いよいよ桜満開！「冷凍枝豆」が保冷剤代わりに！？お花見をさらに楽しむ商品担当者厳選の「ファミマルお花見マストバイ商品」を発表2026年のトレンドは少人数・ストレスフリーで楽しむ「マイペースお花見」

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、3月28日、29日に桜が満開を迎える地域が多い中、ファミリーマートの商品担当者が厳選した、プライベートでも愛用する、お花見に欠かせない「ファミマルお花見マストバイ商品」を発表します。直前でも間に合う準備いらずのラインアップを、お花見での楽しみポイントとともにご紹介します。

また、20～60代の男女800名を対象に、「お花見に対する消費者の意識調査」を実施しました。大人数で楽しむお花見から少人数や一人で楽しむスタイルに移行する2026年のお花見トレンドについて、消費者の意識や重要視するポイントとともにお知らせいたします。

※本調査は、性年代・エリア別の意識差を把握するため均等割付で回収しています。全体値はそれらの単純合算によるものです。

■2026年のお花見トレンドは一人でも少人数でも楽しむ「マイペースお花見」

大人数より少数を好む人が8割！キーワードは“段取りストレス”からの解放

今年お花見を予定／したいと思っている800名に、お花見に対する意識調査を実施しました。

初めに「今年、あなたは何人くらいでお花見をしたいと思いますか。」と質問したところ、2人～4人を選んだ人が70.5%となりました。また、前問で2人以上と回答した737名に対して「今年、あなたは誰とお花見をしたいと思いますか。（SA)」と質問したところ、「家族」が42.5％、次いで「パートナー」が33.6％と、少人数かつ身内・近い相手中心のお花見を好む傾向が分かりました。

希望するお花見の形式について聞いたところ、「自分のペースで桜や雰囲気をじっくり楽しむ」（59.8%）と回答した人が多く、「散歩や通勤のついでに、短時間で桜を眺める」（45.0％）など自分のペースで楽しみながら、散歩・通勤ついでのお花見を求める傾向が分かりました。一方で、「レジャーシートを敷いて楽しむ」（50.4%）といったピクニックのようなお花見も引き続き人気となっていることが分かります。

また、以前（コロナ前～3年前）と比較して、お花見に対する意識や実施スタイルの変化について聞いたところ、32.5％が変化したと回答し、約4人に1人が「手軽になった」（25.2%）と感じています。加えて、お花見が手軽になったと回答した201名に、「以前（コロナ前～3年前）と比較してお花見の実施スタイルはどう変わりましたか。」と質問したところ「大人数で集まるより、一人や少人数で過ごすようになった」（60.2％）が最も多く、次いで「有名な名所に行くより、近所の公園など身近な場所で済ませるようになった」（43.3％）の結果となり、お花見は、「少人数化」「近場化」「短時間化」といった手軽なお花見ニーズが高まっていることが分かります。さらに、手軽なお花見を好むようになった理由について質問したところ「お弁当の調理・準備が大変だから」（45.3％）、「大がかりな買い出しが大変だから」（43.8％）、「ゴミの持ち帰り・処分が大変だから」（40.8％）の結果となり、従来の「宴会型お花見」から、人数や予算、準備、片付けなどのストレスを可能な限り少なくする「マイペースお花見」がトレンドになってきていることが分かります。

「お花見の食べ物・飲み物をコンビニで準備することについて、あなたはどう思いますか。」を聞いたところ、60.8％が良いと回答。前問で「良い」と回答した486名に「コンビニに期待すること」を質問したところ「予約不要で、食べたい時にすぐ買えること」（59.1％）、「温かい惣菜や、冷えた飲み物が手に入ること」（53.3％）、「手を汚さずに食べられたり、容器をそのまま器にできたりする簡便性」（46.7％）などの声が多数集まりました。

■これがお花見の正解！？ファミリーマートの商品担当者が厳選した、プライベートでも愛用する、お花見に欠かせないファミマルお花見マストバイ商品

このたび、ファミリーマートでは、日々数々の商品を世に送り出している商品開発担当者へのヒアリングを実施しました。「自分が本当にお花見に持っていきたい商品は何か」という視点で、数あるファミマルのラインアップの中から自信を持っておすすめする商品を厳選し、そのこだわりポイントや裏技とともにご紹介いたします。お花見に欠かせないファミマルマストバイ商品をご紹介します。おつまみやお酒に加えて、保冷剤代わりにもなるお役立ち冷凍食品など、ファミリーマートならではのラインアップが揃いました。

