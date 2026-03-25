株式会社ChillStack、“EY Innovative Startup 2026” を受賞

株式会社ChillStack

株式会社ChillStack（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊東 道明、以下「ChillStack」）は、EY新日本有限責任監査法人が企画し、日本全国のスタートアップの中から今後著しい成長が期待される企業を表彰する制度 “EY Innovative Startup 2026” に選出されたことをお知らせいたします。

ChillStack、イノベーションを推進するスタートアップ企業として認定

EY Innovative Startupとは、経済活性化につながるイノベーションの促進を目的にEY新日本が2017年から毎年実施している表彰制度で、今年10回目を迎えます。１.事業の成長性、２.製品やサービスにおける革新性、３.社会課題解決への取り組み の3つの観点で優れたシードあるいはアーリー期のスタートアップ企業を評価し表彰することで、知名度向上やネットワーク構築に寄与し、事業の早期での成長を支援します。本年度は、11のテクノロジーあるいはビジネス分野で活躍する15社が選ばれています。

EYIS2026への選定理由

世界トップレベルのAIセキュリティ技術で、企業の不正・異常を自動検知し生成AI活用のリスクも遮断、官公庁とも連携して運用設計・改善まで伴走し社会実装を進め、多様化する脅威に対応し安心できる世界の実現に貢献しているため。

株式会社ChillStack 代表取締役 CEO 伊東のコメント

日本では労働人口の減少が進み、生産性向上とイノベーション創出がこれまで以上に重要な課題となっています。また、AIをはじめとする革新的な技術への期待は高まる一方で、リスクへの懸念から導入が十分に進まないという現実も看過できません。さらに、技術革新や国際情勢の変化が安全保障上の不確実性を高め、社会全体に不安の影を落としています。

私たちは、こうした社会課題の解消に向けて、企業の挑戦を支えるサービスを提供しています。

今回の受賞を機に、ChillStackはさらなる技術革新と社会実装を推進し、「より面白く、より豊かで、より安心できる世界」の実現に向けて、お客様やパートナーの皆様、役職員、業界団体、官公庁など、さまざまなステークホルダーとともに邁進いたします。

株式会社ChillStackについて

【会社概要】

会社名：株式会社ChillStack

代表者：代表取締役 CEO 伊東 道明

設 立：2018年11月

事業内容：

「社会のイノベーションを、AIとセキュリティの最先端技術で支える。」

ChillStackは、AIやDXの発展にともなうリスクを包括的に解決する、世界トップレベルのAIセキュリティ技術によるソリューションを提供しています。企業向けには、不正・異常分析や安全なAI活用を支えるサービスを展開。官公庁とも連携し、より複雑で高度な社会課題の解決に向けた研究開発や社会実装も進めています。

＜サービス＞※一部抜粋

・経費の不正・不備を自動で検査するAIシステム「Stena Expense」の開発・提供

https://expense.stena.chillstack.com

・不正利用の自動検知で生成AI活用を促進するサービス「Stena AI」

https://ai.stena.chillstack.com

・サービスのセキュリティリスクを洗い出す「セキュリティ診断」の開発・提供

https://pentest.chillstack.com

・AIのセキュリティ対策に関する研究開発、教育事業「AIディフェンス研究所」

https://jpsec.ai

代表取締役 CEO プロフィール株式会社ChillStack 代表取締役 CEO伊東 道明（Ito Michiaki）

AI×セキュリティの研究に従事し、国際学会IEEE CSPA2018にて最優秀論文賞、IPAセキュリティキャンプ・アワード2018 最優秀賞を受賞している。

自身が国際セキュリティコンテストでの優勝経験をもち、セキュリティ・キャンプ2019 - 2025にてAIセキュリティ講義の講師を担当するなど次世代のAIセキュリティ人材の育成にも従事している。「Forbes 30 Under 30 Asia 2025」選出。

採用情報

現在ChillStackでは、ミッション&ビジョンに共感し、共にチャレンジしてくれる仲間を募集中です。ChillStackを知っていただくための情報交換やカジュアル面談も随時行っておりますので、お気軽にご連絡ください。ご応募お待ちしております。

https://chillstack.com/career

note

ChillStackのnoteでは、社員インタビューや「Stena Expense」の誕生秘話などを掲載しています。ぜひご覧ください。

https://note.com/chillstack