最新号 『スポーツ白書2026』 3月19日刊行　～ スポーツの新たな価値創造への挑戦～

公益財団法人 笹川スポーツ財団

「スポーツ・フォー・エブリワン」を推進する笹川スポーツ財団（所在地：東京都港区赤坂 理事長：渡邉一利 以下：SSF）は3年ごとに『スポーツ白書』を刊行し、わが国のスポーツの現状を明らかにしてきました。このたび、2026年3月19日に最新のスポーツ白書2026を刊行いたしましたので、ご案内いたします。

本書は、1996年の初刊以降、行政のスポーツ推進関係者、スポーツ団体関係者、研究者などに基礎資料として広く活用されています。最新号は、「スポーツの新たな価値創造への挑戦」として、約80名の識者・学術関係者が、国内外の最新データと先進事例に基づき分析・執筆しました。Amazonブックストアなどでお買い求めいただけます。

▼公式ウェブサイト

https://www.ssf.or.jp/thinktank/white_paper/2026/index.html

【スポーツ白書2026 概要】

「スポーツ白書」は、わが国におけるスポーツの現状を調査・データに基づき客観的に分析し、未来への指針を提示することを目的としています。スポーツ庁の設置から10年が経過し、スポーツ基本法がはじめて大幅に改正された2025年。今号では、政策的転換点における日本スポーツ界の現在地を俯瞰することに主眼を置き、スポーツ政策、スポーツ財源、子どものスポーツなど11章で構成されています。

巻頭企画では、河合純一 スポーツ庁長官、朝日健太郎 参議院議員を招き、「改正スポーツ基本法が導く新たなスポーツの姿」のテーマのもと座談会を行い、本書に載録しています。

仕様：A4判／306ページ

価格：4,400円（4,000円＋消費税）

発行日：2026年3月19日

目次：

巻頭座談会 改正スポーツ基本法が導く新たなスポーツの姿

第1章 スポーツ政策

第2章 スポーツ財源

第3章 スポーツ参加

第4章 スポーツと健康増進

第5章 子どものスポーツ

第6章 障害者スポーツ

第7章 スポーツ産業振興

第8章 スポーツと地方創生

第9章 スポーツ人材

第10章 ハイパフォーマンススポーツ

第11章 スポーツ・インテグリティ

展望 これからのスポーツのあるべき姿に向けて

【巻頭座談会 改正スポーツ基本法が導く新たなスポーツの姿】

競技力向上を中心としてきたスポーツ政策は、地域活性化や健康増進、共生社会の実現へとその対象領域を広げているが、直ちに社会的価値の創出に結びつくわけではない。現場での取り組みが積み重ねられる一方で、少子高齢化や地域格差といった構造的課題は依然として残る。本座談会では、改正スポーツ基本法を手がかりに、スポーツが社会に対して担うべき責任と、その実効性をいかに確保するのかを議論した。

写真（左から）：司会・進行：渡邉 一利（笹川スポーツ財団 理事長））、河合 純一 氏（スポーツ庁長官）、朝日 健太郎 氏（参議院議員／笹川スポーツ財団 理事）

【一部抜粋 第2章「スポーツ財源」より】 Iスポーツ関係財源 - 21．わが国のスポーツ予算

わが国のスポーツ振興を所管してきた文部科学省スポーツ・青少年局およびスポーツ庁の予算の推移をまとめた。2002年度に122億3,881万3,000円であったスポーツ予算は、2009年度には225億2,934万4,000円と200億円を超える額となった。その後は再び微増で推移していたが、2013年9月に決定した東京2020大会の開催を背景に、2015年度には289億7,625万4,000円に増加した。2016年度ははじめて300 億円を突破し、スポーツ庁の創設がスポーツ予算の増額を加速させたといえる。2017年度からは第2 期「スポーツ基本計画」における政策目標の達成を目指し、国際大会に向けた競技力向上に関連する事業への継続的な増額のほか、スポーツを通じた社会課題の解決に資する施策を展開したため、2019年度以降は350億円を超える予算となっている。

■笹川スポーツ財団「行動するスポーツシンクタンク」

公益財団法人 笹川スポーツ財団は、「スポーツ・フォー・エブリワン」を推進するスポーツ分野専門のシンクタンクです。国、自治体のスポーツ政策に対する提言策定や、スポーツ振興に関する研究調査、データの収集・分析・発信、自治体との共同実践研究などを通し、スポーツで社会課題を解決します。



理事長 ： 渡邉 一利

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル3階

設立 ： 1991年3月

目的 ： スポーツ・フォー・エブリワンの推進

事業内容：

・生涯スポーツ振興のための研究調査

・生涯スポーツ振興機関との連携事業

・生涯スポーツ振興のための広報活動

URL ： https://www.ssf.or.jp/