季節の移ろいを五感で楽しむ！期間限定スイーツと季節のフラワーギフトをご提案「SWEETS & FLOWER」4月14日（火）より開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 辻 慎吾）が運営する「虎ノ門ヒルズ」では、2026年4月14日（火）～5月10日（日）の期間、館内の人気スイーツショップとフラワーショップにて季節限定フェア「SWEETS & FLOWER」を開催します。

「SWEETS & FLOWER」は、旬のフルーツをつかったスイーツや香り華やぐフラワーブーケなどを通じて、晩春から初夏にかけての季節の移ろいを五感で楽しむことができる期間限定フェアです。春の陽気をたっぷり浴びた4月が旬のいちごを使ったスイーツや、「母の日」のギフトにぴったりなテイクアウトスイーツ、ゴールデンウィークのおでかけにおすすめのピクニックスイーツまで、豊富な商品を取り揃えています。

全15店舗の食物販・イートイン店舗からは、旬のフルーツや季節のお花などを使用した春スイーツが登場。「RITUEL 虎ノ門」からは旬の『いちごの王様』あまおうを贅沢に使用したストロベリーミルククレープ、「flour＋water」からは季節のフルーツで華やかに彩られた桜餅のパンケーキが登場。その他、ミモザの花をイメージしたパフェや、カーネーションが描かれた母の日限定パッケージの涼菓など、この時期ならではの期間限定スイーツをお楽しみいただけます。

さらに、3店舗のフラワーショップで販売されるこの時期におすすめのお花をご紹介。「ALL GOOD FLOWERS」のガーベラの花束とオリジナルトートバッグのセットや、「ROSE GALLERY」のバラの生花をバルーンに閉じ込めたローズポンポンなど、スイーツと合わせて贈りたいギフトにもぴったりなフラワーアイテムも充実します。

この春は、虎ノ門ヒルズの旬のスイーツと美しい花々とともに、特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

■開催概要

タイトル：SWEETS & FLOWER

日程：2026年4月14日（火）～5月10日（日）

対象：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー、ビジネスタワー、森タワー、レジデンシャルタワー、グラスロック 全18店舗

特設サイト：https://www.toranomonhills.com/events/2026/04/0242.html 4月14日（火）公開予定

■季節の移ろいを感じる！旬のフルーツやお花を使用した春スイーツ

１. 春の陽気をたっぷり浴びた“4月のいちご”に注目！こだわりのいちごスイーツ

「いちごの旬は冬」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、本イベントでは春の陽気をたっぷり浴びた4月のいちごに注目。香り高く、酸のバランスに優れた希少品種「女峰」やいちごの王様「あまおう」を使用した各店舗こだわりのスイーツが登場します。冬の寒い時期とはまた異なる、春のいちごをたっぷり使った一品をお楽しみください。

「いちごの生産者を招いたマルシェも開催！」

▼【生産者コメント】雫の里農園 林えりか

酸のバランスに優れた当園の「女峰」は、昔ながらの品種ゆえ、病気に弱く、育てるのが難しいですが、いちごの声に耳を傾け、丁寧に育ててきました。普段、市場に出回ることがないため、限られた場所でしか出会えない特別ないちごです。旬の味をお楽しみください。

▼雫の里農園 特別試食販売会

・日時：4月25日（土）11：00～17:00

・場所：cask（ステーションタワーB1F)

・RITUEL 虎ノ門

ストロベリーミルククレープ / 968円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

いちごの王様といわれる「あまおう」と自家製の無添加練乳を使用。発酵バターとブラウンシュガーを包み込んだ全粒粉の生地そのもののおいしさを楽しめる、シンプルで味わい深いバタークレープです。

※いちごの品種は入荷状況によって変更可能性有り

※イートインのみ

・cask

雫の里農園 プレミアムいちごジェラート / 570円

今では希少となったいちご品種「女峰」を栽培する京都府亀岡市の雫の里農園が、生産農家ならではの贅沢なジェラートを開発。いちご本来の甘みと香りを生かすために試作を重ねて丁寧に仕上げた、ギフトにも喜ばれるこだわりの一品です。

※数量限定

・福島屋

いちごロール / 1,580円

旬のいちごをたっぷり使い、いちごの酸味とクリームの甘さがバランスよく合わさったオリジナルロールケーキ。北海道産の小麦粉とバター、産み立て卵で作ったスポンジで、コクのある生クリームといちごを巻き込みました。

