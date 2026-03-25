「葬儀の口コミ」横浜市・名古屋市・福岡市で実際に支払われたお布施91件を公開

株式会社ディライトお布施の実例に関する調査（調査元：株式会社ディライト）

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 亮）は2026年3月20日、神奈川県横浜市・愛知県名古屋市・福岡県福岡市の3都市において、実際に支払われたお布施の金額データ91件を公開しました。

調査の結果、葬儀のお布施はおよそ30万円、四十九日・一回忌などの法要では10万円前後であることがわかりました。

お布施の金額は、同じ真言宗の葬儀でも都市によって平均金額に約18万円、曹洞宗では約16万円の差がみられており、居住地域によって大きく異なります。

調査データの詳細は「葬儀の口コミ」の各ページで確認できます。

【横浜市のお布施の実例】

https://soogi.jp/kanagawa/yokohama-tsurumi/news/2365

【名古屋市のお布施の実例】

https://soogi.jp/aichi/nagoya-chikusa/news/2367

【福岡市のお布施の実例】

https://soogi.jp/fukuoka/fukuoka-minami/news/2366

お布施の実例データを公開した背景

半数以上の消費者が「お布施を含む費用の実例」を必要としている

ディライトが2026年2月20日に40代～50代の男女1,000人を対象に実施した「葬儀社選びの不安に関する調査(https://soogi.jp/news/2351)」では、葬儀社を選ぶ前に知っておきたい情報として「お布施・食事代まで含めた、リアルな支払い総額の実例」を挙げた人が50.7%に上りました。半数以上の消費者が、お布施を含めた費用の実例を必要としているという実態が浮かび上がっています。

お布施の金額が分かりづらいと感じる人が多数

お布施は感謝の気持ちを示すものであり、明確な定価が存在しません。ディライトが2025年1月に1,002人を対象に実施した「お布施に関する調査(https://soogi.jp/news/2003)」では、「お布施の金額を決める際、困ったことは何ですか？（複数回答可）」という質問に対し、「相場や基準がわかりづらかった（41.6％）」が最も多く「お寺や僧侶に直接聞くのがはばかられた（20.8％）」が続き、約6割がお布施の総額について把握できていない状況が明らかになっています。

お布施の一般的な相場は公開されているものの、宗派・形式・戒名の有無によって金額は大きく変わります。消費者にとっては「調べてもわからない」情報であり、葬儀費用全体の見通しを立てにくくする要因にもなっていました。

こうした状況を受け、ディライトは各市のお寺に実際に支払われたお布施の事例を独自に収集し、公開しました。

調査結果の概要

調査の結果、葬儀のお布施はおよそ30万円、四十九日・一回忌などの法要では10万円前後であることがわかりました。

横浜市（横浜市のお寺にお布施を渡した男女30名）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136732/table/82_1_6917aad2b524fdfe6cc8647a69e77c17.jpg?v=202603251251 ]名古屋市（名古屋市のお寺にお布施を渡した男女34名）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136732/table/82_2_4f9c5af41bc02d5c4bac00335d6d1faf.jpg?v=202603251251 ]福岡市（福岡市のお寺にお布施を渡した男女27名）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/136732/table/82_3_1bffb6dd32442ca1d239ed51273fa881.jpg?v=202603251251 ]お布施の実例の詳細ページを公開中

上記は各都市の調査結果の要約です。「葬儀の口コミ」の各ページでは、お寺ごと・宗派ごとの内訳や、葬儀・四十九日・一回忌などの法要別のお布施実例を確認できます。

調査データの詳細は「葬儀の口コミ」の各ページで確認できます。

【横浜市のお布施の実例】

https://soogi.jp/kanagawa/yokohama-tsurumi/news/2365

【名古屋市のお布施の実例】

https://soogi.jp/aichi/nagoya-chikusa/news/2367

【福岡市のお布施の実例】

https://soogi.jp/fukuoka/fukuoka-minami/news/2366

調査概要

調査実施時期： 2026年2月15日～2026年3月16日

調査対象： 横浜市・名古屋市・福岡市のお寺にお布施を渡した男女91名

調査地域： 全国

調査方法：インターネット調査

調査元： 株式会社ディライト

ディライトは今後も、お布施を含めた葬儀費用の実例を公開し、葬儀業界の透明性向上に努めてまいります。

葬儀の口コミとは？

「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）は、葬儀社選びという精神的にも時間的にも困難な問題を解消するために作られたウェブサイトです。

実際に葬儀をした方からの口コミ、詳しい葬儀社情報を提供しています。

「葬儀の口コミ」の主な特徴

会社概要

- 信頼できる口コミ：実際に葬儀を行った人からの口コミを掲載。投稿時に連絡先確認や証明書類の提出を求め、本物の利用者の声であることを確認しています。- 直接連絡：コールセンターなどを介さず、利用者が葬儀社と直接電話で話せます。- 完全無料：初期費用・月額費用は一切なく、見積もりや相談も全て無料。会員登録も不要で、必要な時に必要な情報を手軽に入手できます。- 豊富な情報：料金プラン、実際の葬儀事例、祭壇や式場の画像、施設情報などを一つのサイトで比較検討できます。- 24時間365日対応：全国どこでも、いつでも葬儀の相談・依頼ができます。早朝でも深夜でも相談可能です。

会社名 ：株式会社ディライト

設立 ：2007年10月1日

本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F

代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）

資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）

URL ：https://delight.co.jp

サービス

『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp

『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com

『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp

『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/

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