【本日15時開催】当社グループ会社による「GA4超入門ウェビナー」開催のご案内

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

日本とベトナムを拠点にグローバルIT総合サービスを展開する株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平川 和真、証券コード：4260、以下「当社」）のグループ会社であるドコドア株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：本間 孝之、以下「ドコドア社」）は、2026年3月25日15時より、サイト分析の第一歩を支援する「GA4超入門ウェビナー」を開催いたします。

本ウェビナーは、オンライン形式（Zoom）での開催となるため、開催直前までお申し込みを受け付けております。

無料で参加する（1分で申込完了） :https://go.docodoor.co.jp/l/950242/2026-03-03/69fxgf【本ウェビナーの目的】

昨今、多くの企業でGoogle アナリティクス 4（GA4）の導入が進んでいる中、「数字は出ているが、どう改善に活かせばいいか分からない」という声は依然として多く聞かれます。

そのような声を受けてドコドア社は、GA4を「ただのツール」から「サイト成長の羅針盤」に変えるための、入門ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、ドコドア社の1,600社を超えるウェブサイト制作・運用支援の実績を基に、サイトの状態を読み解くために必要な「今日からチェックすべき4つの指標」について、実際のGA4画面を見ながらわかりやすく解説します。

【本ウェビナーでお伝えすること】- なぜ今、サイト解析が不可欠なのか？- まず覚えるべき「4つの重要指標」の定義と活用法- 【実演】実際の画面で見る、データの正しい読み解き方【このような方におすすめ】- GA4を導入したが、見方がよくわからない方- サイトのアクセスは見ているが、改善に活かせていない方- 自社サイトの集客や成果を伸ばしたい方- Webマーケティングの基礎を理解したい方【開催概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/100_1_d6a04bd8f82b7bde58b97e295421c053.jpg?v=202603251251 ]【登壇者情報】

ドコドア株式会社 マーケティング担当

加藤 椋（カトウ リョウ）

▼略歴

秋田県横手市出身。

Web制作会社のマーケティング部にて4年勤務。

ビッグデータ解析や機械学習AIを活用した高度な分析から、現場ですぐ使える実践的な手法まで、多様な事例をもとにWebマーケティングを支援。

▼保有スキル

・Build a Data Warehouse Using BigQuery（Coursera）

・行動変容の創出／行動ファイナンス

・Web／SNS広告運用（4年）

無料で参加する（1分で申込完了） :https://go.docodoor.co.jp/l/950242/2026-03-03/69fxgf

【ドコドア株式会社 概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/100_2_0d0206b5c275dd6e78f6e40be745ce0d.jpg?v=202603251251 ]

【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/100_3_1571f0f3c2bd0b5db1424f5245b7e6ad.jpg?v=202603251251 ]