■ファミリーマートの商品担当が厳選した「ファミマルお花見マストバイ商品」

【サラダ】

【商品名】大盛！野菜スティック（明太マヨ）

【価格】369円（税込398円）

【発売地域】北海道・山梨県（一部）、長野県・沖縄県を除く全国

【内容】大根・人参・きゅうりスティックとキャベツ入りで、手軽に生野菜が摂れる野菜スティックです。明太マヨ付きです。通常の約1.4倍の容量サイズなので、満足感の高い商品です。

【商品担当者のコメント】明太マヨはカップ入り。片手でディップして、お花見中も手軽に楽しめます。大人数でのシェアにぴったりな満足感のある一品です。

【惣菜・おつまみ】

【商品名】特製ダレの味付けたまご

【価格】304円（税込328円）

【発売地域】全国

【内容】醤油味の味付けたまごに、オイスターソースやごま油、にんにくなどをきかせたねぎ入りの特製ダレをトッピングしました。

※北海道では仕様が異なります。

※沖縄では価格と仕様が異なります。

【商品担当のコメント】パンチの効いた味付けで、ちょいデリの人気商品です。お酒のおつまみにもなり、シェアもしやすいお花見にピッタリの商品です。

【商品名】冷たいまま食べる タルタルチキン南蛮

【価格】297円（税込320円）

【発売地域】全国

【内容】甘酢ダレを絡めた柔らかいから揚げに玉ねぎ入りの具材感があるタルタルソースをかけました。ご飯と相性抜群の食べごたえのある一品です。

※北海道・沖縄県では仕様が異なります。

【商品担当のコメント】お花見で困るのが『温め直し』。この商品は冷たいままでも鶏肉が柔らかく、濃厚なタルタルソースが外で飲むお酒やドリンクに最高に合います。

【商品名】コールスローサラダ

【価格】239円（税込258円）

【発売地域】全国

【内容】キャベツのシャキシャキ食感が味わえるサラダです。キャベツ・きゅうり・人参・コーン・ハムを、甘酸っぱいドレッシングで和えました。

※北海道地方では仕様が異なります。

※沖縄では価格と仕様が異なります。

【商品担当のコメント】甘酸っぱいドレッシングで野菜を気軽に楽しめ、フィルム蓋でゴミも少なく済むお花見の強い味方です 。甘酸っぱいドレッシングで野菜の食感が味わえるサラダです。お花見などのアウトドアでも手軽に楽しめます。

【商品名】肉の旨みとコク パンチェッタ

【価格】218円（税込235円）

【発売地域】全国

【内容】豚ばら肉を使用し、短冊状にカットしたパンチェッタです。ほどよい塩味と旨みがきいたしっとり食感が特徴です。おつまみだけでなく、料理にもお使いいただけます。

【商品担当のコメント】パッケージを剥がしてすぐ箸で食べられるトレー入りで、肉厚な食感がおつまみに最適です。

【商品名】冷やし胡瓜一本漬

【価格】176円（税込190円）

【発売地域】全国 ※北海道・九州・沖縄を除く

【内容】まろやかで深い旨みのある瀬戸内の藻塩を使用した、胡瓜の一本漬です。

【商品担当のコメント】お花見はどうしても揚げ物や濃い味に偏りがち。瀬戸内産の藻塩を使用したこの一本漬けは、口直しに最適です。簡単に食べられ、箸や皿を使用せずとも、袋のまま食べられるので、『ライトお花見』に欠かせません。

【商品名】燻製薫る スモークチーズ

【価格】232円（税込250円）

【発売地域】全国

【内容】桜チップでじっくり燻した、香り豊かな本格スモークチーズです。5種類のチーズを使用し、なめらかでコクのある味わいに仕上げております。食べやすいひと口サイズで、おつまみやおやつとしてお楽しみいただけます。

