Synflux株式会社、「Global Fashion Agenda」が主催するイノベーションアワード『Trailblazer Programme 2026』に日本企業として初のファイナリストに選出

Synflux株式会社

Synflux株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川崎和也、以下 Synflux）は、サステナブルファッションを推進する世界的な非営利団体「Global Fashion Agenda（GFA）」、およびファッション領域のイノベーションを支援する「PDS Ventures」が共同で主催するイノベーションプログラム『Trailblazer Programme 2026』において、日本企業として初めてショートリスト（最終候補）に選出されたことをお知らせいたします。本アワードにおいて、当社は「Tech-Powered Transformation」部門の最終候補として、全9社のTrailblazerファイナリストの1社に選ばれています。

選出に関する公式声明（Trailblazer 2026 Shortlist）

この度、Synfluxは、Global Fashion AgendaおよびPDS Venturesが主催する「Trailblazer Programme 2026」の「Tech-Powered Transformation（テクノロジー主導の変革）」部門において、ショートリストに選出されました。

世界中から寄せられた競争の激しい応募の中から、ファッションの未来を形作る多様な素材、化学、そして技術的イノベーションを代表する2026年のファイナリストに名を連ねることを、私たちは大変光栄に思います。

ショートリストに選出された「Trailblazer（先駆者）」として、Synfluxはエクスクルーシブなプログラムに参加するとともに、総合優勝者が発表される『Global Fashion Summit: Copenhagen Edition 2026』にて、当社のソリューションを展示・発表いたします。

「Trailblazer Programme 2026」およびショートリストの全容に関する詳細はこちらをご覧ください：

https://bit.ly/4sk7X3J

Global Fashion Summitで発表するソリューションについて

本サミットにおいてSynfluxが世界に向けて提示するのは、衣服製造プロセスにおける資源の無駄を根本から見直す独自のデザインシステム「Algorithmic Couture（アルゴリズミック・クチュール）」です。

「Algorithmic Couture」は、衣服製造過程での大きな課題の一つであるテキスタイル廃棄を減らすために、アルゴリズムと3D技術を活用して実装された次世代デザインシステム。衣服の3Dデータから低廃棄に最適化された2D型紙データの生成を可能とし、従来の約15～30%だった布の廃棄率を大幅に削減することが可能となります。 現在の大量生産システムを乗り越える「最適化生産」への転換を掲げ、産業の効率化、環境への配慮、快適性、全ての実現を目指しています。

これまでに、株式会社ゴールドウイン（THE NORTH FACE、NEUTRALWORKS.等）や、A-POC ABLE ISSEY MIYAKE、クラシコ株式会社など、数多くのブランドへ本システムを導入・商用化してまいりました。今回のノミネートを契機に、この日本発のテクノロジーによるファッション産業の持続可能な移行を、グローバル規模でさらに加速させてまいります。

Synfluxの事業内容

Synfluxは「FASHION FOR THE PLANET / 惑星のためのファッション」をミッションに掲げ、2019年3月の創業以来、自社サービスの研究開発をはじめ、アパレル・ファッション企業との新商品開発や、大学・研究機関との共同研究など、多角的に事業を展開してきました。

近年、ファッション産業では自然環境の持続可能性への関心が高まり、生産や設計の過程で環境負荷を低減する新たなテクノロジーやソリューションが強く求められています。

このような市場環境のもと、Synfluxは「ファッションデザインの力で、惑星と人類が生き生きする未来へ」というビジョンを掲げ、機械学習、3Dシミュレーション、アルゴリズミックデザインを駆使したデザインシステム「Algorithmic Couture（アルゴリズミック・クチュール）」を開発・事業化。衣服生産において避けられない素材廃棄を最小限に抑える仕組みを提供しています。

すでに多くのブランドで導入・商用化が進んでおり、H&M財団グローバルチェンジアワード、毎日ファッション大賞 新人賞・資生堂奨励賞、Kering Generation Award Japanファイナリストなど、国内外でその価値が高く評価されています。

Algorithmic Coutureについて

Synfluxによる「Algorithmic Couture」は、衣服製造過程での大きな課題の一つであるテキスタイル廃棄を減らすために、アルゴリズムと3D技術を活用して実装された次世代デザインシステムです。衣服の3Dデータから低廃棄に最適化された2D型紙データの生成を可能とし、従来の約15～30%だった布の廃棄率を大幅に削減することが可能となります。

現在の大量生産システムを乗り越える「最適化生産」への転換を掲げ、産業の効率化、環境への配慮、快適性、全ての実現を目指しています。

Synfluxについて

会社名：Synflux株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目9番11号

代表者：川崎和也／代表取締役CEO

設立日：2019年3月27日

事業内容：ファッションデザインのためのソフトウェア開発、循環型衣服設計・製造支援、サプライチェーンのデジタル化、合理化支援

URL：https://www.synflux.io/