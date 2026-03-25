シェルパ、AIネイティブなGHG排出量算定システム「SmartESG Carbon」を提供開始

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、Scope 1・2・3算定に必要なデータ処理を効率化し、監査・保証に耐えうる信頼性の高いデータ管理を実現するAIネイティブなGHG排出量算定システム「SmartESG Carbon」（以下「本サービス」）の提供を2026年3月25日より開始します。

また、本サービスの提供において、脱炭素化支援に強みを持つBelieve Technology（ビリーブテクノロジー）株式会社（神奈川県川崎市、代表取締役 渡邊信太郎、以下「ビリーブテクノロジー」）と業務提携したことをお知らせします。

SmartESG Carbon WEBページ：https://smartesg.jp/carbon(https://smartesg.jp/carbon)

■提供背景

国内の上場企業を中心にサステナビリティ情報開示を支援する「SmartESG」を展開するシェルパは、開示実務の現場において、報告数値の信頼性が大きなボトルネックとなっている現状に着目しました。従来のGHG排出量算定は、複雑かつ多数のプロセスによる工数の肥大化や属人化が常態化しており、特に算定前の加工ロジックがブラックボックス化していることで、外部監査や第三者保証への対応における根拠データの確認・説明に多大な工数が発生しています。

実際に多くの企業では、算定ツール導入後も、社内システムから抽出したデータの仕分けや単位変換、原単位の割り当てといった「データクレンジング」工程を依然としてExcelなどを用いた手作業に依存しており、プロジェクト全体で数ヶ月単位の時間を要する構造的な課題を抱えています。今後、SSBJ（Sustainability Standards Board of Japan：サステナビリティ基準委員会）による開示基準の適用を見据え、財務報告と同等のスピード、証跡管理、再現性を備えた内部統制の整備が急務となっています。

シェルパは、「単なる算出」の先にある「信頼性の担保」という課題を解決し、算定プロセスを財務会計と同等の「決算品質」へと引き上げるため、本領域へ参入します。

■ビリーブテクノロジー株式会社との業務提携について

本サービスの提供にあたり、シェルパはビリーブテクノロジーと戦略的業務提携を締結しました。本提携において、シェルパは、市場ニーズに基づいたプロダクトの企画立案、販売および既存の「SmartESG」シリーズとの統合管理支援を担い、ビリーブテクノロジーは、GHG算定に関する高度な専門知見の提供およびシステム開発を担います。両社の強みを持ち寄ることで、既存ツールでは困難だった実務の徹底的な効率化や法令適合性の両立を実現したサービスを提供します。

■「SmartESG Carbon」概要

本サービスは、証跡管理を最優先に設計（Evidence-first設計）した、監査・保証に強みを持つGHG排出量算定システムです。

1. データ処理ワークフローによる自動化

ERPや会計システムから抽出したデータに対し、仕分けや単位変換、マッピング、按分などの企業固有の加工ルールをワークフロー形式で、手順書としてシステムに登録します。また、設定した手順書に基づき、翌年以降はデータをアップロードするだけで自動処理が完結するため、手作業によるエラーを排除し、算定工数を大幅に削減します。

なお、手順書作成のサポートや前年比の増減理由の分析、開示様式に合わせたレポートのドラフト生成などにAIが活用され、計算の信頼性と業務効率化を両立します。

2. 証跡管理と再現性の担保

排出量の算定結果だけでなく、算定に至る加工手順、係数の出典、除外・推計の根拠、および変更履歴を一貫してシステム上で記録します。第三者保証の現場で求められる算定根拠の提示をスムーズにし、保証機関や監査法人との確認工数を最小化するとともに、誰が担当しても同じ結果が得られる再現性を確保します。

3. 「SmartESG」シリーズとのシームレスな連携

本サービスで集計された環境データは、「SmartESG Consolidation」（※1）へ自動的に集約されます。これにより、人的資本データなどと合わせた多角的な分析や、CDP、SBT（※2）、統合報告書といった多様な外部報告への即時活用を可能にします。

シェルパは、「利益とサステナビリティが融合する世界を実現する。」のビジョンのもと、「SmartESG」の提供を通して、サステナビリティデータに関わる様々なステークホルダーの業務効率化および高度化に貢献してまいります。

（※1）「SmartESG Consolidation」は、海外子会社を含むグループ全体のサステナビリティ関連指標を一元管理し、連結データ管理を可能にするサービスです。https://smartesg.jp/consolidation

（※2）「SBT（Science Based Targets）」は、パリ協定が求める水準と整合し、科学的根拠に基づいた数値で企業が設定するGHG削減目標です。

ビリーブテクノロジー株式会社について

脱炭素のハードルとなっている部分を取り除き、誰もが簡単に、当たり前に取り組めるようにしていく『脱炭素の民主化』をビジョンに掲げ、様々な脱炭素化に向けた支援を行っています。これまでに、プライム上場企業から中小企業まで、業種を問わず幅広いScope1, 2, 3排出量算定の代行や伴走支援を行ったほか、排出量算定に関するセミナーを延べ500社以上に対し開催しています。

WEBサイト：https://www.believe-technology.com/

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社について

シェルパは、「利益とサステナビリティが融合する世界を実現する。」をビジョンに掲げ、サステナビリティデータ・プラットフォーム「SmartESG」を中心としたソリューション群で、企業のサステナビリティ経営を支援しています。企業の任意開示・法定開示を含めた様々なサステナビリティ評価に対応するサービスや、被評価者側の回答負荷を軽減するサービス、調査者側の実施負荷を軽減するサービスなど、サステナビリティ情報をめぐる様々なステークホルダーのデータ管理を支援しています。「SmartESG」は、2022年11月の提供開始から大企業を中心に70社以上、国内時価総額5,000億円以上の企業の15%で導入されています（2025年8月時点）。

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- SmartESGについて：https://smartesg.jp/