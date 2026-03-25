「ドコモの火災保険」の提供を開始

日新火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社（以下、日新火災）と株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「ドコモの火災保険※1」（以下、本保険）を、2026年3月25日（水）から提供を開始します※2。

日新火災とドコモは、2025年3月24日（月）から「ドコモの賃貸火災保険」の提供を開始し、累計販売件数は約1年で7,600件を突破（2026年3月14日時点）しました。「ドコモの賃貸火災保険」ではお手頃な保険料に加え、dポイントがたまる点がお客さまからご好評いただいています。この度、より多くのお客さまにサービスをご利用いただけるよう、持家住宅（マンションの所有戸室を含む）をお持ちのお客さま向けの火災保険として、新たに本保険の提供を開始します※3。

本保険は、インターネット完結型の保険のため、お手頃な保険料でご加入いただけます。また、保険料(地震保険料とdポイント利用分を除く)に対して最大2.0%のdポイントがたまり※4、お支払い方法が「d払い(R)」の場合は、dポイントで保険料をお支払いいただくことも可能です。なお、ドコモの回線をお持ちでないお客さまもお申込みいただけます。

本保険では、補償内容が異なる３つの基本プランからお選びいただき、ご要望に応じて選んだプランにオプションを追加・削除することで、補償内容をより自由にカスタマイズすることが可能です。詳細は、商品紹介サイト（https://hoken-navi.docomo.ne.jp/lp/d/fire-house/）をご確認ください。

本保険の提供開始を記念し、新規でご契約いただき、お申込時の年間保険料が1,000円以上のお客さまを対象に、毎月抽選で20名さまにタリーズコーヒーでご利用いただける1,000円分のデジタルギフトを進呈します。

詳細は、別紙２または専用サイト（https://hoken-navi.docomo.ne.jp/lp/d/fire-house/）をご確認ください。

日新火災とドコモは、お客さま一人ひとりに合わせた安心で価値のあるサービスをお届けできるよう引き続き取り組んでまいります。

※1. 正式名称は、すまいの保険です。本保険は、日新火災を引受保険会社とし、取扱代理店であるドコモと共同募集代理店である株式会社ドコモ・インシュアランス（以下、ドコモ・インシュアランス）が提供するものです。サービス内容などについては、別紙１をご覧ください。

※2. 2026年3月25日（水）時点では、築年数10年以下の住宅がお申込み可能です。2026年9月1日（火）から、築30年未満の住宅がお申込み可能になります（契約開始日が2026年10月1日以降のものが対象）。

※3. 賃貸住宅にお住まいのお客さま向けには、引き続き「ドコモの賃貸火災保険」を提供してまいります。

※4. 通常のdポイントとは別に、保険料（地震保険料とdポイント利用分を除く）に対して、1.0%相当のdポイントが上乗せして進呈されるため、「d払い」「dカード(R)」でお支払いの場合は合計して最大2.0%のdポイントがたまります。通常のdポイントはドコモによるポイント進呈となります。また、上乗せのdポイントは募集経費の削減効果などを「dアカウント(R)」ユーザーかつdポイントクラブ会員に還元する制度であり、日新火災が進呈します。

*「d払い」「dカード」「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙1

「ドコモの火災保険」について

1. 商品概要

「ドコモの火災保険」は、日新火災が提供するインターネット完結型の火災保険を、ドコモおよびドコモ・インシュアランスが代理店として取り扱う、持家住宅（マンションの所有戸室を含む）をお持ちのお客さま向けの火災保険です。保険料（地震保険料とdポイント利用分を除く）のお支払い方法に応じて最大2.0%のdポイントがたまります。さらに、お支払い方法として「d払い」をご利用の場合は、dポイントで保険料をお支払いいただくことが可能です。なお、ドコモの回線をお持ちでないお客さまもお申込みいただけます。