※毎日売切次第終了

※テイクアウトのみ（店内に一部飲食スペースあり）

・Lien

苺のパフェ（コースのデザートとして提供）＜虎ノ門ヒルズ限定＞

クランブル、チョコレートケーキ、苺のムースを重ねて、ミントとレモンのジュレをのせたエレガントなパフェ仕立てのデザート。アーモンドのチュイールがアクセント。

※白ワインのジュレになる日もございます

※ディナーコース（7,700円）のデザートとして提供

※ディナーのその他のコースおよびランチコースは＋440円（税込）

２. “春の花”の食感や風味を楽しめる！エディブルフラワーを使った限定スイーツ

食べられる花「エディブルフラワー」をあしらった、春の息吹を感じる限定スイーツをご用意。ミモザの花をイメージしたパフェ×桜をモチーフにしたカクテルのペアリングや、桜の塩漬けをトッピングした写真映えも抜群のパンケーキなど、各店自慢の“フラワースイーツ”が揃います。

・memento mori

Parfait printemps / 3,980円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

※カクテルペアリングセット / 5,980円

ミモザの花をイメージしたパフェ。メインの柑橘にミード（蜂蜜のお酒）を合わせ、ピスタチオやヨーグルト、ジャスミンのフレーバーでフルーティーなニュアンスを演出。桜をモチーフにしたカクテルとのペアリングは、味覚と香りで春を楽しめるセットです。

※1日15食限定

・Uke

苺と桜のあんみつ / 1,300円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

桜風味のシロップに漬けた苺や抹茶わらび餅、マスカルポーネクリーム、ピスタチオクリスタリゼ、ごまのチュイール、エディブルフラワーやハーブを盛り付けた春を感じられるあんみつ。シナモン、クローブ、カルダモンなどのスパイスをブレンドした自家製チャイ黒蜜をかけていただく、ここでしか味わえない逸品です。

※各日14:00～16:30のみ販売

※＋200円でクリームあんみつに変更可

※テイクアウト可（クリームあんみつは不可）

・La maison JOUVAUD

クロワッサンワッフルフラワー / 1,650円（ドリンク込）＜虎ノ門ヒルズ限定＞

ご注文いただいてから焼き上げる人気のクロワッサンワッフルに、期間限定でエディブルフラワーをトッピング。ラベンダーのはちみつと粉砂糖のやさしい甘みがクロワッサンのバターの風味をより一層に引き立てます。

・flour+water

季節のパンケーキ / 1,848円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

丁寧に焼き上げたふわっふわの自慢の生地に抹茶アイスと桜餡、エスプーマのクリームをたっぷりのせて、もちもちの求肥と桜の塩漬けをトッピング。まるで和菓子のような写真映えも抜群のパンケーキです。

※販売期間：4/1～4/30

３.「母の日」にはお花とセットで日頃の感謝を。ギフトにぴったりなテイクアウトスイーツ

5月10日「母の日」に向け、大切な人へのギフトにもぴったりなテイクアウトスイーツがラインナップ。カーネーションの限定パッケージをあしらった人気の涼菓や、一日数個限定のプリンアラモードなどが登場します。館内のフラワーショップのブーケと合わせて、日頃の感謝を伝える特別な贈り物にしてみてはいかがでしょうか。

・京菓匠 鶴屋吉信

本蕨 母の日 / 単品313円、6個入2,0４１円

貴重な本蕨（ほんわらび）粉を使って丁寧に炊きあげた、水羊羹ともゼリーとも異なる独特な「ぷるぷる食感」が特徴の涼菓。こしあんの繊細で優しい甘さとなめらかさが楽しめる夏のNo.1人気スイーツを、カーネーションの花が可愛らしい母の日限定パッケージにてお届けします。

※販売期間：4月21日～5月上旬

・中川政七商店

吹き寄せ 花 / 2,300円

小さなあられや金平糖などが散りばめられた「楽しい」「美しい」「かわいい」幸せがいっぱい詰まったお菓子缶。紫陽花と薔薇をかたどった季節の干菓子も添えたこの時期だけの特別な品は、お祝いや手土産にぴったりです。

※販売期間：4月上旬～ 早期完売の可能性あり

・パティスリー パブロフ

プリンアラモードプティ / 864円（イートイン880円）

オーガニック卵で焼いたプリンとふんだんに使われたいちごが目を引く、クラシックな装いのスイーツ。グラスの中にはいちごのコンフィやパウンドケーキ、シャンティクリームが幾層にも重なり、最後まで楽しく味わえます。

※テイクアウト可

※一日5食限定

４. まだ間に合う！春のピクニックで食べたいワンハンドスイーツ

4月後半、まだまだ春を満喫したい！という方には、虎ノ門エリアの散策や虎ノ門ヒルズ オーバル広場でのピクニックがおすすめです。都会の真ん中に位置する芝生広場で、旬のフルーツを贅沢に使用したタルトや焼き立てのパンなどを片手に憩いのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

・beillevaire 虎ノ門

ソフトクリーム フレーズスペシャル/ 864円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

当店で人気の発酵バターソフトクリームに、新フレーバー「フレーズ（イチゴ味）」が登場。さらに、甘いイチゴソースをかけた、かわいらしい季節限定のメニューをお楽しみいただけます。定番のバターフレーバーとイチゴを合わせたミックスもぜひご賞味ください。

※テイクアウトのみ

・AM STRAM GRAM

柑橘のタルト / 1,080円

日向夏や甘夏、清見やブラッドオレンジなど、今が旬の柑橘を味わえる春にぴったりのみずみずしいタルトです。フロマージュブランを加えたカスタードクリームとサクサクのパイ生地の組み合わせをお楽しみください。

※数量限定（早期完売の可能性あり）

・LE CAFE LA BOUTIQUE de Joel Robuchon

苺ミルクフランス / 420円

やわらかなパン生地にミルキーな練乳クリームを挟み、さらに旬のフルーツ、苺を加えた季節限定ミルクフランスです。甘みと酸味がバランスよく仕上げられた一品です。

・BEAVER BREAD BROTHERS

いちごのデニッシュ / 400円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

カスタードといちごミルククリームをのせたサクサクのデニッシュに、甘酸っぱいいちごとピスタチオをトッピング。ケーキのような見た目が可愛らしい春のデニッシュです。自分へのご褒美にはもちろん、手土産としても喜ばれます。

※各日8:00～19:00のみ販売

※数量限定

■虎ノ門ヒルズ内の個性豊かなフラワーショップ3店舗をご紹介！

都市の賑わいの中にありながら、緑に包まれ、鳥のさえずりも聞こえる憩いの空間を創出する虎ノ門ヒルズ。館内には、個性豊かな3つのフラワーショップも揃います。各ショップが提案する春の彩りと、母の日にも最適なギフトアイテムをご紹介します。

・ALL GOOD FLOWERS

「お花をよりデイリーにカジュアルに」をテーマに、日常に取り入れやすいカラフルな切り花やハイセンスなフラワーベース、オリジナル雑貨を扱うセレクトショップ。ファッションを楽しむような感覚で、家族や友人への贈り物を選べます。

花束とトートバッグのセット / 4,070円（ラッピング料金含む）

ガーベラをミックスした花束とALL GOOD FLOWERSのシグネチャーがプリントされたバッグのセット。プレゼントとしてはもちろん、ご自宅用としても気分が上がる、おしゃれでかわいい組み合わせです。

※カラートートバッグに変更の場合は3,850円

・ROSE GALLERY

バラが奏でる「芸術・香り・愛・心に残る感動のストーリー」をお届けするバラの専門店。一輪から購入できるフレッシュローズやプリザーブドローズなど、特別なシーンをドラマティックに演出する感動のギフトをご提案します。

ROSE POMPOM（ローズポンポン）/ 1,650円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

バラの生花をバルーンに閉じ込めた、ユニークなアイデアのフラワーギフト。そのままインテリアにしたり、身に付けたりと、飾り方のバリエーションも豊富です。記念日の贈り物のほか、日頃の感謝をそっと伝えたいときにもおすすめ。

※通期販売

・les mille feuilles de liberte

花の持つ、自由な動きを生かしたアレンジメントやインテリアグリーン、フラワー雑貨などを販売。誕生日や記念日から歓送迎会、開店祝いの贈り物まで、花が喜ばれるさまざまなシーンに合わせてご提案し、あらゆるニーズにお応えします。

エスカラス / 6,600円 ＜虎ノ門ヒルズ限定＞

ピンクのカーネーションを主役に、バラやトルコキキョウで飾り立てた虎ノ門店オリジナルのフラワーアレンジメント。母の日はぜひ、お部屋を明るく彩る

エネルギッシュなカラーのギフトをチョイスしてみてはいかがでしょうか。

※通期販売

■ヒルズアプリのデジタルスタンプラリー

期間中、対象店舗でのお買い上げ条件達成で、ヒルズアプリクーポンを進呈。さらにフラワーショップのスペシャルギフトが当たるチャンスも。詳細はHPにてご確認ください。

・対象店舗：18店舗（食物販・イートイン 15店舗、フラワーショップ ３店舗）

・実施期間：4/14（火）～5/10（日）