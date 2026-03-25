Ms.Engineer、横須賀市と連携し女性のAI人材育成を推進。“キャリア不安”を“価値あるスキル”へ転換するセミナーを開催

Ms.Engineer株式会社

女性のAI・IT人材育成およびAIプロダクト開発を手がけるMs.Engineer株式会社（本社東京都、代表取締役CEOやまざきひとみ）は、横須賀市と連携し、同市在住の女性を対象としたキャリアセミナー「AI時代を生き抜く私に。」を2026年4月18日（土）に開催いたします。

本取り組みは、AI時代におけるキャリア不安を抱える女性に対し、スキル習得とキャリア転換の機会を提供するとともに、地域におけるデジタル人材創出を目的としたプロジェクトです。

■ 背景

AI・デジタル技術の進展により働き方は大きく変化する一方で、以下の課題が顕在化しています。

- AI・IT人材不足の拡大- AI・IT領域における女性比率の低さ- 出産・育児を経た女性のキャリア機会の限定

特に地方では、身近なロールモデルやキャリアに関する情報、理想に合う就業条件に触れる機会が限られることもあり、将来の選択肢を描きにくいと感じるケースは少なくありません。

Ms.Engineerはこれまで、未経験からAI・IT人材として活躍する女性を多数輩出してきました。

本プロジェクトでは、

- AI・ITスキルの習得- リモートワークを含む柔軟な働き方- 収入向上・キャリアアップ

この3つを通じて、女性のキャリア転換を支援すると同時に、地域におけるAI・IT人材の創出を目指します。

■ セミナー概要

日時：2026年4月18日（土）10:00～12:00

会場：横須賀商工会議所

参加費：無料

定員：30名（先着）

対象：横須賀市在住の女性（学生を除く）

■ プログラム内容

- 横須賀市による挨拶- 女性のためのAI時代キャリアワークショップ- 未経験からキャリア転換を実現した卒業生トーク- キャリアカウンセラーとの交流・個別相談

■ 特徴

１. 未経験からIT人材へ転換する実践プログラム

最短4ヶ月でプログラミング基礎を習得し、AI・ITスキルを身につけることが可能。卒業後は在宅就業にも対応。

２. 補助金活用による参加ハードルの低減

自治体および国の制度を活用し、受講費の大部分が補助されるケースもあり、経済的負担を抑えた学習機会を提供しています。

３. 女性特化のキャリア支援設計

「ITは難しい」「自分には無理」といった心理的障壁を取り除く設計により、未経験からの挑戦を後押しします。

■取材のご案内

本取り組みは、女性の経済的自立の促進、AI時代におけるリスキリングの推進、地域における人材不足の解消に寄与する、スタートアップと自治体の連携モデルです。

当日は以下の取材が可能です。

- セミナー・ワークショップの様子- 参加者のキャリア意識の変化- Ms.Engineer卒業生のキャリア転換事例- Ms.Engineer代表および横須賀市の担当者コメント

AI時代における女性のキャリア選択、地域人材創出の事例としてご取材いただけます。

■ 主催

Ms.Engineer株式会社

横須賀市

■ Ms.Engineerは次の時代のAI人材を地方から育成し、多様な働き方と賃金向上を実現する

Ms.Engineerは経済産業省認定「第四次産業革命スキル習得講座」として、女性向け高度IT人材育成講座として日本で唯一の認可を受けております。

今後は、ソフトウェア開発スキルに加え、次世代のAI人材の基盤となるAIスキル、長期に活躍するためのビジネスメタスキルの3つを育成フレームワークとしながら、女性AI人材の育成とAIプロダクトの社会実装を推進し、日本の未来を支える人材と技術基盤の構築、そして会社のビジョンである「賃金格差の解消」に取り組んでまいります。

■ Ms.Engineer株式会社について

会社名：Ms. Engineer株式会社

代表者：代表取締役社長 やまざきひとみ

所在地：東京都千代田区麹町1-6-30 近鉄半蔵門スクエア4階

https:/ /ms-engineer .jp/

事業内容：

女性AI・IT人材育成事業（オンラインブートキャンプ）

AI開発事業（受託開発、PoC支援、LLMチューニング、RAG構築）

人材事業（女性AI・IT人材マッチング）