SSKが感謝の気持ちを伝える「母の日ピンクコレクション」を発売！

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株式会社エスエスケイ


SSK（エスエスケイ）は、母の日を記念した野球アイテム「母の日ピンクコレクション」を発売します。母の日特別デザインのTシャツをはじめ、ピンクを基調としたバッティング手袋やリストバンド、グラブレザーアクセサリーを展開。野球を通じて感謝の気持ちを伝える、この時期だけの特別なラインナップ。お届けは、5月初旬を予定しています。




「母の日特別デザインTシャツ」


ネイビーを基調とし、前面に「Thanks a million（本当にありがとう）」を淡いピンクでデザインした感謝を伝える特別なTシャツです。ジュニアサイズから大人サイズまで展開し、チームでおそろいにしたり、お母さんへのプレゼントにおすすめの一着です。SSK公式オンラインショップ限定で、3月24日（火）から3月31日（火）まで予約を受け付けます。





「バッティング手袋（ピンク）」


ニット面積を拡げることで、軽量性と握り心地を高め快適な装着感を実現した2026新モデルに、特別カラーが登場。SSKオンラインショップ・一部SSK取扱い店舗にて販売します。





「リストバンド（ピンク）」


母の日にピッタリの鮮やかなリストバンド。軽量で薄手設計ながら優れた吸収性能で、テーパー型デザインにより手首にしっかりフィットし、長時間の練習や試合でも快適に装着できます。





「母の日レザーリボン」


グラブの締め紐に装着する母の日仕様のグラブレザーアクセサリー。昨年の母の日に行われたプロ野球の試合では、SSKアドバイザリースタッフの選手たちもグラブに装着しました。






商品・販売情報


※「母の日ピンクコレクション」は、5月初旬お届け予定です。




商品情報





母の日特別デザインTシャツ


前面に「Thanks a million（本当にありがとう）」を淡いピンクでデザインした感謝を伝える特別なTシャツです。


PRICE：5,500円(税込)


カラー：ネイビー×ピンク


サイズ：130,140,150,160,S,M,L,O,XO


予約受注期間：3/24（月）～3/31（火）






一般用シングルバンド手袋(ピンク仕様)


2026年新モデルのバッティング手袋のピンク仕様。特別仕様の一双です。


PRICE：5,280円(税込)


カラー：ピンク×ピンク


サイズ：S,M,L






リストバンド(1個)薄手テーパー型


薄手設計で軽量ながら、汗の吸収力に優れ、プレー中の滑りやすい手首を快適にサポートします。


PRICE：1,210円(税込)


カラー：ピンク×ホワイト


サイズ：ー






母の日リボン


プレー中のグラブを彩る「グラブレザーアクセサリー」。


PRICE：1,750円(税込)


カラー：ピンク


サイズ：ー




・エスエスケイオンラインショップ


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