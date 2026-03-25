拭いた瞬間から熱を逃がしてワンちゃんの表面温度を３℃下げる※『デオクリーン -3℃冷んやりからだふき』新発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、ペットと飼い主様の清潔で快適な暮らしをサポートする『デオクリーン』ブランドから、手軽に夏の暑さ対策ができる、拭いた瞬間から熱を逃がして表面温度を約3℃下げる※『デオクリーン -3℃冷んやりからだふき』を、2026年4月7日に全国で期間限定品として発売します。

※一往復拭いた場合の表面温度

■発売の背景

デオクリーン -3℃冷んやりからだふきシートデオクリーン -3℃冷んやりからだふきタオル

近年、夏の平均気温が上昇傾向にあり、昨年・2025年の東京では、年間の約4分の1が真夏日となるなど、全国各地で真夏日や猛暑日の日数が増加しています。こうしたなか、「暑さで呼吸が荒くなる様子がみられる」など、愛犬の夏バテを心配する飼い主様の声も増えています。当社の調査では、飼い主様の97％が愛犬の暑さ対策を実施しており、そのうち7割以上が愛犬専用の暑さ対策グッズを使用していることがわかりました。

そこでこのたび、『デオクリーン』ブランドから、手軽に愛犬の暑さ対策ができる、拭いた瞬間から気化熱が作用して熱を逃がす『デオクリーン -3℃冷んやりからだふきシート』と『デオクリーン -3℃冷んやりからだふきタオル』を全国で期間限定品として発売します。

■商品の特長

（1）水分たっぷりの3層構造シートで、体表面温度を約3℃※低減

・水分をたっぷり含んだ3層構造シートを採用。

・ワンちゃんのからだを拭いた瞬間から気化熱が作用し、熱を逃がして体表面温度を約3℃下げます。

（2）ワンちゃんがなめても安心な成分設計

・メントールやアルコール不使用なので、万が一ワンちゃんがなめてしまっても安心してお使いいただけます。

（3）皮脂汚れ・ニオイの元までしっかり拭き取り

・やわらかな3層構造シートが、夏のベタつく皮脂汚れやニオイの元、被毛についた泥などをしっかり拭き取り、清潔に保ちます。

（4）さわやかなソープの香り

・微香タイプで、蒸し暑い夏でもさっぱりと感じられる、さわやかなソープの香りを採用しました。

（5）用途に合わせて選べる2サイズ展開

・こまめに使える「シートタイプ」と、全身をしっかり拭ける「タオルタイプ」の2種類を用意しました。

■入数・価格

■発売時期

2026年4月7日に全国で期間限定品として発売します。

■『デオクリーン』ブランドサイト

https://jp.unicharmpet.com/ja/brand/deoclean.html

■『デオクリーン』の発売を通じて貢献する「SDGｓ17の目標」

本商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献するとユニ・チャームでは考えています。

12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。