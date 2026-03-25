情熱・先端Mission-E最終コンテストの開催について

日鉄エンジニアリング株式会社

日鉄エンジニアリング株式会社（代表取締役社長：石倭行人、本社：東京都品川区、以下「当社」）は、このたび当社独自のSTEAM教育プログラム「情熱・先端Mission-E」の最終コンテストを、関東地区と北九州地区において各々開催しましたのでお知らせいたします。各校の生徒さん達が、8ヵ月間にわたりチームで取り組んだ素晴らしい成果を披露してくださいました。詳細は以下の通りです。

【関東地区：スペースアーキテクチャープロジェクト ＠日本大学理工学部 タワー・スコラ】

- 開催日：2026年3月22日（日）内 容：「20XX年冬季五輪競技場」の設計・製作に挑戦- 詳 細：大空間スタジアムの1/100程度の構造模型の設計・製作と、環境との調和・イベント後の活用プランなど複合的な視点からのプレゼンテーションを競うプロジェクト。- 参 加：埼玉県立大宮工業高等学校、開智高等学校、立教池袋高等学校、早稲田大学本庄高等学院（順不同、計４校）- 結 果：総合優勝 ：埼玉県立大宮工業高等学校 プレゼンテーション賞：開智高等学校 ベストチャレンジ賞 ：立教池袋高等学校

【北九州地区：エコロジープラントプロジェクト ＠当社北九州技術センター】

- 開催日：2026年3月15日（日）内 容：「廃熱を利用する未来の工場」の設計・製作に挑戦- 詳 細：工場の機能を損なうことなく廃熱を効率よく活用するエコロジープラントの設計・製作と、廃熱活用方法のアイディアなどのプレゼンテーションを競うプロジェクト。- 参 加：敬愛中学校・高等学校、福岡県立小倉高等学校、西南女学院高等学校、梅光学院中学校・高等学校（順不同、計４校）- 結 果：総合優勝 ：西南女学院高等学校 プレゼンテーション賞：西南女学院高等学校 ベストチャレンジ賞 ：敬愛中学校・高等学校

【関東地区の写真】

プレゼンの様子実証試験の様子総合優勝チームの記念写真全チームの集合写真

【北九州地区の写真】

プレゼンの様子実証試験の様子総合優勝チームの記念写真全チームの集合写真

「情熱・先端Mission-E」の概要はこちらをご覧ください。

https://www.eng.nipponsteel.com/sustainability/mission-e/(https://www.eng.nipponsteel.com/sustainability/mission-e/)