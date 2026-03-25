【加賀温泉郷】春の風物詩「鶴仙渓川床」4月1日オープン｜新緑と名物スイーツで楽しむ山中温泉の特別体験

一般社団法人加賀市観光交流機構

石川県加賀市 山中温泉を流れる鶴仙渓（かくせんけい）に、春から秋にかけて登場する「川床」は、

この地を代表する季節の風物詩です。渓谷のすぐそばに設けられた特設席では、清らかな川のせせらぎに耳を傾けながら、四季折々の自然を間近に感じることができます。

春はやわらかな新緑、夏は涼やかな川風、秋は色づく紅葉と、訪れるたびに表情を変える景色も大きな魅力のひとつ。日常の喧騒から離れ、心ほどけるひとときを過ごせる特別な場所として、多くの人々に親しまれています。

また、山中温泉出身の料理人・道場六三郎氏監修の和スイーツを味わえるのも川床ならではの楽しみ。

自然と食が織りなす、ここにしかない贅沢な時間をお楽しみいただけます。さらに今年も、地域の飲食店による「川床弁当」をご用意。各店舗こだわりのオリジナル弁当をテイクアウトし、川床や渓谷の好きな場所で楽しむことができます。

山中温泉の風物詩「鶴仙渓川床」

【期間と営業時間について】

■期間：2026年4月1日（水）～11月30日（月）

※11月は天候により不定休

■時間：9:30～16:00（ラストオーダー15分前）

※11月のみ 10:00～15:00

■場所：あやとりはしの袂(たもと) 不動滝そば（鶴仙渓）

【料金について】

●お席料（加賀棒茶付）

<一般>

大人 700円／小学生 600円

<山中温泉ご宿泊者>

大人 200円／小学生 100円

※旅館組合加盟施設宿泊者限定

●川床セット（お席料＋スイーツ）

<一般>

大人 1,000円／小学生 900円

<山中温泉ご宿泊者>

大人 500円／小学生 400円

※スイーツは以下より選択

・冷製抹茶しるこ

・川床ロール

各店舗こだわりのオリジナル弁当をテイクアウト

※画像はイメージです

【川床弁当について】

鶴仙渓散策をより楽しめる「川床弁当」は、対象店舗にて販売。

事前予約のうえテイクアウトし、自然の中で特別なランチタイムをお過ごしください。

※川床現地でのお弁当販売は行っておりません。

川床弁当の情報はこちら(https://www.yamanaka-spa.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/2026kawadokobento.jpg)をご覧ください。

【鶴仙渓川床について】

鶴仙渓川床の情報はこちら(https://www.yamanaka-spa.or.jp/event/591)をご覧ください。

【注意事項】

・お席の予約は承っておりません

・雨天および増水時は営業中止となります

・メンテナンス休業：6月9日～11日／9月8日～10日

・ペット同伴での利用はご遠慮ください

・ラストオーダーは終了15分前です

【アクセス・駐車場】

お車でお越しの際は、周辺の観光客専用無料駐車場をご利用ください。

（あやとりはし前駐車場、菊の湯そば駐車場、旧山中温泉支所跡地駐車場、こおろぎ駐車場 ほか）

【お問い合わせ】

一般社団法人 山中温泉観光協会

TEL.0761-78-0330

石川県加賀市山中温泉栢野町ハ47-1

公式サイト：https://www.yamanaka-spa.or.jp/

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

一般社団法人 加賀市観光交流機構

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net