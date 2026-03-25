川越商工会議所と包括連携協定を締結

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループで人材派遣・アウトソーシング事業を手掛けるパーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、2026年3月23日（月）、地域の経済団体である川越商工会議所（埼玉県川越市、会頭: 原 敏成）と包括連携協定を締結しました。

本協定は、慢性的な人手不足や多様な人材活用といった地域企業の課題に対し、両者が持つ知見やネットワークを活かしながら、実効性の高い支援を行うことを目的としています。

■協定締結の背景

近年、地域の中小企業においては、採用難の長期化に加え、女性や高齢者、外国人など多様な人材の活躍推進、さらには人材の定着・育成まで含めた総合的な人事課題への対応が求められています。

当社はこれまで、全国各地において自治体、企業、大学など産学官と連携し、雇用創出や人材育成、地域活性化に向けた地域共創の取り組みを推進してきました。一方、川越商工会議所は、地域の経済団体として、『人と企業が輝く川越へ～変革に挑む！～』をスローガンに、中小事業者の経営支援や各種事業、行政などへの要望提言活動を展開することで、中小企業の成長ならびに地域経済の発展のために活動を続けてきました。

地域の課題に対し、地域企業との強固なネットワークと支援実績を有する川越商工会議所と、人材サービスに関する専門性と全国規模の知見を持つ当社が連携することで、地域に根差した実践的な支援体制を構築できると考え、本協定の締結に至りました。

■協定により目指す姿

本協定を通じて当社は、川越商工会議所とともに、地域企業の人材確保から定着・育成までを一貫して支援し、企業の成長と川越の地域経済の活性化に貢献してまいります。当社の知見と、商工会議所が培ってきたネットワークを掛け合わせることで、地域企業の新たな挑戦を後押しし、変革を促進する取り組みを生み出すことを目指します。

■連携・協力内容

本協定に基づき、両者は定期的に協議を行い、以下の分野で連携して取り組みます。

(1)地域企業の人材確保・定着支援に関すること

地域企業が抱える人手不足や採用課題の解決に向け、求人支援、採用広報、マッチング支援などを共同で実施します。

（２）多様な人材の活躍促進に関すること

女性、若者、高齢者、外国人など、多様な人材が地域で活躍できる環境づくりや制度整備を推進します。

（３）人材育成およびスキル向上支援に関すること

地域企業やはたらく人を対象に、キャリア形成、リスキリング、経営・人事に関するセミナー等を企画・実施します。

（４）地域経済の発展と持続可能な地域づくりに関すること

雇用や人材の観点から地域課題の解決に取り組み、官民連携による新たな挑戦や変革を創出する取り組みを推進します。

■協定締結にあたってのコメント

川越商工会議所 会頭 原 敏成

地域の中小企業にとって『慢性的な人手不足』の解消や『多様な人材の活用』は、持続的な成長に向けた喫緊の課題です。当所の『地域ネットワーク』とパーソルテンプスタッフ様の『人材サービスの専門性』を結集することで、当所が掲げるスローガン『人と企業が輝く川越へ～変革に挑む！～』の実現をさらに加速できると確信しております。本協定を契機に、地域企業の新たな挑戦を強力に後押しし、川越の地域経済の持続的な発展に尽力してまいります。

パーソルテンプスタッフ株式会社 執行役員 近藤 敬吾

地域企業を取り巻く人材課題は、採用難の長期化や人材の多様化などにより、年々複雑さを増しています。川越に拠点を構える人材サービス会社として、地域の実情や企業一社一社に寄り添った課題解決とそこではたらく方々の活躍を支え、“人と企業が輝く川越”の実現に向け、川越商工会議所の皆さまと共に全力で取り組んでまいります。本協定を通じ、連携による新たな価値の発揮に挑戦し、全国のロールモデルとなる地域への発展に貢献してまいります。

■川越商工会議所＜ https://www.kawagoe.or.jp/ ＞

1900年（明治33年）に設立された、埼玉県内で最も歴史のある商工会議所。商工業者を中心に、法人・個人を中心とした会員により構成されている。資金調達や販路開拓、事業計画の策定をサポートする「経営支援活動」をはじめ、国・県・市に対する「要望・提言活動」、産学官や地域と連携した「地域振興活動」など、地域経済の発展に向けた幅広い事業を展開。現在は『人と企業が輝く川越へ ～変革に挑む！～』をスローガンに掲げ、川越で事業を営む方や働く方の挑戦を後押しし、地域の賑わい創出と「輝く川越」の実現を目指している。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。