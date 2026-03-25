「dバリューパス」に2つの新たな特典を追加

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「dバリューパス」の新たな特典として、タワーレコード

株式会社が運営する「タワーレコード オンライン」（以下、タワレコオンライン）でご利用いただけるクーポン特典を2026年4月15日（水）から、株式会社エアトリが提供する総合旅行プラットフォーム「エアトリ」でご利用いただけるクーポン特典を2026年4月21日（火）から、それぞれ新たに追加します。

「dバリューパス」は、「日常のあらゆるシーンをカバーする特典を取り揃え、使うたびにおトクを感じていただけるサービス」をコンセプトに、さまざまなクーポン特典を提供しています。

タワレコオンラインのクーポン特典は、通常送料相当額である220円が何度でも割引※1※2※3※4になります。「dバリューパス」をご契約のお客さまで、1回のご注文合計金額が1,000円（税込）以上の場合、タワレコオンラインのクーポン特典をご利用になれます。また決済手段に「d払い」を選択された場合、dポイントを使用しての購入も可能です。※3

「エアトリ」のクーポン特典は、国内航空券とホテルのセットプランである「エアトリプラス」を対象に、購入金額に応じて最大4万円が割引となるクーポン※2※5です。「dバリューパス」をご契約のお客さまで、セットプランの購入金額が40万円以上の場合は4万円を割り引きます。30万円以上40万円未満の場合は2万円を、20万円以上30万円未満の場合は1万円を、10万円以上20万円未満の場合は3千円を、10万円未満の場合は2千円を割り引きます。クーポンは月に1回、ご予約時にご利用になれます。また「エアトリ」ポイントとの併用も可能です。

「dバリューパス」は今後も、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利になるよう努めてまいります。

※1 タワレコオンラインで注文し、店頭受け取りを選択した場合はクーポンの適応対象外となります。

※2 その他のクーポンとの併用はできません。

※3 タワレコクーポン特典とタワーレコードポイントの併用はできません。

※4 イベント商品など、一部クーポン適用対象外の商品があります。

※5 一部旅費比較サイト経由でご予約されるとクーポンの利用ができない場合があります。