【商品担当のコメント】濃厚なチーズの味わいと芳醇な燻製の香りが、お花見のお酒をより一層引き立てます 。

【菓子】

【商品名】サクサク厚切りポテト 絶品うすしお味 大袋

【価格】258円（税込278円）

【発売地域】全国

【内容】サクサク厚切りで食べごたえのある大袋タイプのポテトチップスです。2種の塩を使用し、まろやかな旨みがあと引く味わいです。

【商品担当のコメント】2種の塩による時間差の旨みが絶妙な「ファミマル」のお菓子人気商品で、大人数でのシェアにぴったりな満足感のある一品です。

【商品名】ひねり揚げ うましお味

【価格】139円（税込150円）

【発売地域】全国

【内容】伯方の塩と日高産昆布パウダーを使用した旨みのある味わいです。

【商品担当のコメント】旨みがしっかりと感じられる揚げ菓子は、おやつとしてもおつまみとしてもお花見シーンで重宝します。

【商品名】6種類のおいしさ ビスケット&ケーキアソート

【価格】350円（税込378円）

【発売地域】全国

【内容】人気の6種の焼菓子をアソートしました。

【商品担当のコメント】人気の6種類が個包装になっているため、選ぶ楽しさと配りやすさを両立したシェアに最適なアソートです。

【珍味】

【商品名】一夜干し風 やわらか焼きいか

【価格】350円（税込378円）

【発売地域】全国

【内容】噛むほどに凝縮されたいかの旨みと、しっとり柔らかな食感が特徴の香ばしい焼きいかです。

※地域によって商品が異なります。

【商品担当のコメント】完全な乾きものとは異なる少しウェットな質感が、外で飲むお酒に贅沢な彩りを添えてくれます 。

【商品名】肉の旨みがくせになる ジャッキーカルパス(R)

【価格】369円（税込398円）

【発売地域】全国

【内容】ジューシーでスパイシーなドライソーセージです。

【商品担当のコメント】個包装タイプなので屋外でも手が汚れず、肉の旨みをダイレクトに味わえる鉄板おつまみです 。

【商品名】4種のチーズのコクと旨味 チーかま(R)

【価格】369円（税込398円）

【発売地域】全国

【内容】魚肉ソーセージに4種のチーズが入ったチーズ入りかまぼこ「チーかま(R)」です。

【商品担当のコメント】

４種のチーズを贅沢に使用したコク深い味わいを、個包装で手軽に楽しめます 。

【冷凍食品】

【商品名】レンジで手軽に塩味枝豆

【価格】119円（税込128円）

【発売地域】全国

【内容】

契約農場で栽培された、風味豊かな枝豆を使用しました。程よい塩味でお酒のお供にも最適です。

【商品担当のコメント】

自然解凍で食べられるので、保冷剤代わりとして持ち歩きながらおつまみの定番を楽しめます。コンビニならではの小容量で、食べきりサイズなので”ライトお花見”にもぴったりです。

【商品名】注いで飲めるICE 200g

【価格】128円（税込138円）

【発売地域】全国

【内容】屋内外で手軽に飲用できるグラスタイプの氷です。

【商品担当のコメント】

カップタイプで衛生的なため、屋外でのドリンクアレンジに欠かせません 。最近とても人気な商品です。

【酒】

【商品名】スーパーチューハイ レモン 500ml

【価格】169円（税込185円）

【発売地域】全国

【内容】レモン果汁、レモン浸漬酒、レモン蒸留酒を使用するスーパートリプル製法を採用した商品で、レモンのフレッシュな果実感と食事にも合うスッキリとした味わいが特徴の「糖類ゼロ（*）・プリン体ゼロ（**）」の味にこだわったレモンチューハイです。350mlサイズや、グレープフルーツ味や無糖レモンもあります。

【アルコール度数：5%】

* g/100ml（食品表示基準による）

** 100mlあたりプリン体0.5mg未満

【商品担当のコメント】スーパートリプル製法によるしっかりとした果実感が、お花見のどんな食事とも相性抜群です 。しっかりとした果実感が、食事に合う、毎日飲んでも飲み飽きない味です。

【商品名】シャンテール スパークリング ブラン 280ml

【価格】280円（税込308円）

※4月6日より317円（税込348円）に価格改訂します。

【発売地域】全国

【内容】お手軽でお気軽なプチご褒美スパークリングワイン。 程よい熟成感を楽しめる“やや辛口”タイプで、青リンゴを思わせるフレッシュな香りと爽快な酸味が特徴です。

【アルコール度数：12%】

【商品担当のコメント】

手軽に楽しめるボトル缶ワインの需要は毎月伸長。約２杯分のちょうどいい量で、再栓可能な手軽なボトルでありながら、プチご褒美気分を味わえる食事にぴったりのスパークリングワインです 。「チーズ」や「揚げ物」と相性抜群です。ぜひ一緒にお楽しみください。

