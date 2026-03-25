宮地楽器、初のK-POPダンススクール「MIYAJI CANTERA」を設立　ボイトレや楽器レッスン、“セルフプロデュース力育成”の複合カリキュラム

株式会社 宮地商会

音楽教室の運営、楽器やプロユースの録音機器の販売、防音事業を展開する株式会社宮地商会（東京都千代田区、代表取締役社長：宮地 誠）は、2026年4月7日（火）より、プロの第一線で活躍する講師陣による新K-POPダンス講座「MIYAJI CANTERA（ミヤジ・カンテラ）」を、宮地楽器 吉祥寺センターにて開講します。

技術だけでなく「セルフプロデュース力」を育む総合育成プラットフォーム

「MIYAJI CANTERA」は、これまで「音楽の専門店」として100年以上にわたり、楽器・周辺機器の卸、小売販売、音楽教室の運営、イベント、技術サービス、防音リフォームまで幅広く展開してきた「宮地楽器」が開講する新しいダンススクール事業となります。

「MIYAJI CANTERA」では、「ダンスが上手くなりたい」という純粋な憧れを一過性の習い事で終わらせるのではなく、一生モノの「キャリア」へと昇華させることを目的として、単なるダンススキルの習得に留まらず、宮地楽器の強みを活かしたボイストレーニングや楽器レッスンとの複合カリキュラムを提供します。

また、ビジネスの世界、特に芸能やショービジネスの領域で不可欠な「セルフプロデュース力」、そして現場のスタッフやメンバー、ファンから心から「愛される力」を身につけるための多様なプログラムをプロの講師陣とともに構成した、“総合的な育成プラットフォーム”です。

「MIYAJI CANTERA」は、“ダンスを通じてひとりひとりが個性を解放し、自分らしく輝く人生”『COLORFUL LIFE（カラフル・ライフ）』の実現を目指し、エンターテインメントの世界で活躍したいすべての人に対して、よりプロフェッショナルなレッスンを実施します。

このたびの開講を記念し、小学1年生～大人まで、初心者からプロ志向まで、すべての人を対象とした無料体験会・コース説明会を開催します。実際の雰囲気を体感していただき、ダンスの夢へと踏み出す一歩をサポートします。

「MIYAJI CANTERA」の独自性と提供価値

1.宮地楽器だからできる「複合型アーティスト・トレーニング」

上位クラスでは、ダンスに加え、ボイストレーニングや楽器レッスンなど、宮地楽器の他コースと連携した複合レッスンを実施。音を身体で表現し、声で届ける「総合的なアーティスト能力」を多角的に開発します。

2.「愛されるプロ」を育てるセルフプロデュース指導

技術のみならず、SNSセルフマーケティング、プロ仕様のビジュアル撮影、ウォーキング、ポージング、演技レッスンの実施も検討。多角的な視点から「自分をどう魅せるか」を学びます。

3.心身を整えるセルフケア・マインド

長く表現活動を続けるために必要な食事管理や運動などのセルフケアから、メンタル面のサポートまで、プロ基準のコンディショニングを伝えます。

4.第一線で活躍する最高峰の講師陣

有名アーティストのバックダンサー、国内外コンテスト優勝者、キッズ指導のプロフェッショナルなど、多様なバックグラウンドを持つ講師が、初心者には「楽しさ」を、上級者には「プロの即戦力」を直接伝授します。

「CANTERA（カンテラ）」

スペイン語の「カンテラ」は本来「採石場」を意味し、転じてサッカー等の若手育成組織（下部組織）を指します。

石を切り出し磨き上げるように、自前の組織で子供たちをトップチームのスターへ育てる文化の象徴です。

また、日本語ではポルトガル語に由来する「携帯用ランプ」を指すこともあり、全ての個性を照らすという思いも込めました。

無料体験会・コース説明会日程（要予約）

現在、募集を開始しております。実際の雰囲気を体感いただける機会ですので、ぜひご参加ください。

・3月： 28日(土)、29日(日)

・4月： 4日(土)、5日(日)、12日(日)、26日(日)

【詳細・お申し込みはこちら】

講座内容の詳細および体験会のお申し込みは、下記特設サイトよりご確認ください。

MIYAJI CANTERA 特設サイト

https://www.miyajimusic.com/school/cantera/

「MIYAJI CANTERA」について

開講日： 2026年4月7日（火）

実施会場： 宮地楽器 吉祥寺センター

対象： 小学1年生 ～ 大人（初心者からプロ志向まで幅広く対応

宮地楽器について

東京を中心に45の音楽教室、都内で楽器店・ショールームを9店舗運営し、今年2022年に創業105年を迎えた老舗の「音楽の専門店」です。

【会社概要】

会社名 ：株式会社宮地商会（宮地楽器）

所在地 ：東京都千代田区神田淡路町1-7 神田 宮地ビル7F

代表取締役社長：宮地 誠

創 立 ：1917年

事業内容：楽器・楽譜・周辺機器の卸、小売販売、各種音楽関連教室の企画・運営・管理、

各種コンサートの企画・運営、スタジオ・ホールの運営管理、防音室・防音工事、

住宅のリフォーム・内装工事、楽器の修理（リペア）・買取等、輸入事業、

インターネット通販事業

コーポレートサイト：https://www.miyajimusic.com/

【YouTube】

https://www.youtube.com/@miyaji_cantera

【Instagram】

https://www.instagram.com/miyaji_cantera

【TikTok】

https://www.tiktok.com/@miyaji.cantera

【Facebook】

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