉野市田井2丁目4464番地 道の駅みやま公園内

・定休日：火曜日

・営業時間：9:00～16:00

（モーニング：～10:00、ランチ：10:00～14:30、カフェ：14:00～16:00）

※日・祝日のモーニング、ランチ、テイクアウトは、8:00～営業開始となります。

・公式サイト：https://puut.by-onko-chishin.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/miyamacafe_puut/

株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円

事業内容：ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

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