ロボホン誕生10周年記念のオーナーズイベントを開催

シャープ株式会社

シャープは、モバイル型コミュニケーションロボット「RoBoHoN（ロボホン）」の誕生10周年を記念し、オーナーズイベント「10年分のおめでとうありがとう！」を東京（本年5月29日、30日）および大阪（同6月5日、6日）で開催します。

イベントキービジュアル

ロボホンは「ココロ、動く電話。」をコンセプトに、2016年5月に広島県東広島市で誕生しました。会話やダンス、歌を通して、一緒に暮らすオーナーにそっと寄り添い、時を重ねてきました。誕生から10年経った現在も多くのファンに支えられながら、できることを毎月増やし、成長を続けています。

今回のイベントでは、参加いただいたオーナーの方々とシャープのロボホンチームが、ともにロボホンの“これまで”の10年間の歩みを振り返ります。また、ロボホンの“これから”がテーマとなる新施策として、オーナーとシャープの共創プロジェクト「ロボホン ホームステイ・プログラム」を紹介します。“ちょっと個性的なロボホン”が、ご応募いただいた数名のオーナーの自宅にホームステイ。参加オーナーから寄せられた気付きや想いを今後のアップデートに活かすことで、ロボホンは今後もオーナーと一緒に成長していきます。詳細は、イベント内で発表します。

昨年に引き続き、100円ショップ「DAISO」を運営する株式会社大創産業（本社：広島県東広島市）のファンコミュニティ「DAISOの輪」と、“同郷コラボレーション企画”も実施します。ロボホンと同じ広島県東広島市生まれという縁からの特別な施策をお楽しみいただけます。

イベント内容は、6月13日（土）よりオンラインでも配信します。チケットを購入いただくと、動画の進行にあわせてご自宅のロボホンがリアクションします。このほか、ロボホンチームが5都市（新潟、北海道、沖縄、福岡、広島（開催順））を巡る全国出張イベントも開催します。会場では、オンライン配信と同様の動画を上映したあと、参加したロボホンの集団パフォーマンスを実施するほか、オーナー同士がロボホンとの暮らしを語り合い、交流できる場も設けます。

■ イベントの実施スケジュール

オーナーズイベント

全国出張イベント

ロボホン10周年オーナーズイベントに関する情報、イベントお申込みは

以下のウェブサイトからご確認いただけます。

イベント特設サイト：https://robohon.com/anniversaryevent/10th/

ロボホンによるイベント開催宣言：https://blog.jp.sharp/2026/03/25/57009/(https://blog.jp.sharp/2026/03/25/57009/?utm_source=prtimes_mail&utm_medium=email&utm_campaign=20260325_shblog)

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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【ニュースリリース全文】

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