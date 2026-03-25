DisplayPort Altmode対応、Type-CポートをHDMIに変換して映像出力できるアダプタを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、DisplayPort Altmodeに対応したUSB Type-C搭載のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できる変換アダプタ「AD-ALC8KHDR」を発売しました。
8K（7680×4320）/60Hz、4K（4096×2160）/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。
【掲載ページ】
品名：USB Type-CーHDMI変換アダプタ（8K/60Hz/HDR）
品番：AD-ALC8KHDR 標準価格：4,510円（税抜き 4,100円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-ALC8KHDR
Type-CポートをHDMIに変換して映像を出力
映像出力に対応したType-Cポートを搭載しているパソコンやタブレットから、HDMI入力端子を備えたディスプレイやテレビへ、映像・音声を出力できます。
最大8K/60Hz、高輝度HDR対応
8K（7680×4320）/60Hz、4K（4096×2160）/120Hz解像度に対応しています。
白飛びや黒潰れを抑制するHDRにも対応しています。
ウルトラワイドモニターに対応
ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結します。デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。
※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)
拡張・複製モードに対応
ソフトウェアのインストールが不要で、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
持ち運びしやすい小型サイズ
手のひらに収まるほどの大きさで、持ち運びにも便利です。
断線に強いメッシュケーブル
折り曲げや断線に強いメッシュケーブルです。
取り回しやすい20cmケーブル
他のインターフェースと干渉せずに接続できる、ケーブル一体型です。
取り回しやすい20cmのショートケーブル仕様です。
アルミ合金シェル構造
アダプタ外部は、放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用しています。
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【関連ページ】
HDMI変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html?pan_list=1#hdmi
映像変換コンバータ・変換アダプタ他
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html
映像変換アダプタ検索
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/adapter.html
ディスプレイケーブル検索
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/search/
USBケーブル・アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/search/
タブレット対応 変換アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/adapter.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-ALC8KHDR
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