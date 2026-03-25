札幌中心街で流れる「雪ミク時報」、一般公募の中から5つの新しいセリフを決定！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、北海道札幌市の複合商業施設「COCONO SUSUKINO（ココノススキノ）」で好評放映中の「雪ミク時報」をリニューアルするにあたり、2026年1月20日（火）～2月16日（月）まで、北海道を応援するキャラクター『雪ミク（初音ミク）』が喋る45文字以内のセリフを一般公募いたしました。

このたび、500件を超えるご応募の中から5つの新しいセリフを決定いたしましたので、ここに発表いたします。

【8時】忘却 さん〈COCONO SUSUKINO賞〉

「北海道のなまら美味しいご飯を食べて、今日もよい1日を、みんなが過ごせますように！けっぱれ！」

【12時】生粋のどさんこ さん〈クリプトン賞〉

「美味しいものに出会ったら、なまらうまい！と言ってみてねー！」

【15時】あと さん〈COCONO SUSUKINO賞〉

「深呼吸タイムだよ～！はい、すって～はいて～！気持ちを整えて、このあとも楽しく過ごそうね！」

【17時】あまし さん〈クリプトン賞〉

「信号機が縦長なのは、雪が積もらない工夫なんだって。スマートな立ち姿、ちょっと素敵だね。」

【19時】ブルーすのー さん〈COCONO SUSUKINO賞〉

「COCONO SUSUKINOは楽しみ方がいっぱい！あなただけの楽しみ方を探してみてね！」

「雪ミク時報」募集ページ：https://domingo.ne.jp/article/55086

「雪ミク時報」結果発表ページ：https://domingo.ne.jp/article/56889

本公募企画で採用となりました5つのセリフは、現在リニューアルに向けて制作中の新しい「雪ミク時報」に反映されます。国内外から多くの方が訪れる札幌中心街の大きな交差点に面するランドマークで、毎日5回（8時／12時／15時／17時／19時）放映される時報です。

また、セリフの採用に加えて、〈COCONO SUSUKINO賞〉として採用された3名には「COCONO SUSUKINO商品券（15,000円分）」を進呈し、〈クリプトン賞〉として採用された2名には『雪ミク』たちのグッズ詰め合わせをプレゼントいたします。

放映開始時期については、クリプトンが運営する北海道の情報プラットフォーム「Domingo（ドミンゴ）」(https://domingo.ne.jp/)にて後日あらためて発表予定です。

リニューアルまでは現在放映中の「雪ミク時報」を引き続きお楽しみいただけますので、「COCONO SUSUKINO」前を通行される際は、ぜひ屋外デジタルボードにもご注目ください。現在は1日4回（8時／12時／15時／19時）、方言を交えながら皆さまに時間をお知らせしております。

なお、「雪ミク時報」のセリフ募集および結果を公開している「Domingo」では、道内各市町村のイベントやおすすめ観光情報等を発信しておりますので、ぜひそちらもあわせてご覧ください。

【雪ミク関連】

『雪ミク』公式Xアカウント：https://x.com/cfm_snowmiku/

『雪ミク』ポータルサイト：https://snowmiku.com/

【Domingo各種媒体】

-「Domingo」スマートフォン用アプリ：https://domingo.ne.jp/redirect.php

※対応OS：iOS14.0以降/Android6.0以上

※価格：完全無料

-「Domingo」公式WEBサイト：https://domingo.ne.jp

-「Domingo」公式X：https://x.com/cfm_domingo

-「Domingo」公式Instagram：https://www.instagram.com/cfm_domingo/?hl=ja

【「雪ミク時報」のセリフ大募集！ に関するお問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 「Domingo」担当

https://domingo.ne.jp/contact-other

※「お問い合わせ内容」欄に“「雪ミク時報」のセリフ大募集！”に関するお問い合わせである旨の記載をお願いいたします。

＜参考情報＞

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。2027年の衣装テーマは「ひみつの☆めたもる」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

▼「Domingo（ドミンゴ）」とは https://domingo.ne.jp

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が取り組む、北海道を応援するローカルプロジェクトの総称。北海道を愛するすべての方に、北海道とゆるやかに繋がっていただけるような企画を考え、地域の未来に貢献すべく実行している。2017年に北海道とのタイアップ協定を締結し、同プロジェクト名を冠した無料のニュース＆イベント情報アプリの提供を開始。現在は道内の全179市町村公認のプロジェクトとして、アプリ・公式WEBサイトを通して、北海道の情報を幅広く継続的に発信している。情報発信面で独自の調査・取材記事も取り扱うようになったほか、企画面では北海道が推奨する「新北海道スタイル」とのコラボレーションを果たす等、地域に根差した取り組みを展開中。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。