人気のチーズケーキがイースターデザインで登場！

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、今年もイースター限定スイーツを販売いたします。「イースター」とは、十字架にかけられたイエス・キリストが３日後によみがえったことを祝うキリスト教最古の儀式。春分の日の後、最初の満月の次の日曜日と定められた移動祝祭日となっています。2026年のイースターは4月5日（日）。イースターのモチーフであるうさぎを描いたかわいらしいケーキが春の訪れを彩ります。

取扱店舗：全国の洋生菓子販売店舗

※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。

イースター デンマーククリームチーズケーキ

価格：1,296円（本体価格：1,200円）[直径約17cm(容器含む)]

販売期間：3月27日（金）～4月5日（日）

イースター デンマーククリームチーズケーキ 価格：1,296円（本体価格：1,200円）

モロゾフ人気のデンマーククリームチーズケーキに、ホワイトチョコレートパウダーでかわいいうさぎをあしらいました。デンマーク産クリームチーズのコクを絶妙なレモンの風味で引き立てた、シンプルでありながらも奥行きのある味わいのチーズケーキです。

～春におすすめのチーズケーキ～

クリームリッチチーズケーキ （ほうじ茶＆あずき）

価格：1,620円（本体価格：1,500円）

販売期間：販売中～4月30日（木）

クリームリッチチーズケーキ （ほうじ茶＆あずき） 価格：1,620円（本体価格：1,500円）クリームリッチチーズケーキ （ほうじ茶＆あずき） 価格：1,620円（本体価格：1,500円）

香ばしいほうじ茶と、あずきのほどよい甘さがぴったりな“和”のチーズケーキが新登場。

ほうじ茶の奥深い香りと味わいに、北海道産あずきの優しい甘さが織りなす贅沢でコク深い味わい。表面は香ばしく、中はとろりとなめらかな口どけに焼き上げました。生地に混ぜ込んだ粒あんの上品な甘さが、ほうじ茶の風味をより一層引き立たせます。ほっと一息つきたい春先に、心が和む贅沢な味わいです。

1960年代から続くモロゾフのイースター

好景気に沸く1960年代。モロゾフではこの頃からイースターの商品を展開し、チョコレートバスケットやチョコレートエッグなどモロゾフオリジナルのスイーツを詰め合わせて、“スイーツと楽しむイースター“の提案を行ってまいりました。60年以上たった今も、お客様にイースターを楽しんでいただけるような商品を展開してまいります。