人工冬眠が拓く宇宙探査の未来 ── 人類は深宇宙へ行けるのか【Sphear #7】4月3日開催

クーガー株式会社

クーガー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 敦）は、人類の宇宙移住にAIの力で貢献することを目指したコミュニティ「Sphear（スフィア）」の第7回リアルイベント「人工冬眠が拓く宇宙探査の未来 ── 人類は深宇宙へ行けるのか【Sphear #7】」を、2026年4月3日（金）18:30より、東京・渋谷にて開催いたします。

本イベントでは、世界中で取り組みが加速している「宇宙探査」で必要な技術を深掘りします。

もし、人が「代謝を落として眠る」状態に入れるようになったら── 食料やエネルギー消費を抑え、宇宙での長距離移動が現実に近づきます。

その鍵となるのが「人工冬眠」。体温や代謝を意図的に下げ、エネルギー消費を最小限に抑える技術です。数年単位の移動という課題に対する、有力な解決策として研究が進んでいます。理化学研究所の砂川玄志郎が、その現状と課題を解説。

あわせて「月面」での生活にも焦点を当て、クーガー石井敦とJAXA上野宗孝がインフラの最前線を整理します。人類の次の一歩は、すでに始まっています。

■ Sphear#7 イベント概要

- 日時 ｜2026年4月3日（金）18:30～21:40（開場 18:15）- 会場 ｜ヒカリエカンファレンス Room C（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 11階）- 参加費｜3,000円（事前決済）- 定員 ｜30名（先着順・要申込）

※会場開催のみ（オンライン配信なし）

お申し込みページ

https://sphear-007.peatix.com/(https://sphear-007.peatix.com/)

■ タイムテーブル

■登壇者

- 18:15 開場（受付開始）- 18:30-18:40 オープニング- 18:40-19:10「月面原子炉計画━━宇宙エネルギー競争」 石井 敦（クーガー CEO）- 19:10-20:10「人工冬眠とは何か━━その可能性と課題」 砂川 玄志郎（理化学研究所 冬眠生物学研究チームディレクター）- 20:10-20:40 パネルディスカッション「月面拠点計画の世界最前線」 天野 真梨花（進行）、上野 宗孝（JAXA 宇宙探査イノベーションハブ技術領域主幹）、石井 敦- 20:40-20:50 ライトニングトーク 希望者による宇宙の関心ごとシェアタイム- 20:50-21:40 懇親会（軽食・ドリンク付き） 登壇者・参加者同士のネットワーキングタイム

砂川 玄志郎 ┃ Genshiro Sunagawa

理化学研究所 生命機能科学研究センター 冬眠生物学研究チーム

チームディレクター

2001年から大阪赤十字病院、国立成育センターで小児科医・麻酔科医・救急医として働く。2006年に理化学研究所 システムバイオロジー研究チーム（PI 上田泰己 博士）にて大学院生として睡眠恒常性の研究に従事し学位を取得。2015年に理化学研究所 網膜再生医療研究開発プロジェクト研究室（PI 高橋政代 博士）にて研究員として冬眠研究を始める。2019年からBDRセンタープロジェクトQMINのリーダー、2020年からは上級研究員となり、理化学研究所 老化分子生物学研究チーム（PI 西田栄介 博士）と網膜再生研究チームの兼務となる。2022年から理化学研究所 冬眠生物学研究チームを主宰。

上野 宗孝 | Munetaka Ueno

JAXA 宇宙探査イノベーションハブ技術領域主幹

京都大学大学院理学研究科博士課程修了後、東京大学にて宇宙物理学分野の教員を経て、2009年よりJAXAへ移籍。赤外線天文衛星や金星探査機あかつき等，数多くの宇宙科学ミッションにおいて中心的役割を果たし，宇宙機関のPMとSEを取りまとめる国際委員会の議長等も務める。2019年よりJAXA宇宙探査イノベーションハブにて将来の探査に向けた共同研究活動の取りまとめを行いつつ，ムーンショット型研究開発プロジェクトのPMとして，AIロボットによる月・火星での自律的生命圏構築を目指すプロジェクトを牽引。取締役、顧問、特任教授などで多くの企業や大学に携わりながら、国内宇宙ビジネスの発展に向けた活動を推進している。

石井 敦｜Atsushi Ishii

クーガー株式会社 CEO

日本IBMを経て、楽天やライコスの大規模検索エンジン開発を担当。その後、日米韓を横断したオンラインゲーム開発の統括、Amazon Robotics Challenge上位チームへの技術支援、ホンダへのAI学習シミュレーター提供、NEDOクラウドロボティクス開発統括などを務める。現在、人型AIプラットフォーム「LUDENS」の開発を進めている。スタンフォード大学2018年AI特別講義の講師。電気通信大学 元客員研究員。Enterprise Ethereum Alliance日本支部代表。

■司会

天野 真梨花 | Marika Amano

報道記者として自然災害や事件、政治分野等の現場取材に従事し、その後はディレクター・ニュースデスクとして報道番組の制作に携わる。現在はこれまでの経験を基盤に、宇宙と社会をつなぐコミュニケーションの在り方を探求している。

■ 過去のSphearイベントの様子

■ Sphearイベントレポート公開中！

登壇・パネルディスカッションで語られた内容を綴った、1つ1つが読み応えある記事です。ぜひ御覧ください。

https://note.com/sphear

■ なぜ、今「宇宙 × AI」なのか？

月面基地の建設、宇宙旅行の商用化、火星への長期探査ミッション。かつてはSFだった世界が、今まさに現実になりつつあります。こうした「人類の次のフロンティア」において、AIはその真価を最も発揮する領域です。

極限環境、地球からの遠隔操作、限られた資源、想定外のトラブル。これらを乗り越えるには、人間の判断力を補完・拡張するだけでなく、ロケットやロボットの自律制御、探査機のナビゲーション、環境認識、通信の最適化など、AI・ロボティクス・ヒューマンインタラクションの総合的な活用が不可欠です。

■ Sphearとは？──月・火星移住実現を加速させる場

Sphear（スフィア）は、「宇宙 × AI」を軸に、月・火星移住を共に加速させるコミュニティです。AI、ロボティクス、宇宙工学といった専門領域を超えて、エンジニア、デザイナー、建築家、教育者、心理学者、アーティストなど多様な人々が集い、自由な発想と対話から新たな未来を構想していきます。

■ こんな方におすすめ

- 宇宙やAIに強い関心がある方- 宇宙関連スタートアップやJAXA技術に興味がある方- ロボティクス、画像認識、自然言語処理に携わっている方- ユーザーインタラクションやヒューマンインタフェースに関心がある方- 領域横断的なプロジェクトや仲間を求めている方