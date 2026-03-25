AI議事録ツール「YOMEL」、会議内容に合わせた最適な要約を出力する「カスタム要約」機能を正式リリース

株式会社PKSHA Infinity

株式会社PKSHA Infinity（読み：パークシャ・インフィニティ、本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 慎吾）は、2026年3月25日（水）より、AI議事録作成ツール「YOMEL(ヨメル)」において、会議内容に応じて最適な要約形式を自在に指定できる「カスタム要約」機能を正式にリリース・提供開始いたします。本機能により、これまでの汎用的な議事録作成にとどまらず、経営会議、開発定例、採用面談など、特定の会議シーンに最適化された要約出力が可能になります。議事録AIが、単なる会議の記録から、ネクストアクションを先回りして整理する“業務の伴走支援”を担うことで、専門領域における意思決定の迅速化とさらなる業務効率化を支援します。

開発背景

YOMELは、ワンクリックで録音から文字起こし、要約までを完結させるAI議事録サービスとして、多くの現場で議事録作成工数の大幅削減に寄与してきました。難しい操作をしなくても簡単に議事録を完成させられるのが強みである一方で、要約形式の選択項目が少なく、お客様によっては「思ったような要約にならなかった」「結局要約内容を手直しする手間がある」といった課題感を持つケースがみられました。「自社の議事録フォーマットに合わせた要約がほしい」「要約の手直しをする時間をゼロにしたい」などの要望の声があり、より具体的なアウトプットへの期待が高まっていました。

また、昨今のAI技術の急速な進化によって、AIツールによる価値提供は「指示したことを的確に行う」だけでなく「一歩先の提案までしてくれる」ことに重きが置かれるようになりました。

こうした背景を受け、お客様ごとのこだわりや会議目的に合わせた自由な要約を可能にするため、今回のカスタム要約機能開発に至りました。

カスタム要約の特長

1.幅広い会議シーンを想定した公式テンプレートを公開

商談、経営会議、開発会議、面接など、各シーンに対応した15タイプの公式テンプレートを、会議ログ画面において選択できるようになりました。複雑な設定は不要で、テンプレートを選んで要約ボタンを押すだけで、数分で要約結果が出力されます。テンプレートの選択画面では要約サンプルを確認できます。

実際の要約結果をイメージしながら最適なテンプレートを選択することができる2.自社の議事録フォーマットに合わせた要約が可能に

公式テンプレート以外に、一から新規テンプレートを作成することも可能。自社の議事録フォーマットの再現はもちろん、項目ごとにプロンプトを設定することで、単なる「発言の要約」を超えたアウトプットを実現します。

例えば、「会話の内容からネクストアクションを推測してリストアップする」「議論の論点を整理し、次回の検討事項を提案させる」といった指示も自由自在。AIが会議の文脈を汲み取り、業務の記録にとどまらず、次の一歩を先回りしてサポートします。プロンプトの活用次第で、YOMELが提供できる価値の可能性はまさに無限大です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3i1XMd4BdMQ ]3．要約項目全体に適用できる「フォーマット設定」で文体やトーンを瞬時に最適化

新規テンプレート作成時、要約出力全体のトーン＆マナーを整える、「フォーマット設定」が可能になりました。報告書に最適な「ビジネス（ですます調）」、議論の流れを活かす「ブレスト調」、対話形式を維持する「Q&A形式」など10種類のプリセットに加え、イチから自分好みの出力トーンや詳細な指示を組み込むことも可能です。「何を、どんな雰囲気で出力するか」を直感的に設定できるため、自社の文化や報告先の相手に合わせた質の高い議事録が、最小限の手間で完成します。

AI議事録ツール「YOMEL（ヨメル）」とは

これまで要約項目に一つ一つ指示する必要があった出力トーンが、フォーマット設定を使えば一括で適用可能にカスタム要約の詳細はこちら :https://support.ai.yomel.co/hc/ja/articles/51163939768601-%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E8%A6%81%E7%B4%84#h_01K6EVG14AW2C9BH0SYG0KFTMD

YOMELは、社内外を問わずあらゆる「会議」をよりスムーズにし、議事録作成の工数削減を実現するサービスです。専用アプリをインストールすると、ワンクリックで録音、文字起こし、AI要約などを自動で行うことができ、会議後すぐに約9割の議事録が完成します。会議システムを変更する必要はなく、普段使用しているZoomやGoogleMeet、Teamsなどの会議ツールをそのままお使いいただけます。YOMELには、独自開発の高精度な音声認識エンジン「Olaris」が組み込まれており、これによって自然会話や自動話者分離を可能にしています。

導入企業数は1,500社以上（2026年1月末時点）にのぼり、大企業から中小企業、スタートアップまで業界・業種を問わず幅広い用途でご活用いただいています。





＜主な導入実績（社名五十音順、敬称略）＞

小野薬品工業、カナデビア、ギークス、協振技建、JR九州駅ビルホールディングス、住商インテリアインターナショナル、関屋病院、東急不動産、日神管財

株式会社PKSHA Infinityについて

YOMEL公式サイト :https://ai.yomel.co/gijiroku?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

PKSHA Infinityは「無駄な仕事をなくす」をビジョンに掲げ、会議や業務記録にかかる非効率な作業をAIで代替・効率化する SaaSプロダクト「YOMEL」を開発・提供しています。YOMELは単なる文字起こしにとどまらず、会議の要点・決定事項・アクションを自動抽出し、“活用される議事録”を生成することで、企業の業務変革やナレッジマネジメントを支援することを目指しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社PKSHA Infinity

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル 7F

代表者：代表取締役 森 慎吾

設立 ：2019年10月23日

URL ：https://infinity.pkshatech.com/

事業内容： AI SaaSの開発および運営