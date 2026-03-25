【TRUMPシリーズ】TRUMPシリーズ最新作・ミュージカル『キルバーン』、ファン待望の音楽配信アルバムが本日サプライズリリース！Blu-ray＆DVDも発売！

株式会社ポニーキャニオン

TRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』の音楽配信アルバムが3月25日(水)にBlu-ray＆DVDのリリースと合わせて配信開始された。

＜TRUMPシリーズ＞とは劇作家・末満健一がライフワークとして掲げる舞台で、永遠の命を持つ原初の吸血種“トランプ”の伝説に翻弄される吸血種“ヴァンプ”を描いたゴシックファンタジー。最新作ミュージカル『キルバーン』は東京・大阪の2都市で全27公演が上演された作品だ。

キャストには、TRUMPシリーズ音楽朗読劇『黒世界』に出演し、圧倒的な歌唱力と独自の世界観で観客を魅了したロックバンド「SOPHIA」のボーカリスト・松岡充に加え、アーティストだけでなく役者としても幅広く活動する大人気ボーカルデュオ「CHEMISTRY」の堂珍嘉邦、舞台「鬼滅の刃」シリーズで初代竈門炭治郎役として主演を務めるなど注目を集める小林亮太、2023年に上演した『LILIUM -リリウム 新約少女純潔歌劇-』にて、主人公リリー役を演じた内田未来など様々なジャンルで活躍するキャストが、作品の魅力を引き立てている。

本日3月25日からダウンロード配信がスタートしたミュージカル『キルバーン』の音楽配信アルバムは、本公演での臨場感をそのまま残したLIVE音源が収録されている。全28曲、総収録尺は80分を超える大ボリュームだ。

TRUMPシリーズの音楽アルバムは兼ねてよりファンから期待が寄せられており、今回、期待に応える形でサプライズリリースが実現した。

ハイレゾやロスレスでの配信もあるので、高音質の楽曲を楽しむこともできる。

音楽配信アルバムと合わせてBlu-ray初回限定豪華版、通常版Blu-ray・DVDも本日発売となっている。初回限定豪華版は、三方背ケースに加えメイキングが収録された特典DISCもついた2枚組仕様となっている。さらに全形態共通のブックレットに加え、豪華40Pフォトブックも封入されるので、こちらもチェックいただきたい。

配信スタートに合わせて、アルバムダウンロードキャンペーンも開催。アルバムをダウンロードし、キャンペーン応募者の中から抽選で、サイン入りLEDリストバンド「PIXMOB」が当たる。この機会に音楽配信アルバムを聴いて、Blu-ray・DVDとの違いも楽しんでいただきたい。

また、TRUMPシリーズでは今後もミュージカル作品のLIVE音源を収録した音楽配信アルバムのリリースを予定してるので、続報をお楽しみに。

■ミュージカル『キルバーン』音楽配信アルバム

アーティスト名：TRUMPシリーズ

配信開始日：2026年3月25日

収録曲数：28曲

配信先リンク：https://lnk.to/TRUMP_AL_killburn

＜収録曲＞

1.Show Time ～ドナボーイ＆ドナガール～

2.ニゲラとビンカ

3.ハメを外せ!!

4.キルバーン

5愚美人ポピー

6.TRIP！

7.TRUE OF VAMP ver.KILL! BURN!!

8.眷属ファルス

9.不老不死の少女

10.遠い時間の彼方へ

11.花嫁は僕だ

12.最高に有頂天

13.笑えない道化師

14.ファントムペイン

15.永遠の孤独

16.血の花嫁

17.私という幻

18.命の終わりを

19.デリコの末裔

20.死神よサヨウナラ／とんだペテン師

21.不協和音

22.繭期幻想読本

23.共同幻想ユートピア ver.KILL! BURN!!

