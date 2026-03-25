[3/25(水)～3/29(日)]【Apiファッションウィーク】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、3/25(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【Apiファッションウィーク】を開催いたします。

【Apiファッションウィーク】では、パシオスのオリジナルスタイル(PB)[Api(アピ)]のアイテムを集めた特集を開催いたします。

今期のキーアイテムである[スウェットパンツ]を合わせたコーデや、キャラクター、メンズまで、トレンドのアイテムを多数ご紹介いたします。

- Api(アピ)とは

最新のヤングファッションを取り入れたトレンドスタイルを展開しており、エッジの効いた「クール」、着回し力抜群の「カジュアル」、そして甘さを添える「ガーリー」と、今の気分にぴったりのスタイルが見つかります。

- チラシはこちら- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/104_1_b31aadeb6d68d0ce2ae086f3b9b98521.jpg?v=202603251251 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/CxHFsq4）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）