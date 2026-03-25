日本の幸福度は昨年から3ポイント上昇、世界29か国を対象としたイプソス幸福感調査2026

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、日本を含む世界29か国23,268人を対象に、「イプソス幸福感調査2026」を実施しました。

調査の結果、グローバル全体の幸福度は平均74%となり、日本を含む多くの国で昨年から幸福度は上昇しています。

詳細を見る :https://www.ipsos.com/ja-jp/global-attitudes-to-happiness-2026イプソス幸福感調査2026

日本の調査結果

日本の幸福度は昨年から3ポイント上昇イプソス幸福感調査-グラフ1

2026年の調査において、日本の幸福度は昨年の調査から3ポイント上昇しました（グラフ1）。これは、グローバル全体で「自国の経済状況に対する不満」が昨年より和らいでいる傾向と沿ったものであり、経済環境のわずかな好転が心理的な好影響を与えた結果であると推測されます。

過去14年間の推移を見ると、日本の幸福度はトータルで7ポイント低下しています。2011年から比較可能な世界20か国のうち15か国で幸福度が低下しているというグローバルトレンドと一致しています。

グローバルの調査結果

世界の幸福度平均は74%。トップはインドネシア、ワーストはハンガリーイプソス幸福感調査-グラフ2

29か国全体の平均では、74%が「幸せである」、26%が「不幸せである」と回答しました（

グラフ2）。

国別に見ると、最も幸福度が高いのはインドネシア（85%）、次いでオランダ（84%）となりました。一方、最も幸福度が低いのはハンガリー（54%）、次いで韓国（57%）という結果になりました。

幸福の源泉は「人間関係」、不幸の要因は「お金」イプソス幸福感調査-グラフ3

幸福を感じている人が挙げる最大の要因は「感謝されている/愛されていると感じること（37%）」、次いで「家族や子供との関係（36%）」でした（グラフ3）。

一方で、不幸を感じる要因は外部環境にあり、29か国中28か国で「自身の経済状況（57%）」が不幸の最大要因としてトップに挙げられました。

所得レベルによる幸福度の明確な格差イプソス幸福感調査-グラフ4

世帯収入によって幸福度に明確な違いが見られました。高所得層（79%）や中間層（76%）と比較して、低所得層で「幸せである」と答えた割合は67%にとどまりました（グラフ4）。

また、低所得層は幸福の要因として「感謝されること」を重視する傾向がある一方、高・中所得層は「家族との関係」を選ぶ傾向がありましたが、不幸の要因については全所得層が一致して「経済状況」を挙げています。

レポートの詳細はこちらから :https://www.ipsos.com/ja-jp/global-attitudes-to-happiness-2026

【無料ウェビナー実施】ブランドはなぜ選ばれるのか？幸福感調査から読み解く、消費者との関係性

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イプソスの幸福感調査2026から見えてきたのは、人は「誰かとの心理的なつながり」によって幸福を感じるという事実です。そしてこの構造は、ブランドと消費者の関係にも当てはまります。

消費者との心理的な関係性が強いブランドは、価格が多少高くても、競合が新商品を投入しても、選ばれ続けます。

しかし多くの企業では、認知率や購入率は把握していても、「なぜ選ばれているのか」「なぜ選ばれなくなったのか」という本質的な理由までは捉えきれていません。

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主なトピック- 幸福感調査2026から見えた「人はつながりで選ぶ」という事実- ブランドにおける心理的な関係性が選択に与える影響- Brand Health Trackingのデータで読み解く「選ばれる理由」- 関係性を可視化し、戦略を策定する方法日時

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調査背景

イプソスでは定期的に、世界の人々の幸福感や、家族や友人、仕事、学校、生活の質など幸福を左右するものに対する意識やその変化の動向を観測し、理解するための調査を行っています。

調査概要

調査方法：イプソス グローバルアドバイザー調査プラットフォーム 、IndiaBus プラットフォームを使用したオンライン調査

調査対象： 世界29か国23,268人

インドの18歳以上、カナダ、アイルランド共和国、マレーシア、南アフリカ、トルコ、米国の18～74歳、タイの20～74歳、インドネシアとシンガポールの21～74歳、その他の国の16～74歳

実施日： 2025年12月24日～2026年1月9日

調査機関：イプソス

イプソス幸福感調査2026はこちらからご覧ください。(https://www.ipsos.com/ja-jp/global-attitudes-to-happiness-2026)

イプソス株式会社

イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。

ISINコード FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com



【プレスルーム】

https://www.ipsos.com/ja-jp/pressroom



【会社概要】

会社名：イプソス株式会社

所在地：東京オフィス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル

代表者：代表取締役 内田 俊一

事業内容：世論調査並びに各種市場調査の調査企画立案、実査、集計、分析、レポーティングに関する全てのサービス

HP：https://www.ipsos.com/ja-jp