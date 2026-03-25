【京都・聖護院】食の女神に捧げる、六席だけの極上朝食処「土鍋彩膳 とようけ」誕生。店主厳選「さがびより」と職人技が織りなす、究極の朝餉を。

株式会社TOYOUKE※一日の始まりを告げる、凛とした「とようけ」の暖簾

■ コンセプト：豊受大神の恵みを分かち合う「始まりの食卓」

店名の「とようけ」は、伊勢神宮の外宮に祀られる食の女神・豊受大神に由来します。私たちが毎日いただく食事は、すべて神様からの授かりもの。その一粒一粒に感謝し、五感を研ぎ澄まして味わう体験を、たった6席の静謐な空間でお届けします。

※目の前で店主のライブ感のある動きを感じれる特等席※料理をメインにしたい思いで極力シンプルな内装に

■ 主役は、土鍋で炊き上げる佐賀の至宝「さがびより」

当店のこだわりは、まず「お米」から始まります。店主と縁深い農家から直接仕入れる佐賀県産の一級品「さがびより」を使用。大粒で弾力があり、芳醇な甘みが特徴です。

※佐賀の至宝「さがびより」

■お米は伊賀焼の名門・長谷園の炊飯土鍋「伊賀土鍋」で丁寧に炊き上げます。

土鍋から立ち上る湯気、出汁の香り、静かな空間。五感で味わう“京の朝”を提供します。

※一人ずつ丁寧に炊き上げる土鍋ご飯

■土鍋に関しては、ゲスト一人一人が自分の好みの炊き込み土鍋ご飯を選べ、

注文を受けてから一人ずつ丁寧に炊き上がった炊き込み土鍋ご飯が出来立てで提供致します。

日本の伝統的な炊き込み土鍋ご飯の朝食体験の価値を是非ご堪能ください。

余ったご飯は、店主が優しく握ったおにぎりでお持ち帰り可能です。

※店主自ら厳選した「さがびより」を、伊賀焼の土鍋で一気に炊き上げる魚/炊き込み土鍋ご飯野菜/炊き込み土鍋ご飯季節/炊き込み土鍋ご飯肉/炊き込み土鍋ご飯

■ 厳選された「一期一会」の食材たち

土鍋ご飯に彩りを添えるのは、全国の目利きと店主の眼力が選び抜いた旬の素材です。

・ 旬魚とおばんざい：全国から届く一握りの旬魚を、おばんざいや土鍋の具材として取り扱います。

・ 伝統農法の京野菜：京都・鷹峯の樋口農園を中心に濃密な旨みを持つ季節の野菜を仕入れています。

・ 京都・南丹の平飼い卵：濃厚な旨みの平飼い卵で作る「だし巻き」は絶品です。

・ 恋豆腐：その名の通り一度食べたら恋に落 ちるような、濃厚で深い味わいが特徴です。

・ お出汁：利尻昆布と鰹節の一番出汁をベースに、素材ごとに旨味に変化をつけています。

※厳選された魚介類※季節ごとの旬の野菜を取り揃えます※平飼い卵を使用※京都・北山の「恋豆腐」

※日本各地、そして京都の地から集められた生命力溢れる食材の数々

■ 影と光が共演する「遊光」の空間

店内を照らすのは、照明作家・谷俊幸氏による作品。伝統工芸とモダンデザインが融合した灯りは、空間に贅沢な「余白」と「陰翳」を生み出します。6人のためだけに整えられた聖域で、日常の喧騒を忘れ、食と向き合う豊かなひとときをお過ごしください。

※職人技とデザインが融合する、たった6席の特等席※全9品の土鍋彩膳※全9品の土鍋彩膳

【店舗概要】

・ 店舗名： 土鍋彩膳 とようけ

・ 住所： 〒606-8357 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵31 近建第二ビル 1F

・ アクセス：京阪三条駅から徒歩10分

：地下鉄東西線東山駅から徒歩8分

：京都市バス 新間ノ町二条バス停から下車徒歩1分

・ 営業時間： 7:00 / 8:30 / 10:30/12:00/13:30 （完全予約制）

・ 予約方法：TableCheck

《URL》https://www.tablecheck.com/shops/toyouke/reserve

・ 定休日： なし（Instagramのハイライトをご確認ください）

・ 席数： 6席限定（カウンター席のみ）

・ 貸切：不可

・ テイクアウト：不可

・ 喫煙：不可

・ 駐車場：なし（近隣にコインパーキングあり）

・ メニュー価格：2,800円～

・ 支払い方法：現金、カード可、キャッシュレス決済可

・ 食事内容：すり流し/季節のおばんざい3種/出汁巻き/炊き込み土鍋ご飯/椀物/漬物/甘味/お茶

・ キャンセルポリシー： 24時間以内から一律2,800円の規定。

・ お子様：お子様については、お子様メニューのご用意ができないため、

大人と同じお料理をお召し上がりいただける方のみご予約をお願いいたします。

・ ペット：不可

・ 英語対応：可能

【本件に関するお問い合わせ先】

・土鍋彩膳 とようけ 店主：横井 稔

・Instagram：toyouke__kyoto

: https://www.instagram.com/toyouke__kyoto/

・電話：090-9544-2192

・メールアドレス：myokoi@toyouke.farm