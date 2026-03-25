スマホ1台で“推しのリアクション”と一緒にアニメを観られる「oshiparty」iOS版リリース

SnackTime株式会社Illustration by 雨水れいや

SnackTime株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：石田弘樹、以下当社）は、アニメの同時視聴をスマホ1台で楽しめるアプリ「oshiparty」のiOS版を正式リリースしたことをお知らせします。

■ 同時視聴とは

同時視聴とは、配信者（VTuber等）とその視聴者が、動画サブスク（Amazon Prime Videoなど）の映画やアニメを各自の端末で同時に再生しながら一緒に観る視聴体験です。

配信者のリアクションや視聴者のコメントは、YouTubeライブ等を通じてリアルタイムに共有されます。

特にVTuber業界では、同時視聴はゲーム実況や歌枠などに次ぐ、定番コンテンツの一つになってきています。

■ oshipartyについて

同時視聴では、動画サブスクの本編とYouTube（配信者のリアクション）を同時に再生しながら視聴する必要がありますが、モバイル、とりわけiOSの標準仕様では２つの動画を同時に再生することに制約があります。

そのため、これまで同時視聴を行うにはPCで複数ウィンドウを開いたり、スマホとタブレットを組み合わせるなどして「２窓」と呼ばれる視聴者側の環境づくりが前提になっていました。

oshipartyは、各種動画サブスクのアニメ映像と、YouTube（配信者のリアクション）をスマホ1台で再生できるようにし、通勤・通学中・ベッドの中、どこでもより手軽に同時視聴を楽しめる環境を提供します。

■ oshipartyの特徴

■ 今後

画像内のVTuber：山河椿さま- 動画サブスク（アニメ本編） と YouTube（配信者のリアクション）を同時再生可能- iPhoneまたはiPad 1台で完結（PC不要・2台持ち不要）- 動画サブスクはdアニメストア、Amazon Prime Video、Netflix、U-NEXT、Hulu、Disney+ など主要サービスを網羅- 同時視聴用の便利機能：再生位置の1秒前後ボタン、2つの動画の音量を個別に調整など- YouTubeはライブ配信中／ライブ終了後のアーカイブ／通常動画に対応

アニメとVTuberはいずれも日本発祥のカルチャーであり、同時視聴はその自然な延長線上に生まれた楽しみ方です。

一方で、海外でもアニメ人気の高まりとともに同時視聴が「Watch Along」として広がっており、アニメリアクションで生計を立てるクリエイターも増えています。

当社は今後、oshipartyの海外版の対応も広げ、誰かのリアクションを観ながら“まるで一緒に観ている”面白さを、国内外を問わずより多くの人に届けていきたいと考えています。

■ アプリURL

アプリストアURL(https://apps.apple.com/jp/app/id6749139666)

■ 本件に関するお問い合わせ先

メールアドレス：

hello@snacktime-inc.com

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■ 会社概要

社名：SnackTime株式会社(https://impartial-quarter-31c.notion.site/SnackTime-Inc-d25b8aeacf6f4fb685c3f6c35427c723)

代表取締役：石田 弘樹

設立：2021年11月

所在地：東京都港区六本木4-2-45 高會堂ビル2F

事業内容：インターネットサービス・アプリケーション開発