サーティワン アイスクリームが4月1日からブランドロゴリニューアルパッケージ、店舗デザインも一新

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年4月1日（水)より、ブランドロゴをリニューアルいたします。

サーティワンは世界で1,400種類以上の豊富なオリジナルフレーバーを有しており、1974年の日本上陸から50年以上にわたり、季節にあわせた31種類のアイスクリームを提供してまいりました。 「“We make people happy.(R)”-アイスクリームを通じて、人々に幸せをお届けします。」をモットーに、現在1,500箇所以上の販売拠点にて、年間6,200万組以上のお客様にご利用いただいています。

今回、「世代を問わずより多くのお客様の生活に寄り添い、何気ない日常から特別な日まで、あらゆるシーンでサーティワン アイスクリームを楽しんでいただきたい」という想いを込め、ブランドロゴをリニューアルいたします。また、商品パッケージや店舗デザインも一新いたします。新たなブランドロゴと共に、様々なフレーバーから選ぶ楽しさ、お気に入りが見つかる喜び、家族や友人と一緒にアイスクリームを楽しむ特別感といったサーティワンならではの体験をこれからも提供してまいります。

ブランドロゴのデザインについて

創業者の名前であるBASKINとROBBINSの頭文字BとRのあいだに「31」（サーティワン）が位置するデザインはそのままに、ピンクとブルーの色使いを、境目のないグラデーションに刷新しました。

お子様から大人まで、多くのお客様のライフスタイルに寄り添いたいという想い、サーティワンがご提供する豊富なフレーバーバラエティ、そしてアイスクリームを通じてお届けしたいたくさんの幸せな瞬間を表現しています。

パッケージデザイン

コーンスリーブやカップ、バラエティボックスなど、すべての商品のパッケージも一新します。

新しいロゴと鮮やかなグラデーションと共に、お客様に手に取っていただきやすいデザインで、商品の魅力を最大限に引き出します。

2タイプの新店舗デザインを導入

「Long Live Ice Cream（ずっと愛され続けるアイスクリーム）」をコンセプトに、「 LOUNGEデザイン」と「 STUDIOデザイン」の2タイプの新店舗デザインを順次導入します。

LOUNGEデザイン

お客様が座ってリラックスできる「くつろぎの空間」をイメージした温かみのある客席を重視した店舗デザインです。ロードサイドにある店舗などに多く導入予定です。

STUDIOデザイン

「アイスクリームの新しい楽しみ方を発信する場所」をイメージした都会的で先進的な店舗デザインです。ショッピングモール内店舗などに多く導入予定です。

「Long Live Ice Cream」のネオンサインやフレーバーがデザインされたパネルも店内を彩り、わくわくする空間を提供します。

オリジナルの新型フレーバーショーケースも共同開発

新店舗デザインとあわせ、サーティワンのためにオリジナルでメーカーと共同開発された最新型フレーバーショーケースが全国で導入されます。お客様とスタッフの間にガラスの仕切りがないフラットな造りが特徴で、31種類プラス店舗セレクトフレーバーを見渡しながら、フレーバーを選ぶ時間や店舗スタッフとの会話を、今まで以上に楽しんでいただくことができる空間を生み出します。

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。