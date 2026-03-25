「健康経営優良法人2026」および愛媛県「ひめボス」の認証をダブル取得。

株式会社アート不動産

2026年3月25日

各 位

株式会社 アート不動産

愛媛県松山市を中心に不動産業を展開する株式会社アート不動産（代表取締役：吉田 宏）は、従業員の健康管理とワークライフバランスの推進を評価され、日本健康会議より「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」、および 愛媛県より「ひめボス宣言事業所（基本認証）」に認定されましたことをお知らせいたします 。

■ 認定取得の背景と想い

弊社では「従業員のライフスタイルや健康に寄り添った経営」を最優先事項として掲げています 。働き方の多様化が進む中、今ある制度に満足することなく、従業員が「ライフスタイルが変わっても働きたい」と思い続けられる環境を再定義するため、自社制度の見直し・改善を実施いたしました 。

■ 今回の取り組み

既存制度の見直しを通じて、全従業員が健康支援や仕事と家庭の両立支援を実感できる仕組みづくりを検討してまいりました 。これら一連の取り組みが、今回のダブル認証取得に繋がりました。

■ 今後のビジョン

今回の認定を一つの通過点とし、将来的には「ひめボス」最高位のスーパープレミアム認証取得を見据えた施策を展開予定です 。従業員満足度（ES）の向上を図ることで、お客様へのサービス品質をさらに高め、愛媛の街を元気にすることに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社アート不動産

本社所在地：愛媛県松山市朝生田町7丁目4番6号

代表者：吉田 宏

設立：2001年1月12日

URL：https://www.7300.co.jp/

事業内容：総合不動産業

・賃貸仲介事業、賃貸管理事業、売買仲介事業、サブリース事業、ストレージ事業、建築請負業、

簡易宿所事業、その他