【商品名】フィオリトゥーラ250ml

【価格】362円（398円）

【発売地域】全国

【内容】手軽で飲みやすい、スパークリング缶ワインです。イタリアのエミリアロマーニャ州で造られるランブルスコは、甘口の赤微発泡スパークリング。カシスのような香りと果実味豊かな味わいが特徴です。

【アルコール度数：8.5%】

【商品担当のコメント】グラス不要の缶タイプで本格的なスパークリングを楽しめる、華やかな花柄デザインがお花見に映える一品です 。「チョコレート」や「ナッツ類」とあわせて飲むのがおすすめです。

【ペットボトル飲料】

【商品名】Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】豊かな香りが特徴の「スリランカ産ウバ茶葉」を40%使用した「Afternoon Tea」監修のアールグレイティーです。茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特徴です。

【商品担当のコメント】

ベルガモットの華やかな香りが桜と調和し、お花見を優雅なティーパーティーのように演出します 。

【商品名】Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 600ml

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】スリランカ産茶葉を100%使用し、シャルドネの華やかな香りをまとわせた「Afternoon Tea」監修の無糖フレーバーティーです。紅茶のさわやかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てます。

【商品担当のコメント】無糖ながらシャルドネの甘い香りが後味良く広がり、お花見の食事をより豪華に格上げしてくれます 。

【商品名】Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】「南アフリカ産ルイボス茶葉」を100%使用した、「Afternoon Tea」監修のルイボスティーです。ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特徴です。

【商品担当のコメント】食事に合わせやすくノンカフェインのため、夜桜を楽しみながらでも安心して飲むことができます 。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品は、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※地域によっては価格が異なる場合がございます。

※お酒は酒類取扱店のみとなります。

【調査概要】

実施時期：2026年3月11日（水）～3月13日（金）

対象：今年お花見を実施したいと考えている全国の 20～69 歳の男女

調査手法：インターネットリサーチ

サンプル数：800サンプル（性年代・地域別均等割り付け）

調査実施機関 ：楽天インサイト

■「ぼっちお花見」を楽しめるファミマルお花見応援セットが抽選で１名さまに当たるキャンペーンを実施！

ファミリーマート公式X（@famima_now）をフォローのうえ、ファミリーマート公式Xからの対象の投稿をリポストいただくと、抽選でファミマルお花見応援セットを1名さまにプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2026年3月27日（金）8：00～2026年4月7日（火）23:59

※キャンペーン内容は予告なく変更になる可能性があります

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

【参考情報】

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html

＜ファミマルについて＞

■対象商品数は1000種類以上！種類豊富なプライベートブランド「ファミマル」

ファミマルは、“家族の日常を豊かにする”加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、“家族の食卓を支える”惣菜や冷凍食品に、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」、“食べる楽しさをいつでも手軽に”する「ファミマルBakery」、“毎日に癒しとご褒美を”提供する「ファミマルSweets」、また、“素材や製法に特にこだわった上質な美味しさ”を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」など、それぞれのラインアップで、合計1000種類以上を展開しております。

■「ファミマル」ネーミングとロゴに込められた思い

1 「ファミマのPB商品であることがすぐわかる」こと

・「ファミマル」というワード、ファミリーマートのブランドカラーを使用

2 「ファミマが自信を持って薦めるクオリティであることが伝わる」こと

・安全・安心、環境対応、美味しさなど、「ファミマの二重マル」品質を表現したデザイン

3 「老若男女あらゆる世代・性別の方々が理解できる」こと

・お客さまも笑顔になるスマイルマーク（※ロゴ案の消費者調査で1位を獲得したロゴ）

※調査名称：商品ブランドについての調査

主催者：ファミリーマート

調査対象者：15歳～79歳の男女 10,000人

調査日：2021年3月17日

■ファミマルのコンセプト

すべての方の毎日に、「おいしい◎うれしい◎あんしん◎」を。それが、ファミリークオリティ。

大切な家族に自信を持ってお薦めできる品質とラインアップ。お子さまからご高齢の方まで、すべての方が笑顔になるプライベートブランドを目指して、毎日に、ちょっとした幸せをお届けしていきます。