2. 提供開始日時

2026年3月25日（水）午前11時（契約開始日：2026年4月1日以降）

※2026年3月25日（水）時点では、築年数10年以下の住宅がお申込み可能です。2026年9月1日（火）から、築30年未満の住宅がお申込み可能になります（契約開始日：2026年10月1日以降）。

3. サービスの特長

（１）お手頃な保険料

インターネット完結型の保険であるため、お手頃な保険料で提供しております。

（２）dポイントがたまる・つかえる

保険料（地震保険料とdポイント利用分を除く）に対して、通常のdポイントに加えて1.0%のdポイントを上乗せして進呈します。これにより、「d払い」または「dカード」でお支払いの場合は、合計して最大2.0%のdポイントがたまります。

＜お支払い方法が「d払い」の場合＞

＜お支払い方法がクレジットカードの場合＞

（３）自由に選べる補償内容

「スリム」「ベーシック」「ワイド」の3つの基本プランからお選びいただき、ご要望に応じて選んだプランにオプションを追加・削除することで、補償内容をより自由にカスタマイズすることが可能です。

■「スリム」プラン

基本的な補償内容（火災、破裂・爆発）に加え、自然災害（風・雹（ひょう）・雪災、水災）に補償を絞ったシンプルなプラン

■「ベーシック」プラン

「スリム」プランの補償内容に加え、盗難、水ぬれ、破損など日常生活のトラブルも補償するプラン

■「ワイド」プラン

「ベーシック」プランの補償内容に加え、事故時の諸費用や弁護士費用なども補償する、幅広いリスクに備えたプラン

なお、本保険の事故対応は日新火災が行います。お客さまからの事故のご連絡や事故に関するご相談などは、夜間・休日を問わず、24時間・365日体制で対応しております。さらに、本保険をご契約のお客さまは、水回りなどの突然の住宅トラブルが発生した際には、「すまいのサポート24」として、修理業者の手配や30分程度の応急処置・開錠作業を無料でご利用いただけます※1。詳細は、商品紹介・申込みサイトをご確認ください。

4. ご契約者の条件

以下をすべて満たす必要があります。

・「dアカウント」ユーザーかつdポイントクラブ会員であること

・お申込み時点で18歳以上であること

5. 保険期間

1年間（契約後5年間は自動更新）または5年間の契約（自動更新なし）

6. お支払い方法・お支払い回数※2

・お支払い方法

保険期間1年の場合：「d払い」、クレジットカード

保険期間5年の場合：クレジットカード

・お支払い回数

保険期間1年の場合：月払い・一括払い

保険期間5年の場合：一括払い

7. 本保険の正式名称

すまいの保険

8. 引受保険会社

日新火災海上保険株式会社

9. 商品紹介・申込みサイト

https://hoken-navi.docomo.ne.jp/lp/d/fire-house/

※1 応急処置の範囲を超える処置費用などはお客さまのご負担となります。

※2 本保険にご加入後の「d払い」・クレジットカード間のお支払い方法の変更はできません。

別紙2

「ドコモの火災保険」ご契約のお客さま向け特典について

1. 特典概要

本保険の提供開始を記念し、新規でご契約いただき、お申込時の年間保険料が1,000円以上のお客さまを対象に、毎月抽選で20名さまにタリーズコーヒーでご利用いただける1,000円分のデジタルギフトを進呈します※1。

2.対象者

・本保険を新規にご契約いただいたお客さま

・お申し込み時の年間保険料が1,000円以上のお客さま

3. 期間

2026年3月25日（水）午前11時 ～ 終了日未定

4. 特典進呈時期

ご契約月の翌月下旬頃（予定)

5. 専用サイト

https://hoken-navi.docomo.ne.jp/lp/d/fire-house/

※1 ドコモが主催し、毎月1日から末日までを1サイクルとして継続的に実施します。なお、予告なく変更・終了する場合があります。

・会社概要

会社名：日新火災海上保険株式会社

所在地：東京都千代田区神田駿河台2丁目3番地

取締役社長：織山 晋

設立：1908年6月10日

URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

事業内容：損害保険及び保険関連事業