東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）と、一般社団法人ルネサンス・フィランソロピー・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表理事：岡本 芳明、以下「ルネサンス・フィランソロピー」）は、内閣府が推進する「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想」における先行的活動の推進に関する連携協定を締結しましたことをお知らせします。

本連携は、ルネサンス・フィランソロピーが「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想」における国際研究プログラムの運営支援法人に採択されたことを受け、先行的活動を円滑かつ効果的に実施することを目的としています。ルネサンス・フィランソロピーが有する国際研究および人材育成プログラムの設計・実施に関する専門性と、日本有数のスタートアップ集積地である広域渋谷圏※における東急不動産の施設およびエコシステムとのネットワークを掛け合わせることで、世界的な社会課題の解決に貢献し、経済成長を牽引するディープテック・スタートアップの創出を目指します。

本連携を通じて、ルネサンス・フィランソロピーは国際研究プログラムの実施を担い、東急不動産は会場の提供および広域渋谷圏スタートアップエコシステムへのアクセス支援を行います。

※広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定めた、渋谷駅から半径約2.5km 圏内のエリア。

■本連携における各社の役割

本連携において、スタートアップや支援者が集積する「広域渋谷圏」において、東急不動産が運営するディープテック・スタートアップ支援施設である「SAKURA DEEPTECH SHIBUYA」は、ルネサンス・フィランソロピーの日本における活動の主要な会場の一つとして活用されます。

また、東急不動産は、長年にわたるまちづくりを通じて培ってきた大学、スタートアップ、投資家、事業会社とのネットワークを活かし、プログラム参加者と日本のイノベーションエコシステムとの接点づくりを支援します。

ルネサンス・フィランソロピーは、「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想」における運営支援法人として、国際研究プログラムの企画・設計および実施を主導します。

両社は、それぞれの強みを活かしながら、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想における先行的活動の円滑な実施を支援し、日本のスタートアップエコシステムの発展に貢献していきます。

■各社代表者コメント

＜ルネサンス・フィランソロピー ASCENT Japan 代表理事 岡本 芳明＞

グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の先行的活動の支援を開始するにあたり、渋谷を拠点とした連携の基盤づくりを進めていくとともに、本取り組みを通じて協働が広がっていくことを楽しみにしています。東急不動産株式会社には、会場の提供に加え、広域渋谷圏のスタートアップ・コミュニティにおけるネットワーク形成や情報発信の支援をいただき、対話や交流が生まれる開かれた環境の構築を後押しいただきます。運営支援法人であるルネサンス・フィランソロピーは、国際研究プログラムの設計および実施を主導し、世界の研究人材と日本のイノベーションエコシステムをつなぐ役割を担います。

＜東急不動産株式会社 代表取締役社長 星野 浩明＞

この度、日本の未来を担う重要な国家プロジェクトにおいて、運営支援法人であるルネサンス・フィランソロピー様と連携できることを大変光栄に思います。当社はこれまで広域渋谷圏を舞台に、スタートアップを集積させ、成長を支援するまちづくりに注力してまいりました。本連携を通じて、渋谷から世界を席巻するスタートアップが生まれ続けるエコシステムの形成に、より一層貢献してまいります。

■グローバル・スタートアップ・キャンパス構想について

内閣府が推進する「グローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）構想」は、日本を世界有数のスタートアップ創出拠点へと発展させることを目指す国家プロジェクトです。最先端の科学技術分野において、世界トップレベルの研究者や起業家、投資家が集まり、革新的なディープテック・スタートアップを生み出す国際的な研究開発拠点の形成を目指しています。

現在は、将来的なキャンパス本格稼働に先立ち、「先行的活動」として国際研究プログラムなどの取り組みが進められています。挑戦的で社会的インパクトの大きい研究テーマの創出を担うベンチャーディレクター（研究テーマの構想立案から研究チームの編成、事業化戦略の設計までを一貫して主導する責任者）のもと、研究と事業化を一体的に推進し、日本発の技術をグローバル市場へ展開するための仕組みづくりが進められています。

本構想では、ミッション志向型（ARPA型）の研究推進手法を取り入れ、ベンチャーディレクターが挑戦的なテーマを機動的に推進する点が特徴です。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/global_startup_campus_initiative/index.html

■ 各社概要

＜東急不動産株式会社＞

・事業内容 都市開発事業、住宅事業、リゾート事業、再生エネルギー事業など

・本社 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ

・会社創業 1953年（昭和28年）12月17日

・従業員数 1,254名（2025年4月1日現在）

・代表者 代表取締役社長 星野 浩明

・URL https://www.tokyu-land.co.jp/

＜一般社団法人ルネサンス・フィランソロピー・ジャパン＞

・概要

科学・技術・イノベーション分野における戦略的研究開発および国際連携を支援することを

目的として、日本に設立された非営利型一般社団法人。内閣府が推進する

「グローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）」構想に関連する取り組みを含め、

国内外の研究・イノベーションエコシステムの連携強化に取り組む。

・設立 2025年7月30日

・株主 （非営利型一般社団法人のため株主なし）

・所在地 東京都渋谷区

・代表者 代表理事 岡本 芳明

・URL https://renaissancephilanthropy.org