24.罪と罰

25.まやかしのすべて

26.真実の愛

27.アセンション

28.キルバーン ver.curtaincall

■ミュージカル『キルバーン』映像商品情報

2026年3月25日（水） 発売

＜Blu-ray初回限定豪華版（2枚組）＞

品番：PCXP-51228

価格：10,450円（税込）

収録内容：

DISC1：本編＋特典映像（キャストパレード全景）

DISC2：ミュージカル『キルバーン』スペシャルメイキング

封入特典：

・豪華40Pフォトブック

・共通ブックレット

※三方背ケース付き＆デジパック仕様

収録時間：

DISC1：本編165分＋特典映像4分

DISC2：67分

※初回限定版は数に限りがございます。

商品URL：https://lnk.to/killbum_limited_Blu-ray

＜Blu-ray通常版（1枚組）＞

品番：PCXP-51229

価格：7,150円（税込）

収録内容：本編＋特典映像（キャストパレード全景）

封入特典：共通ブックレット

収録尺：本編165分＋特典映像4分

商品URL：https://lnk.to/killbum_normal_Blu-ray

＜DVD通常版（１枚組）＞

品番：PCBP-55613

価格：7,150円（税込）

収録内容：本編＋特典映像（キャストパレード全景）

封入特典：共通ブックレット

収録時間：本編165分＋特典映像4分

商品URL：https://lnk.to/killbum_normal_DVD

発売・販売元：ポニーキャニオン

(C)2025 WATANABE ENTERTAINMENT

■法人別オリジナル特典

全国アニメイト（通販含む）：ミニフォト（86mm×54mm） 9枚セット

楽天ブックス：A4クリアファイル

Amazon：L判ブロマイド（3枚セット）＜場面写真＞

■ミュージカル『キルバーン』＜音楽配信アルバム＞ダウンロード購入キャンペーン

期間中にミュージカル『キルバーン』音楽配信アルバムを全曲DLいただき、キャンペーンに参加いただいた方を対象にキャスト直筆サイン入りリストバンド「PIXMOB」を抽選で9名様にプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

2026/3/25（水）10：00～2026/4/24（金）23：59

＜プレゼント＞

■メインキャスト9名サイン入り キルバーンLEDリストバンド「PIXMOB」合計9名様

※キャストを選ぶことはできません。

※本リストバンドは演出連動型のため、単体での発光はいたしません。

＜参加方法＞

STEP1

●ミュージカル『キルバーン』デジタルアルバムをダウンロード

※本キャンペーンは全曲をダウンロードされたお客様が対象となります。単曲購入は対象外となります。

STEP2

●対象作品をダウンロード完了された画面をスクリーンショットし、以下応募フォームより送信して応募完了！

キャンペーン詳細：https://trump.ponycanyon.co.jp/killburn_cmp/

■作品情報

ハメを外せ！ 理性を壊せ!! 常識の世界など蹴り飛せ!!

脳天突き破るヒャッハーミュージカル、爆誕!!

＜STORY＞

不老不死の吸血種《TRUMP》である不死卿ドナテルロ（演・松岡充）が棲む館。そこでは夜毎、《繭期の吸血種》たちが不死卿の命を奪おうと彷徨い、ありとあらゆる殺戮を繰り

広げている。

館に執事として仕えるのは、不死卿に絶対的な忠誠を尽くす美少年グスタフ。召使いでありながら、不死卿への復讐に燃えるシランと、彼女と双子の姉妹であるリンドウ。

ある日、血盟議会の議員にして裏社会でも暗躍するポピー、その部下オリーブとマルメロ、そして用心棒であるダリらが館を訪れる。

ポピーは繭期を誘発させる《COCOON》の密売人であり、ドナテルロは裏社会でも有数の密造人であった。

だが、今回ポピーが館を訪れたのは《COCOON》の取り引きだけではなかった。

ポピーが《とある要求》と引き換えに差し出したのは、不死卿と共に《永遠を生きる花嫁》として選ばれた少女ソフィ（演・内田未来）であった。

果たしてソフィは、本当に不死卿と同じく不老不死なのだろうか？

グスタフの忠誠心の裏側にある真実とは？ そしてポピーの用心棒であるダリの本当の目的とは？

館に満ちる幻覚と快楽、そして止まることのない《死のなき死》の連鎖。今宵も狂乱の宴が始まろうとしている。

＜STAFF＞

作・作詞・演出：末満健一

音楽：和田俊輔

＜CAST＞

不死卿ドナテルロ：松岡充

美少年グスタフ：小林亮太

血花嫁ソフィ：内田未来

有頂天オリーブ：フランク莉奈

道化師マルメロ：山崎樹範

復讐⻤シラン：倉持聖菜

粗忽者リンドウ：池田晴香

愚美人ポピー：宮川浩

人狩人ダリ：堂珍嘉邦

ドナボーイ＆ドナガール

入江⼆千翔 小熊あれい kizuku corin 佐野空波 SHION 中込萌 渡邉南

スウィング

徳岡あんな 畑中竜也

■HP／SNS 情報

TRUMPシリーズ パッケージ情報サイト：https://trump.ponycanyon.co.jp

TRUMPシリーズinfo（ポニーキャニオン公式）X：https://x.com/trump_pony

TRUMPシリーズ 公式サイト： https://trump10th.jp/

ミュージカル『キルバーン』情報サイト：https://kill-burn.westage.jp/

ワタナベ演劇公式 X：https://x.com/watanabe_engeki

ワタナベ演劇スタッフ公式Instagram：

https://www.instagram.com/watanabe_engeki_staff/