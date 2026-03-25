【110万人データ】「ストレスチェック×健診結果」統合分析レポートを無料進呈

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ）は、企業で実施されたストレスチェックおよびエンゲージメント・サーベイ、健康診断結果データを分析し、「【2025年度版】『ストレスチェック×健康診断結果』大規模分析レポート」（全49ページ）を発行しました。企業の健康経営における意思決定を支援する最新の分析レポートです。企業の健康経営ご担当者様へ、本レポートを無料で進呈いたします。

■ 計110万人データから見えた、健康経営の実態

■ 「こころ×カラダ」を統合した最新の分析レポート

本レポートは、2025年度のヒューマネージが提供するストレスチェック『Co-Labo（コラボ）』、エンゲージメント・サーベイ『Qraft（クラフト）』の実施結果、さらに経年データ計110万人の結果に関する分析を掲載しています。また今年より新たに、健康管理システム『HealthCore（ヘルスコア）』の健診結果データも加えた分析を掲載しています。

例年、業界比較による自社水準の把握や、健康経営施策の検討に活用されています。貴社の特徴・傾向の把握に、ぜひご活用ください。

掲載データ（一部抜粋）

【基本指標】 ・高ストレス者率（性別・年代・業界・規模別） ・総合健康リスク

【統合分析】 ・「こころの健康」×「カラダの健康」

【生活習慣・行動】 ・睡眠／運動習慣／喫煙／飲酒 など

【働き方分析】 ・リモート／出社別の活性度・評価

【組織・人材】 ・エンゲージメント（年代別）

⇒ 概要版のダウンロードはこちらから(https://welcome.humanage.co.jp/HealthCore07-2025_01-LP.html)

⇒ 詳細版（無料進呈）をご希望の方は、こちらからお問い合わせください(https://co-labo.humanage.co.jp/contact/)

年間60万人以上が受検する国内有数のデータ基盤！

多角的な視点から、企業の健康経営を支援する

ストレスチェック『Co-Labo』 × エンゲージメント・サーベイ『Qraft』

『Co-Labo（コラボ）』は、「ストレスの原因」と「結果」のみに重点がおかれた従来のストレスチェックと異なり、「コーピング（ストレスへの対処力）」、「レジリエンス（ストレスからの回復力）」、そしてコーピングの資源となる「ソーシャルスキル」も測定・分析。金融機関並みのセキュリティを誇り、大手生命保険会社、メガバンクをはじめ、業界・規模問わず導入されています。話題のジョブ・クラフティングを科学的に測定するエンゲージメント・サーベイ『Qraft（クラフト）』とも連動しており、合わせて年間60万人以上の受検実績があります。

＞＞ストレスチェック『Co-Labo』 サービスサイト(https://co-labo.humanage.co.jp/)

＞＞エンゲージメント・サーベイ『Qraft』 サービスサイト(https://qraft.humanage.co.jp/)

社員の健康情報を一元管理！健康管理システム『HealthCore』

＞＞健康管理システム『HealthCore』 サービスサイト(https://healthcore.humanage.co.jp/)

健康管理システム『HealthCore』は、ストレスチェック「Co-Labo」、エンゲージメント・サーベイ「Qraft」を標準搭載し、従業員の健康データの一元管理や業務効率化の実現はもちろん、データを活用し、戦略的に健康経営を実践するための健康管理システムです。（開発:株式会社ヒューマネージ）。

株式会社ヒューマネージについて;

社名:株式会社ヒューマネージ https://www.humanage.co.jp/

代表取締役社長 : 齋藤 亮三

創業 : 1988年11月10日（設立:2004年12月1日）

資本金 : 50百万円

本社所在地 : 東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニ ガーデンコート 18 階

主要事業 : ウェルビーイングソリューション事業、採用ソリューション事業、適性アセスメント事業

以上