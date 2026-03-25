【PEANUTS×谷川俊太郎×最果タヒ】一冊まるごとルーシーのコミック傑作選『PEANUTSの気になるあの子　意地悪なだけじゃないルーシー』が3月26日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、「ピーナッツ」のキャラクターごとに傑作コミックを集めるシリーズの第1弾として、『PEANUTSの気になるあの子 意地悪なだけじゃないルーシー』（原著 チャールズ・M・シュルツ／訳 谷川俊太郎／文 最果タヒ）を、2026年3月26日（木）に発売します。

◆ シリーズ創刊！ 第1弾は、一冊まるごとルーシー！

「ピーナッツ」は、約半世紀にわたって新聞連載されたアメリカの大人気コミック。このたび創刊された「PEANUTSの気になるあの子」シリーズでは、50年分のコミックから、キャラクターひとりひとりの個性が際立つ傑作を厳選します。

記念すべき第1弾の主役は、ルーシー！ 自己中心的で意地悪な性格を持つ彼女ですが、それだけではなく、さまざまな面があります。弟ライナスへの理不尽な言動、野球チームでの開き直った振る舞い、大好きなシュローダーの前で見せる恋する乙女の姿、「精神分析スタンド」でのちょっとおせっかいなアドバイスなど、原作コミックを通じてルーシーという人物の奥深さに触れることができます。「気になるあの子」ルーシーを知ることで、自分との共通点や違いを発見してみてください。

◆ 自分の中の意地悪に傷ついてしまうあなたへ 最果タヒに導かれながら考えよう

ルーシーはとても意地悪なのに、どうしてみんなの友だちなんだろう？

チャールズ・M・シュルツが描き、谷川俊太郎が見事な翻訳を手がけた「ピーナッツ」の世界と読者を、詩人の最果タヒが繋ぎます。

意地悪とは何なのか。友だちとは何なのか。――ルーシーと自分を重ねてみて、最果タヒが見つけたものとは？ 本当の「友だち」について深く考えさせてくれる一冊です。

◆ 「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子どもたちに向けてデザインされたプログラムです。

◆ プロフィール

作●チャールズ・M・シュルツ

1922年、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリス生まれ。6歳ごろより漫画家を志す。50年 27 歳のとき「ピーナッツ」の新聞連載を開始。以来、半世紀にわたり17897 話の漫画を 描き、世界2600の新聞で連載。史上最多の読者をもつ新聞漫画となった。2000年２月12日夜77 歳で逝去。それは、最終回の日曜版が配達される前日のことだった。

訳●谷川 俊太郎（たにかわ・しゅんたろう）

1931年生まれ。詩人。52年、21歳で初詩集『ニ十億光年の孤独』を刊行。60年代後半から「ピーナッツ」の翻訳に携わり、『完全版 ピーナッツ全集』（河出書房新社）で全編を訳す。日本の読者に広く親しまれる「ピーナッツ」の名言は、その名訳によるもの。2024年11月13日、92 歳で逝去。好きなキャラクターはウッドストック。

文●最果 タヒ（さいはて・たひ）

1986年生まれ。詩人。2006 年に現代詩手帖賞、07年21歳で初詩集『グッドモーニング』により第13回中原中也賞、15年『死んでしまう系のぼくらに』で第33回現代詩花椿賞、24年『恋と誤解された夕焼け』で第32回萩原朔太郎賞受賞。詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』は映画化もされた。エッセイ集『きみを愛ちゃん』にルーシーへの愛を綴った一篇を収録。

◆ 刊行情報

『PEANUTSの気になるあの子 意地悪なだけじゃないルーシー』

■発売日：2026年3月26日 (木)

■原著：チャールズ・M・シュルツ

■訳：谷川 俊太郎

■文：最果 タヒ

■定価：1,870円（税込）

■仕様：A5判／160ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10159660.html

https://www.amazon.co.jp/dp/441826504X