2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPANドリフト レジェンドのゲスト解説 MAX ORIDO織戸学氏・ドリキン土屋圭市氏 決定！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイで4月24日(金)・25日(土)・26日(日)に開催する、刺激と興奮を味わえるドリフトイベント「2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN」では、迫力のドリフトグランプリ観戦はもちろん、憧れのレーサーやマシンと触れ合える非日常なサーキット体験が盛りだくさん！

FORMULA DRIFT JAPANでは、25日(土)にSUPER GT300クラスに参戦中のMAX ORIDO織戸学氏、26日(日)にドリキン土屋圭市氏がゲスト解説を務め、サーキットを盛り上げます。

また、「CONCEPT CAR SHOW」では、ド派手なボディキットを装着するなど、軽カーから世界のスーパーカーのカスタムモデルまで、ハイレベルのカスタムカーがズラリ勢揃いするほか、「見る・聴く・感じる」すべてを刺激する様々なコンテンツが満載！

ほかにもドリフトカートやキッズウォークなど、ファミリーやカップルでもお楽しみいただけるイベントを多数ご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。

▶ 2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN CM動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AzXbspw3qFw ]

■FORMULA DRIFT JAPAN Rd.1

MAX ORIDO織戸学氏(4/25)・ドリキン土屋圭市氏(4/26)ゲスト解説決定！

■CONCEPT CAR SHOW

「カスタムカー×音楽×スピード」

すべてが融合する、熱狂の一日。P19エリアにて開催される「CONCEPT CAR SHOW」！

まさに自動車の全方位フルカスタム。ハイレベルのカスタムカーがズラリ勢揃い！

あの日夢見た車も、毎日走るあの車も、すべてが『アート』に変わる日本のカスタム文化がここに集結！

▶実施日 4月26日（日）

▶イベント会場： P19

▶参加台数 100台

■ 積載車の花道～ALL JAPAN CAR CARRY TRUCK MEETING 2026

「積載車という乗り物そのものが好き」「働く車の機能美に惚れている」

そんな方なら、載せる車があってもなくても大歓迎です！

現場を支えるリアルな仕事車から、こだわりのカスタムローダ一まで。積載車を愛する全ての人が主役の交流の場です。

ぜひ遊びに来てください！

▶実施日 4月25日（土）

▶イベント会場： Cパドック

■ドリフトカート

昨年も好評をいただいたドリフトカートが今年もFUJI XTREME DAYに登場！

アクセルを踏み込んだ瞬間にテールが流れ、誰でも手軽にドリフトアングルを楽しめるのは、この特別なカートならではです。身近にスライドコントロールを体感してみませんか？

さらに通常のカート体験も営業いたします！ 「横滑り」に挑戦するか、「ハイスピードなグリップ走行」を楽しむか。ここでしか味わえないカートの魅力を、ぜひ五感で遊び尽くしてください！

▶実施日 4月24日(金)～26日(日)

▶営業時間 １.10:30～11:30 ２.13:00～14:00 ３.14:30～15:30

▶場所 P5駐車場カートコース

▶料金 5分 2,500円

■KIDS WALK

小学生以下のお子様と同伴のお客様対象イベント 参加無料※！

日曜日のお昼にコース内でレーシングカーやトップドライバー達とセレモニーに参加できます！

参加頂いた皆様にはホットウィールのミニカーや、FDJオリジナルデザインプリングルスをプレゼント！

※ このイベントは当日申込が必要です。

■FXDチキン（FUJI XTREME DEBRIS CHICKEN）税込900円

コース脇に落ちているアレ！？

アレの正体は「竹炭入りカレー風味チキンスティック オン ザ キャベツ」！

視覚と味覚の追走を審査ください。

■入場券 好評発売中！

3月25日（水）10:00より、ローチケでのチケット販売がスタートしました。

アソビュー・クラウドパスでも引き続き販売中ですので、ぜひお早めにお買い求めください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/371_1_f58ba39b0851e2f43df7d34c503f8f0d.jpg?v=202603251251 ]

▶ FORMULA DRIFT JAPAN公式サイト：https://formulad.jp/(https://formulad.jp/)