木質構造用ねじのJISマーク認証を世界初取得

シネジック株式会社

シネジック株式会社(https://www.synegic.co.jp/)（宮城県富谷市）は2026年3月10日、日本産業規格JIS A 5559「木質構造用ねじ」に基づくJISマーク認証を日本品質保証機構（JQA)から取得しました。

JIS（日本産業規格）とは、国の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法に基づき制定される国家規格であり、JIS A 5559（木質構造用ねじ）は2023年に制定された新しいJIS規格です。

そしてこの度、国内外で初の認証書が発行されました。

シネジック株式会社 本社事務所

「木質構造用ねじ」は耐震性の向上や脱炭素社会の実現に資する製品であり、大阪万博の大屋根リングに象徴されるような木造建築物にも使用されています。令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」もあり、今後の需要見込みが期待されます。

※製品の販売時期等の詳細は、2026年夏頃に改めてプレスリリース等にて公表の予定

◆会社概要

シネジック株式会社

所在地 ：宮城県富谷市成田1-5-9

代表取締役：苅部泰輝

設立 ：1987年3月

ホームページ：https://www.synegic.co.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/synegic_official/?hl=ja

youtube ：https://www.youtube.com/@SYNEGIC

【本リリースに関するお問い合わせ先】

シネジック株式会社

広報戦略企画室

TEL: 022-351-7330

e-mail: pr@synegic.co.jp