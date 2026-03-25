o9ソリューションズ、米国テキサス州ダラスの「働く親にとって最も働きやすい職場 」の1社に3年連続で選出

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、ダラスに拠点を置く企業を対象とした「働く親にとって最も働きやすい職場（The Best Place for Working Parents!(R) Dallas）」に3年連続で選出されたことを発表しました。サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、ダラスに拠点を置く企業を対象とした「働く親にとって最も働きやすい職場（The Best Place for Working Parents!(R) Dallas）」に3年連続で選出されたことを発表しました。

本アワードは、家族に優しい制度や福利厚生を通じて働く親を支援する、全米規模の企業ネットワークです。2026年度の調査において、当社は米国拠点の従業員に対し、扶養家族の追加が可能な医療保険、充実した有給休暇制度、産休・育休制度、リモートワーク、フレックスタイム制などの主要な福利厚生を100%提供していることが評価されました。また、フレックススペンディングアカウント（FSA）を通じた育児支援や授乳支援も提供しています。

今回の選出は、米国のみならず、APACやEMEAを含むグローバル拠点において、働く親や介護者を支援する環境を構築するという当社の確固たる姿勢を裏付けるものです。当社は、インクルーシブな職場づくりの一環として、以下の組織や理念への署名・参画も行っています。

- AARP Employer Pledge- UN Women’s Empowerment Principles- CEO Action for Diversity and Inclusion

当社のCHRO（最高人事責任者） ヴィカス・ゴエルは、「ナレッジ主導型の組織である当社の使命は、従業員の革新性と献身によって支えられています。私たちは、従業員のウェルビーイングを最優先事項とし、健康、公平性、学習、インクルージョンの促進に多大なリソースを投入しています。親や介護者を含むすべての従業員が、仕事と個人の目標を両立できる家族に優しい職場環境づくりを推進してきた結果、本年度も選出されたと考えており、大変誇りに思います」と述べています。

※本プレスリリースは、2026年2月に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。

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o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604-best-place-for-working-parents)

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス