“作って、食べて、推せる”日本初の体験型クッキングフェス「NATSLIVE FES 2026」をGWに開催！

株式会社NATSLIVE

株式会社NATSLIVE Group（東京都、代表取締役：今田敦士）は、日本最大級のクッキングライブ配信アプリ「NATSLIVE」に出演するキャストと一緒に料理を作って食べながら、推し活を楽しめる新しい体験型フェス事業「NATSLIVE FES」をスタートします。

クッキング×推し活にこだわった新しいフェス体験

「NATSLIVE FES」は、フードを“食べて”楽しむだけのフェスではなく、料理を“作る”ワクワク感を体験しながら、大好きなキャストと一緒の時間を過ごすことができる唯一無二のクッキングエンターテインメント体験を提供します。

ステージ上で繰り広げられるキャスト同士のクッキングバトルや、キャストから料理を学べる料理教室、アプリの配信で紹介したクッキング企画を体験できるブースなど、 “クッキング×推し活” をテーマに多彩なコンテンツを展開します。

初開催となる「NATSLIVE FES 2026」では、関東の短期大学で志願者数No.1を誇り「食」の教育にも力を入れている「戸板女子短期大学（東京都港区）」の多大なる協力と、包丁をはじめとする質の高い調理器具で日本の食卓を支えてきた「貝印株式会社（以下、貝印）」のスポンサードにより、2026年5月2日（土）・3日（日）の2日間で同校の校舎全館を貸し切って開催いたします。

＜予定しているコンテンツの一例＞

キャストによる料理実演ステージ

キャストが実際に料理を作りながらトークやパフォーマンスを披露する、NATSLIVEならではの料理エンターテインメントステージです。「NATSLIVE FES 2026」でしか体験できないクッキングパフォーマンスをお楽しみください。



キャストから料理を学べる料理教室

会場内の調理実習室では、貝印が提供する包丁や調理器具を使用し、キャストが講師となって一緒に料理を作る体験イベントを実施します。大好きな推しから学んだ料理で心もおなかも大満足な企画です。



キャストプロデュースフードを楽しめる「コラボ食堂」

キャストがプロデュースした特別なフェス飯を提供するメイン食堂です。キャストの料理への想いがあふれるフェス飯を楽しみながら、ここでしか手に入らない限定ノベルティをゲットしてください。



番組の人気企画を体験できる「番組体験ブース」

NATSLIVEアプリの人気企画をリアルイベントとして体験できるブースを展開します。



その他にも、「NATSLIVE FES 2026」オリジナルグッズの販売や、貝印の調理器具が当たるゲーム企画など、様々な企画を用意して来場をお待ちしています。

学生実行委員会とのコラボレーション

さらに今回のイベントでは、戸板女子短期大学の在学生による「NATSLIVE FES 2026 実行委員会」を組成しています。実行委員会の学生たちは、イベント開催に向けて約3ヶ月間にわたりNATSLIVEスタッフとともに企画や準備を進め、実際のイベント制作を体験します。

＜「NATSLIVE FES 2026 実行委員会」とのコラボレーション内容＞

・メインステージで実施するコンテンツの企画会議への参加

・公式SNSの運用や情報発信の企画

・コラボフードメニューのアイデア出しや開発

・会場装飾やフォトスポットの企画

・イベント当日の運営サポート

学生が主体的にイベントづくりに参加することで、料理に馴染みのない10代の来場者にとっても魅力的なクッキング体験を生み出すことができるとともに、学生にとっては実際のエンターテインメントビジネスやイベント制作の現場を体験できる実践的な学びの機会となります。

日本の食卓を支えてきた貝印との連携

今回のイベント開催にあたって、“作って、食べて、推せる”フェスというクッキングの新しい体験を生み出す「NATSLIVE FES 2026」のコンセプトに賛同していただき、日本の食卓を支えるグローバル刃物メーカー「貝印」が本イベントのメインスポンサーとしてご参画いただくこととなりました。

会場内では、貝印の使いやすく品質の高い調理器具を実際に手に取って体験できる企画を実施し、「良い道具で、料理はもっと楽しくなる」というメッセージをクッキング×エンターテインメントの新しい手法で発信していきます。

出演キャスト発表！

総合MC:水田信二さん

相沢梨紗さん、天崎滉平さん、石田千穂さん（STU48）、ExWHYZさん、ENJINさん、ONSENSEさん、OWVさん、緒方龍一さん、小坂涼太郎さん、Sakurashimejiさん、鈴木秀脩さん、砂川脩弥さん、7m!nさん、高雄さやかさん（STU48）、反橋宗一郎さん、高嶺のなでしこさん、トミーさん（水溜りボンド）、WHITE SCORPIONさん、増子敦貴さん(GENIC)、Ma'Scar'Pieceさん、薮島朱音さん、UNiFYさん、吉田彩良さん（STU48）、Lakiさん、わーすたさん（順不同）

イベント概要

イベント名：NATSLIVE FES 2026

公式サイト：https://cafe.natslive.jp/fes/202605

開催日程 ：2026年5月2日（土）、2026年5月3日（日）

開催場所 ：戸板女子短期大学（東京都港区芝2-21-17）

主 催 ：株式会社NATSLIVE Group

協 賛 ：貝印株式会社

協 力 ：戸板女子短期大学

チケット ：2026年3月31日（火）20時より公式サイトにて申込開始

「NATSLIVE」とは

「NATSLIVE」は、人気アーティスト、アイドル、声優、俳優などが出演し、クッキングライブを中心とした様々なテーマのライブ配信を楽しめるライブ配信アプリです。

視聴者はリアルタイムで配信を視聴しながら、番組で紹介された料理を実際に作ったり、コメント機能を通じてキャストとコミュニケーションを楽しむことができます。また、多くの配信で観覧イベントを開催しており、オンラインとリアルを融合した体験型コンテンツとして展開しています。

キャストと料理を楽しみながら、ファン同士の交流も生まれる新しいフードエンターテインメントサービスです。

会社概要

会社名：株式会社NATSLIVE Group

本社所在地：東京都港区北青山3-11-7 Aoビル3F

代表取締役：今田敦士

事業内容：ライブ配信サービスの運営、ライブ観覧カフェの運営など

協賛企業

会社名：貝印株式会社

本社所在地：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰

公式サイト： https://www.kai-group.com/

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本イベントでは、調理器具の提供を通じて「作る」ワクワクをサポートします。