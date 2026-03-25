「話すだけで収入に」TikTok Shopライバー養成講座、先行受講生の募集を開始

株式会社シー・ナビ

株式会社シー・ナビ（本社：東京都新宿区）は、TikTokライブコマースに特化したライバー育成・マネジメントプログラム「CNavi TikTok Shop Campus」を、2026年5月より本格始動いたします。

近年、TikTok Shopの拡大により、SNSは「見る」だけの時代から、「視聴・検索・購買」が一体となった新たなECプラットフォームへと進化しています。一方、日本市場においては、商品を魅力的に伝え、実際の売上へとつなげることができる“実践型ライバー人材”が依然として不足しているのが現状です。

こうした背景を受け、CNaviでは、ライブコマース事業と直結した実践型プログラム「CNavi TikTok Campus」を立ち上げました。本プログラムは、単なる講座にとどまらず、ライバーとしての成長から収益化までを見据えた、次世代型の人材育成・マネジメントプロジェクトです。

講師には、中国のTikTokライブコマース市場において実務経験を持つ専門家を起用しています。所属企業は、日本の上場企業との合弁により設立され、中国市場においてはTikTok Shopで「7時間で約20億円」の販売実績を有しています。

本講座では、こうした実績に裏打ちされた「売れる配信」のノウハウを日本市場向けにローカライズし、短時間で実践的に習得できる内容となっています。

■ 先行トライアル講座について

正式開講に先立ち、2026年4月初旬にかけて、先行トライアル講座を実施いたします。

本来は3日間で実施予定のカリキュラムを、今回は特別に約3～4時間に凝縮。ライブコマースの基礎から、「売れる配信」の構造、実際の販売イメージまでを短時間で体験いただけます。

なお、本トライアルは少人数限定での実施となります。

■ プログラムの特徴

・ライブコマース事業と直結した実践型プログラム

・中国発の「売れるライブ配信ノウハウ」を直接指導

・TikTokとの連携によるライバー活動機会の提供

・未経験からでも短時間で基礎理解が可能

・将来的な配信機会・案件参加など収益化への導線あり

■ 募集対象

・TikTokやSNSを活用して収入を得たい方

・ライブ配信・ライバーに興味のある方

・副業として新たな収入源を作りたい方

・接客・販売経験を活かしたい方

・将来、個人で稼ぐスキルを身につけたい方

■ 開催日程

・2026年4月4日（土）14:00～17:00

・2026年4月18日（土）14:00～17:00

★こんな方におすすめ★

「SNSは見るだけで終わっている」

「話すことを仕事にしてみたい」

「副業として新たな収入源を作りたい」

「これからの時代に通用するスキルを身につけたい」

そんな社会人の方や、

これからの進路に悩みながらも、“自分の力で収入を得る手段”を身につけたい方に向けた、

次世代の収益化スキル講座です。

■ お申し込みについて

本トライアル講座は【事前申込制・審査制】となっております。

参加をご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

参加費：3,000円（税込）

▼ お申し込みフォーム

https://forms.gle/k6u4hxHeZynEMJs69

※お申し込み後、内容を確認のうえ、順次ご案内いたします。

※審査通過者の方にのみ、お支払い方法をご連絡いたします。

※決済完了をもって参加確定となります。

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

～今後の展開～

本トライアル実施後、2026年6月より本格講座の開講を予定しています。

CNaviは今後、ライブコマース領域における人材育成と事業創出を通じて、新たな働き方と収益機会の創出を目指してまいります。