【期間限定】国産メロンと抹茶を贅沢に使用　初夏の訪れを告げる「新緑のアフタヌーンティー」税込3,800円で登場！

株式会社ベビーフェイス「新緑のアフタヌーンティー(税込3,800円)」5月１日（金）より提供開始 *写真は2名様分

SNSで話題の『アフタヌーンティー』最新作がついに登場！BABYFACE SKY TERRACE（ベビーフェイス スカイテラス）MAINSTORE奈良店、BABYFACE SKY TERRACEあべのハルカス店、LOBBY GARDEN by SKY TERRACE（ロビーガーデン バイ スカイテラス）草津店では、新緑の時期にふさわしい香り高い抹茶や、国産メロンをはじめとする旬のフレッシュフルーツが織りなす『新緑のアフタヌーンティー』のご予約を開始いたしました。春から夏へと移ろう新緑の季節の息吹を、グラデーション豊かな「グリーン」の色彩で表現いたしました。洗練された空間で、心潤うひとときをご堪能ください。

【ご予約はコチラから】※要２日前予約

MAINSTORE奈良店 予約サイト ＞ :https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091001/27042?affiid=mail-magazineあべのハルカス店 予約サイト ＞ :https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/29243草津店 予約サイト ＞ :https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/31626

*草津店はLOBBY GARDEN by SKY TERRACEです。

初夏の訪れとともに、心潤うグリーンの世界へ。 5月1日より３ヶ月間、厳選された国産メロンの瑞々しい甘みと、香り高い抹茶を主役にした「新緑のアフタヌーンティー」が登場いたします。

春から夏へと移ろう季節の息吹を、グラデーション豊かなグリーンの色彩で表現しました。吹き抜ける風のような爽やかさと、和と洋が織りなす華やかなコントラスト。洗練された空間で、至福のひとときをご堪能ください。

上段には、新緑の輝きを閉じ込めた美しいガトーが並びます。 宝石のように艶めく抹茶のコーティングに富良野メロンジュレが香る「グラサージュ・ヴェール 抹茶とメロンジュレ」をはじめ、大阪関西万博で話題となったオーストラリアのスイーツ「抹茶ラミントン」、「栗と抹茶のシュー・クラックラン」など、初夏の贅沢を凝縮したラインナップです。

下段には、涼やかな彩りと旬の恵みを活かしたセイボリーを揃えました。爽やかな「ビシソワーズ ペストジェノベーゼ」や、「国産メロンとプロシュート」、ウニの旨みが広がるアランチーニなど、甘美なスイーツの合間に嬉しい本格的な味わいをお愉しみいただけます。

そして、全長10メートルの「ビバレッジバー(https://www.instagram.com/beverage_bar_recipe/?hl=ja)」では、世界的に評価されるスティーブンスミスティーメーカーの紅茶、ロースタリー直送のスペシャルティコーヒー、茶師厳選の放香堂の日本茶など、こだわりのドリンクを心ゆくまでお楽しみいただけます。

＜コンテンツ＞

SPECIALTY

●フランス産発酵バターのクロッフル

苺・ピスタチオ

フランス産発酵バターのクロッフル 苺・ピスタチオ

SAVORY

● ビシソワーズ ペストジェノベーゼ

● サーモンと自家製リコッタチーズ チミチュリソース

● ウニのアランチーニ・アッラ・ベシャメッラ

● フライドチキンサンド

● 国産メロンとプロシュート

● フライドポテト トリュフマヨディップ

セイボリー ５種

GATEAU

● 抹茶ラミントン

● 栗と抹茶のシュー・クラックラン

● グラサージュ・ヴェール 抹茶とメロンジュレ

● 国産メロンとバスクチーズケーキ

● グリーンミントパンナコッタとキウイジュレのヴェリンヌ

BEVERAGE BAR

●ビバレッジバー ＜高品質なドリンクが並ぶ、時間無制限のフリーフロードリンク＞

*仕入れの状況によりメニュー内容が変更になる場合があります。※飲み放題にアルコールは含みません

アフタヌーンティー概要

新緑のアフタヌーンティー＋ビバレッジバー付（ドリンク飲み放題）※要２日前予約

[期間] 2026年5月1日（金）～2026年7月31日（金）

[提供時間] 15:00～16:30 ＜時間無制限＞ ※混雑時は２時間制

[料金] 1名さま \3,800（税込）

※飲み放題にアルコールは含みません

【奈良本店限定】夜のひとときを彩る「ナイトハイティー」

メインストア奈良店では平日・ご予約限定で、日暮れからの優雅なティータイム「ナイトハイティー」を新たに開始いたします。[提供時間]： 18:00～20:00 ＜ 平日限定・事前予約制＞

ディナータイムならではの落ち着いた雰囲気の中、新緑の美しさをゆったりと味わう贅沢な時間をお楽しみください。

（右）シンプルな造形が美しいこの「ポアステディ」というマシンは、元NASAのエンジニアとロボット技術者の二人組が開発しました。お湯の量や温度、回し方、抽出回数などバリスタによって異なるドリップ技術を覚えて、忠実に再現します。アレンジのバリエーションは1000通り以上

BABYFACE SKY TERRACE（ベビーフェイス スカイテラス）に関する詳細は babyface-planets.com(https://babyface-planets.com/information/new-open-babyfaceskyterrace) をご覧ください。また、Instagram(https://www.instagram.com/babyface_skyterrace/?hl=ja)、でも最新情報を配信しています。

BABYFACE SKY TERRACE（ベビーフェイス スカイテラス）とは？

「多様なライフスタイルを彩る独創的でコンフォートな空間」をブランドコンセプトに掲げ、日常から解放される場所としてお店をご利用いただくことを目指しています。開放的で美しい景観と共に、素材の魅力を直球に活かしたボリュームたっぷりなお料理を堪能し大切な人と過ごす格別なひと時をお過ごしいただくことが、私たちの願いです。

MAINSTORE奈良店（本店）

10ｍのビバレッジバーやライブキッチン、竹林を臨むスカイテラスとプールサイドデッキがあり、室内にいながら開放感満載。季節ごとに見せる竹林の風情も感じられ運が良ければ鹿に会えることも。

住所：〒630-8108

奈良市法蓮佐保山３丁目２－２３

電話：050-1807-0151

営業時間：11:00-23:30 (LO23:00)

駐車場：44台

WEB予約：MAINSTORE奈良店（本店）予約サイト(https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091001/27042?affiid=mail-magazine)

あべのハルカス店

高層階ならではの非日常的な絶景が見渡せる贅沢な空間。バリ島から直接買い付けした装飾品の数々は全て職人による手作りの１点もの。洗練された中にもどこか温かみがあり落ち着いた雰囲気が上質で贅沢な時間を演出します。

住所：〒545-8545

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１－４３

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 14F

電話：050-1808-5643

営業時間：11:00-22:00（LO21:00）

WEB予約：あべのハルカス店予約サイト(https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/29243)

LOBBY GARDEN by SKY TERRACE 草津店

住所：〒525-0026

滋賀県草津市渋川1丁目１-50 近鉄百貨店草津店５F

電話：077-561-4717

営業時間：11:00～21:00（LO20:30）

WEB予約:LOBBY GARDEN by SKY TERRACE予約サイト(https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e014091002/31626)