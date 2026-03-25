【初報】「第2回 デジタルアパレルデザインコンテスト」開催予定（2026年8月～9月）-協賛・協力企業の募集を開始

株式会社壽屋

デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局（株式会社壽屋、株式会社ブックリスタ、株式会社ユカアンドアルファ、CLO Virtual Fashion、株式会社トライデントワークス）は、アパレルとゲーム、アニメ、VRのクリエイターが協働し、「3Dで服を作る」ための実践的なワークフローを共創するハッカソン形式イベント「第2回 デジタルアパレルデザインコンテスト」を2026年8月～9月に開催予定です。

本リリースは協賛・協力企業の募集を主旨とする初報です。参加者募集は2026年4月頃より別途告知します。

開催背景

- 産業間の連携を実証するハッカソン：パターン設計から3D実装まで、工程をまたぐ“3Dデータのバトンタッチ”を前提としたハッカソン（チーム制作コンテスト）企画。- 3つの専門性があつまる混成チームでの共創：アパレル／キャラクター／VRコミュニティの知見を同じ成果物に集約。- 協賛・協力企業を募集：ロゴ掲出等の露出に加え、制作プロセス・事例へのアクセス機会を提供予定。

ゲーム、アニメ、VTuberといったキャラクター産業の表現においてファッション要素の重要性が増し、求められる3Dデータの品質が年々高まっています。アパレル産業でも、型紙や仕様などの生産情報を内包した3Dデータ特性を活かした業務効率化や廃棄削減に加え、サイズ・素材感への不安を払拭するバーチャル試着やメタバース展開など、生産と購入体験の双方における高度化を背景に、3Dデータの活用が進んでいます。

さらに、VRSNSやメタバース空間では、アバターの着せ替えを起点にファッションが文化として定着し、個人クリエイターが支えるCtoCマーケットでは3Dデータのマーケット規模が拡大しています。こうした動きは、「デジタルアパレル」を考えるうえで無視できないものと言えます。

近年のこうした動きの活発化により、各領域で培われた技術や知見が連携することでバーチャルファッションをさらに発展させることができるものと考えています。

一方で、それぞれの産業は、3Dデータの製作方法や商習慣、文化的が大きく異なり、これをつなぐ架け橋となる人員も不足しています。そのため、産業間で3Dデータを使っての役割分担の構築、データの受け渡しといったことは長年解決されない課題となっており、現時点ではすぐに連携できる土壌があるとは言い難い状況です。

本企画は、このような状況の打破、そして更なる発展を目指し、キャラクター・アパレル産業が協働しながら制作フロー／データ受け渡し／役割分担の実践知を獲得し、より深い連携の可能性を探ることを目的として開催いたします。

第1回デジタルアパレルデザインコンテストの実績

第1回（2025年春実施）では、全国のCLO導入校の学生を対象に48作品の応募が集まりました。審査ではデザイン性に加えて「実際に組み立てられる構造か」という観点を評価し、優秀作品については実縫製とVRアバター用データ化を実施しました。

第1回の実施により、クロスシミュレーション技術を通して、実際の衣装を製造できることと同時に、VRアバター用衣装の開発も実現できたことから、3Dデータがアパレルの製造にもゲーム用のキャラクター開発にも有効である点が明らかになりました。しかし、その連携においては両産業のワークフローや必要とするデータの差異によって容易ならざるものであることも、同時に明らかになりました。

第2回の狙い：テーマは「バトンタッチ」

第2回の本企画では、参加者が混成チームを組み、3Dデータの“受け渡し（バトンタッチ）”を通じて、服づくりのリアリティとバーチャル表現を両立させたアウトプットの創出を目指します。

特に、以下3つの専門性が交わる設計を重視します。

- アパレル産業の専門性- キャラクター産業の専門性- VRコミュニティの専門性

成果物は、制作したバーチャル衣装を用いた作品および技術発表会（発表・共有）です。

コンテストが指定する課題アバター(キャラクター系)に対して、アパレル産業の技術、キャラクター産業の技術、VRコミュニティのバーチャルファッションライフスタイルの知見を活かして、デジタルの服作りを行います。

アパレル産業、キャラクター産業、VRコミュニティの技術とアイデアをここに集約し、3Dデータが産業やコミュニティの垣根を超えて活用される未来を参加者とともに見出していきます。

開催概要

※内容は企画中につき変更となる場合があります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/102_1_2cf043d787ac6d1be2131e34d8c78efe.jpg?v=202603251251 ]

Day1のセミナーで運営事務局よりCLOを使ったデジタルアパレルの開発事例を紹介いたします。異なる業界のクリエイターが集まるチームがスムーズに制作に入れるための支援を運営事務局が行います。

ハッカソン参加者：募集概要

※内容は企画中につき変更となる場合があります。

オンラインウェビナーのご案内

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/102_2_4c6e9e6803e830d446886abfe1a34cc1.jpg?v=202603251251 ]

第2回デジタルアパレルデザインコンテストの運営趣旨および概要をご案内するウェビナーを開催いたします。

アパレル産業、キャラクター産業、VRコミュニティの法人様、協賛ご検討者様、教育関係者様、ご参加検討者様向けの皆様からのご参加をお待ちしております。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/104990/table/102_3_c13fddfd4cbe8e349b85779d049d8c0e.jpg?v=202603251251 ]

なお、ウェビナーの内容は後日動画配信サイト等での公開を予定しております。

協賛・協力企業募集のご案内

バーチャルファッションは、デジタルツイン、メタバース、広告・プロモーション等にも広がりを見せています。一方で、特にアパレル産業側が技術的優位性を持ちにくい構造があり、産業間の連携の「窓口」が不足しています。

本企画では、CLOおよびクロスシミュレーションを共通言語として、アパレル産業とキャラクター産業の連携のきっかけをつくり、実践事例を創出します。協賛・協力企業の皆さまと共に、デジタルアパレル制作の知見が循環する仕組みを目指します。

本企画に賛同いただけます方は協賛、協力をご検討いただけますと幸いです。

ご協賛の特典は以下のような内容となります。

今後の予定

- PR・ブランディング：ロゴ掲出、会場掲出物・配布物への掲載、関連発信での社名露出- 企画参加：成果発表会の特別席、質疑応答機会- 技術・事例へのアクセス：制作過程の閲覧、発表アーカイブ提供- 課題アバター登録：協賛企業の3Dアバターを課題として採用する枠- スポンサー賞の設置：企業名を冠した賞の設置

2026年4月頃：ハッカソンルール発表および参加者募集開始（別途告知）

◆デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局

本企画はデジタルアパレル、クリエイターエコノミーの発展発達に期待する「デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局」が主催・運営いたします。

- 株式会社壽屋（企画・運営）- 株式会社ブックリスタ（運営・インフラ等）- 株式会社ユカアンドアルファ（CLO導入企業・学校向け広報・技術支援等）- CLO Virtual Fashion（ソフトウェア支援・技術支援等）- 株式会社トライデントワークス（会場運営）◆本件に関するお問い合わせ（協賛・取材・参加）

デジタルアパレルデザインコンテスト運営事務局

問い合わせフォーム：https://forms.gle/reH9F99WAD5gYDZBA