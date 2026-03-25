トヨクモクラウドコネクトが「生活保護費追加支給パック」を発表！最高裁判決への対応業務をシステムでスピーディにサポート

トヨクモクラウドコネクト株式会社

トヨクモクラウドコネクト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田里 友彦、以下「トヨクモクラウドコネクト」）は、令和8年度に全国的な実施が見込まれる生活保護費の追加支給業務に対応した「生活保護費追加支給パック」を発表いたします。本パックは、追加支給業務に必要なシステム構成をパッケージ化したもので、短期間での導入・運用開始が可能です。

追加支給業務発生の背景

平成25年の生活保護基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を受け、全国の自治体において生活保護費の追加支給業務が令和8年度に一斉に発生することが見込まれています。

対象期間は平成25年8月から令和8年3月と長期にわたり、現受給世帯から廃止世帯まで広範な対象者への対応が必要です。追加給付額は国から提供される計算ツール（Excel）で算定されますが、その後の支給進捗管理・振込データ作成・通知書管理といった事務処理業務を効率的に運用するためのシステム整備が急務となっています。

追加支給業務が抱える課題

追加支給業務を円滑に進めるにあたっては、以下のような課題が生じやすい状況にあります。

廃止世帯については保有するマスターデータが古く、申請データとの突合作業が煩雑になりやすいという問題があります。また、申請受付から審査・通知発送・振込までの進捗を正確に把握・管理するための仕組みが必要となります。さらに、業務開始スケジュールが迫る中で、短期間でのシステム構築が求められる点も、多くの現場で共通する課題です。

「生活保護費追加支給パック」について

本パックは、国提供の計算ツールによる追加給付額の算定後に発生する事務処理業務を、システムで一元管理するためのソリューションです。

対応業務の全体像追加支給業務の全体フロー主要機能と特徴

対象者データの一括取込：算定結果をCSV形式で一括インポートし、世帯単位での管理を実現します。

給付金管理システムの構築・運用：kintoneをベースとした管理システムを短期間で構築します。申請受付状況・審査進捗・通知発送状況・振込状況をシステム上で一元管理でき、リアルタイムで進捗を確認できます。

決定通知書の管理：計算ツールから出力された追加給付決定通知書（PDF）をシステム内に保存・管理します。

振込データの作成：全銀フォーマットに対応した振込データを作成します。

オンライン申請にも対応：廃止世帯等からの申請をWebフォームでオンライン受付することも可能です。

セキュリティ対応：ISMAP認定を受けたクラウドサービスを利用することで、自治体の情報セキュリティ要件への準拠が可能です。

※ 外字表示（管理システム上での画面表示）については、文字コードがUnicode（UTF-8）形式かつフォントがTTF/OTF形式である場合に対応可能です。既存の外字データの形式によっては、事前検証が必要となる場合があります。

スピーディな導入が可能

本パックは、短期間でのシステム構築が可能です。令和8年度の業務開始スケジュールが迫る中でも、迅速に対応できます。また、給付金事業に関する豊富な導入実績を持つトヨクモクラウドコネクトが、システム構築から運用までを一貫してサポートします。

SaaSは必要な時に必要な期間だけ利用できるという特長を持っており、今回のようなスポット的な業務にも特に適しています。ぜひお気軽にご相談ください。

トヨクモ株式会社からのエンドースメント

kintoneとトヨクモ製品を組み合わせることで、幅広い業務のデジタル化を実現することができます。

今回、トヨクモクラウドコネクトが提供を開始する「生活保護費追加支給パック」により、全国の自治体および業務受託事業者が、追加支給業務に必要なシステムを迅速かつ確実に導入できるようになります。このサービスが、業務の円滑な遂行と、対象者への迅速な給付実現に貢献することを期待しています。

トヨクモ株式会社 代表取締役社長 山本 裕次

トヨクモクラウドコネクト株式会社 代表取締役社長 田里 友彦のコメント

「生活保護費追加支給パック」をリリースできることを大変嬉しく思います。今回の追加支給業務は全国の自治体で一斉に発生するものであり、迅速かつ確実にお応えできるソリューションをお届けできることを光栄に思います。SaaSは必要な時に必要な期間だけ利用できるという特長を持っており、このようなスポット的な業務に特に適しています。本パックを通じて、関係する皆様の負担を少しでも軽減できれば幸いです。

今後も、お客様のニーズに応じてサービスを改善し、自治体の幅広い業務のデジタル化を支援してまいります。

今後の展望

トヨクモクラウドコネクトは、今回の生活保護費追加支給業務への対応にとどまらず、自治体における各種給付金業務やスポットの行政事務のデジタル化を幅広く支援してまいります。引き続き、お客様のニーズに応じたソリューションの提供を通じて、行政業務の効率化に貢献していきます。

会社概要

商号：トヨクモクラウドコネクト株式会社

代表：田里 友彦

設立：2023年11月

URL：https://toyokumo-connect.com/

事業内容：トヨクモクラウドコネクト株式会社は、kintoneを中心とした業務改善支援に特化し、ガバナンス構築・監視、業務パッケージ提供、AI活用、BPO支援などを通じて、企業や自治体の持続可能なDX推進を支援しています。