2025年EC-Council Global AwardsをATCパートナーであるアーマーテック社、TopOut社が受賞

グローバルセキュリティエキスパート株式会社



グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、GSX）は、GSXが日本総代理店（JAPANマスターディストリビュータ）を務める国際的サイバーセキュリティ資格認定機関EC-Councilが主催する「EC-Council Global Awards 2025」において、日本国内のATC（Accredited Training Center／認定トレーニングセンター）パートナーである株式会社Armor Tech Lab（本社：東京都港区北青山3-6-7、代表取締役：川上 和吾、https://www.armortechlab.com/）およびTop Out Human Capital株式会社（本社：東京都港区海岸1-2-3、代表取締役：船戸 大輔、https://www.topout.co.jp/）の2社が受賞したことをお知らせいたします。

ATCパートナー（https://www.gsx.co.jp/academy/atc.html）は、EC-Council講座を代理店として販売、講座開設などを通じてセキュリティ人材を育成していくEC-Councilが認定するパートナー企業です。GSXは日本総代理店としてATCパートナー各社と連携し、EC-Council講座の普及、セキュリティ人材の育成に取り組んでいます。

GSX は引き続きEC-CouncilおよびATCパートナー各社との密な連携を通じて、日本におけるサイバーセキュリティ人材不足の解消と、企業・組織のセキュリティレベル向上に貢献してまいります。

（写真左）株式会社Armor Tech Lab「ATC OF THE YEAR AWARD 2025」を受賞（写真右）Top Out Human Capital株式会社「ATC CIRCLE OF EXCELLENCE AWARD 2025」を受賞

》EC-Council「GLOBAL PARTNER AWARDS」

https://www.eccouncil.org/ec-council-global-awards/

■ 2025年受賞パートナーご紹介

株式会社Armor Tech Lab

・ EC-Council「ATC OF THE YEAR AWARD 2025」

本賞は、当該年度において特に卓越した実績をあげ、教育品質や人材育成への貢献が高く評価されたATCに授与される賞です。

株式会社Armor Tech Lab 代表取締役 川上 和吾 氏

【受賞コメント】

この度は、EC-Council社の「ATC of the Year Award 2025」という大変名誉ある賞を賜り、心より感謝申し上げます。日頃より当社のトレーニングにご参加いただいている受講者の皆様、そして企業のご担当者様のご支援があってこその受賞であり、深く御礼申し上げます。

当社では、SOC（セキュリティオペレーションセンター）の育成である Certified SOC Analyst (CSA) や、実践的なペネトレーションテスト技術を学ぶ Certified Penetration Testing Professional (CPENT) を中心に、多くの企業の皆様に受講いただいてまいりました。サイバー攻撃が高度化する中で、実践的なスキルを備えたセキュリティ人材の育成は、社会全体にとって極めて重要なテーマであると考えております。

今回の受賞は、そうした人材育成への取り組みが評価されたものと受け止めております。今後もEC-Councilの理念である「高度なサイバーセキュリティ人材の育成」に貢献できるよう、より実践的で価値の高いトレーニングの提供に努めてまいります。

引き続き、企業や技術者の皆様とともに、日本および世界のサイバーセキュリティ強化に貢献してまいります。改めて、このような栄誉ある賞を賜りましたことに深く感謝申し上げます。

Top Out Human Capital株式会社

・EC-Council「ATC CIRCLE OF EXCELLENCE AWARD 2025」

本賞は、教育品質や受講者評価、継続的なトレーニング提供実績などを総合的に評価し、特に優れた取り組みを行っているATCに授与される賞です。

Top Out Human Capital株式会社 代表取締役 船戸 大輔氏

【受賞コメント】

このたびTop Out Human Capitalは、「EC-Council ATC CIRCLE OF EXCELLENCE AWARD」を受賞いたしました。本アワードを4年連続で受賞できたことを大変光栄に思うとともに、当社のトレーニング品質と受講者の皆様からの評価が継続的に認められた結果であると受け止めております。

当社はIT・デジタル人材育成を専門とするトレーニングプロバイダーとして、企業における実践的なサイバーセキュリティ人材の育成を支援してまいりました。EC-Council認定トレーニングの提供においては、実務に直結する知識とスキルを効果的に習得できるよう、実践的で分かりやすい講義の提供と、受講者が理解を深められる学習環境の整備に継続して取り組んでいます。

今回の受賞は、こうしたトレーニング品質の向上への取り組みと、受講者満足度の高いコース内容の提供が評価された結果ではないかと考えております。

今後も、日本におけるトレーニング展開を支えるパートナーであるグローバルセキュリティエキスパート株式会社様との連携のもと、EC-Council認定トレーニングの価値をより多くの企業へ届け、日本のサイバーセキュリティ人材育成の発展に貢献してまいります。

■ ATC（認定トレーニングセンター）について

ATC（Accredited Training Center／認定トレーニングセンター）とは、EC-Councilより正式に認定を受け、EC-Council公式トレーニングおよび認定資格に対応した講座を提供する教育機関です。

GSXは、EC-Council の日本総代理店として、日本国内のATCパートナー各社と連携し、企業・個人に向けた実践的なサイバーセキュリティ人材育成を支援しています。

》日本国内EC-Councilパートナー一覧

https://www.gsx.co.jp/academy/atc.html

◆Top Out Human Capital株式会社について

社名：Top Out Human Capital株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21F

代表者：代表取締役 船戸 大輔

設立：2014年9月

事業内容：人財育成を目的とした研修・教育の実施、人財育成に関するコンサルティング

コーポレートサイトURL：https://www.topout.co.jp/

◆株式会社Armor Tech Labについて

社名：株式会社Armor Tech Lab

東京本社：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11F

代表者：代表取締役 川上 和吾

設立：2023年6月

事業内容：サイバーセキュリティ分野における教育・トレーニング、コンサルティング、

EC-Council公式トレーニングの提供

コーポレートサイトURL：https://www.armortechlab.com/

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社について

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2025年12月末）

設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/