RYODEN、「第10回 工場設備・備品展」に出展

株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、2026年4月8日（水）～10日（金）の3日間、ポートメッセなごやにて開催される「第10回 工場設備・備品展」（第11回 ものづくり ワールド [名古屋] 内）に出展します

当社ブースでは、20m先まで冷風を届けることができる大風量エアコン「エリア空調機」を展示し、実際にご体感いただけます。薄型・軽量・ダクトレスのため、安価で短工期にも対応します。

また、「エアポレーター」は既存の空調機に取り付けることで、空調効率を高め、省エネと快適性の両立を実現する製品です。是非当社ブースで強力な風を実感ください。

ブースイメージ▶ 展示会概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149829/table/79_1_1cf34974e96c056d70bc5a2e2a8d4590.jpg?v=202603250551 ]▶ 主な出展製品- 20m先まで届く大風量「エリア空調機(https://www.ryoden.co.jp/business/solution/detail/6)」展示会公式サイトの製品詳細はこちら(https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/search/2026/product/product-details.exh-04a8da89-73eb-457a-b778-7ca420d4c983.area%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%A9%9F.pro-7fe8514e-4c64-42d2-87cc-edcac6146ace.html#/)- 省エネと快適な空調を両立「エアポレーター」展示会公式サイトの製品詳細はこちら(https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/search/2026/product/product-details.exh-04a8da89-73eb-457a-b778-7ca420d4c983.%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC.pro-edaea25a-55d2-4808-a871-cf1d160f6feb.html#/)▶ 「第10回 工場設備・備品展」特設サイトはこちら(https://www.ryoden.co.jp/event/20260408_01)▶ 本件に関するお問い合わせ先はこちら(https://www.ryoden.co.jp/inquiry/business/air)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr